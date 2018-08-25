【ロッテ】２６日オリ戦後に打ち上げ花火１０００発！

ロッテは２５日、マリンフェスタとして実施する２６日のオリックス戦（ＺＯＺＯ）の試合終了後にスペシャルイベントとして『スターライトハーモニー２０１８・花火１０００発打ち上げ』が行われると発表した。

主なイベントは次の通り。〈１〉ウェルカム・ハイタッチ（選手とハイタッチを行います）。実施時間：午後４時２０分～４０分。実施場所：球場外周正面パネル前。

〈２〉選手のお店屋さん（選手による飲食メニュー販売イベント）。参加対象：先着１００人限定。実施時間：午後４時２０分～４０分。実施場所：フロア２、内野３塁側２１２通路付近。販売メニュー：マーくんかすてぃら５個セット（カスタード／抹茶／バナナ／キャラメル／ミルク）。販売価格１０００円（税込）。

〈３〉選手のお店屋さん（選手によるグッズ販売イベント）。参加対象：先着１００人。実施場所：マリーンズストアミュージアム店前。受付時間：午後１時００分～。実施時間：午後４時２０分～４０分頃。対象商品：マリンフェスタ ２０１８フェイスタオル（ブルー）１３００円（税込）、マリンフェスタ ２０１８フォトフェイスタオル１５００円（税込）※それぞれ５０枚ずつ。

〈４〉特別トークショー（選手トークショーを開催）。実施時間：午後４時１０分～４０分（選手登場は午後４時２０分頃を予定）。実施場所：球場外周ボールパークステージ（Ｆゲート下近辺）。当日はその他にも試合前、イニング間、試合後と様々なイベントを行う。

また、来場者先着２万人にＬＥＤバッジをプレゼントする。試合終了後に予定されている花火１０００発打ち上げ時などにＬＥＤバッジを光らせることで壮大な光のショーが展開される。