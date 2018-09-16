【日本ハム】札幌ドームで安室祭り！西川が発案、登場曲で計４５曲
◆オリックス８―４日本ハム（１６日・札幌ドーム）
日本ハムが１６日のオリックス戦で、同日限りで引退する歌手・安室奈美恵の楽曲を登場曲に使用した。
１５日のオリックス戦後、発案者とされる西川が「明日はイベントがあるから。試合が始まったら分かる」と予告していたサプライズ。平成の歌姫の現役最後の日に計４５曲を流す粋な演出。西川は「アムラーやもん。自分が大きくなってからも曲出しているし」と理由を説明した。
流れた曲は以下の通り。
先発・マルティネス「ＢＡＢＹ ＤＯＮ’Ｔ ＣＲＹ」
２番手・公文「ＡＬＬ ＦＯＲ ＹＯＵ」
３番手・鍵谷「Ｄｒｅａｍｉｎｇ Ｉ ｗａｓ ｄｒｅａｍｉｎｇ」
４番手・村田「ａｒｉｇａｔｏｕ」
１回
西川「Ｈｏｐｅ」
大田「ａ ｗａｌｋ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｋ」
近藤「Ｂｏｄｙ Ｆｅｅｌｓ ＥＸＩＴ」
中田「Ｂｒｅａｋ Ｉｔ」
２回
レアード「ＢＲＩＧＨＴＥＲ ＤＡＹ」
浅間「Ｃｈａｓｅ ｔｈｅ Ｃｈａｎｃｅ」
鶴岡「Ｃｏｎｔｒａｉｌ」
３回
渡辺「Ｄｏ Ｉｔ Ｆｏｒ Ｌｏｖｅ」
中島「Ｄｏ Ｍｅ Ｍｏｒｅ」
西川「Ｄｏｎ’ｔ ｗａｎｎａ ｃｒｙ」
４回
大田「Ｆｉｇｈｔ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ」
近藤「Ｆｉｇｈｔｅｒ」
中田「ＦＵＮＫＹ ＴＯＷＮ」
レアード「ＧＩＲＬ ＴＡＬＫ」
浅間「Ｈｏｗ ｄｏ ｙｏｕ ｆｅｅｌ ｎｏｗ？」
鶴岡「Ｈｏｗ ｔｏ ｂｅ ａ Ｇｉｒｌ」
５回
渡辺「Ｉ ＨＡＶＥ ＮＥＶＥＲ ＳＥＥＮ」
中島「Ｉ ＷＩＬＬ」
西川「Ｉｎ ｔｈｅ ｓｐｏｔｌｉｇｈｔ」
大田「Ｉｎ Ｔｗｏ」
近藤「Ｊｕｓｔ Ｙｏｕ ａｎｄ Ｉ」
６回
中田「Ｍｉｎｔ」
レアード「ＮＥＶＥＲ ＥＮＤ」
浅間「ＮＡＫＥＤ」
鶴岡「ＮＥＷ ＬＯＯＫ」
７回
田中賢「ＯＮＬＹ ＹＯＵ」
中島「ＰＬＥＡＳＥ ＳＭＩＬＥ ＡＧＡＩＮ」
西川「ＲＥＳＰＥＣＴ ｔｈｅ ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＬＯＶＥ」
大田「Ｓａｙ ｔｈｅ ｗｏｒｄ」
近藤「Ｓｈｏｗｔｉｍｅ」
中田「ＴＲＹ ＭＥ～私を信じて～」
８回
レアード「Ｓｉｔ！Ｓｔａｙ！Ｗａｉｔ！Ｄｏｗｎ！」
浅間「ＳＯ ＣＲＡＺＹ」
鶴岡「Ｔｅｍｐｅｓｔ」
田中賢「ＴＳＵＫＩ」
中島「ＷＨＡＴ Ａ ＦＥＥＬＩＮＧ」
９回
西川「ＷＩＬＤ」
大田「太陽のＳＥＡＳＯＮ」
近藤「愛してマスカット」
中田「Ｙｏｕ’ｒｅ ｍｙ ｓｕｎｓｈｉｎｅ」
レアード「ＨＩＤＥ＆ＳＥＥＫ」
浅間「Ｄｏ Ｍｅ Ｍｏｒｅ」（３回の中島の第１打席で使用済み）