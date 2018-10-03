【侍Ｕ２３】ロッテ・安田ら代表２４人発表

ロッテの安田

ＮＰＢエンタープライズは３日、「第２回ＷＢＳＣ Ｕ―２３Ｗ杯」（１９～２８日、コロンビア・バランキージャ）に出場する侍ジャパンＵ―２３代表選手を発表した。

ロッテのドラフト１位ルーキー・安田尚憲内野手（１９）、巨人育成の高山竜太朗捕手（２３）ら２４人。１２か国・地域が参加し、１次ラウンドは２組に分かれ、各組上位３チームがスーパーラウンドに進出。スーパーＲ上位２チームが決勝に進む。２連覇を目指す日本は、メキシコ、台湾、オランダ、コロンビア、南アフリカと同じＡ組。日本はプロ・アマ混成で、侍トップチームの稲葉篤紀監督（４６）が指揮する。

メンバーは以下の通り

【投手】寺島成輝（ヤクルト）、近藤弘樹（楽天）、桜井周斗、阪口皓亮（ＤｅＮＡ）、太田龍（ＪＲ東日本）、鈴木優、山崎颯一郎（以上オリックス）、成田翔、種市篤暉（以上ロッテ）、塹江敦哉、長井良太（以上広島）

【捕手】喜多亮太（セガサミー）、堀内謙伍（楽天）、高山竜太朗（巨人）

【内野手】中山悠輝（東京ガス）、内田靖人、西巻賢二（以上楽天）、原沢健人（ＳＵＢＡＲＵ）、安田尚憲（ロッテ）、大河（ＤｅＮＡ）

【外野手】岸里亮佑（日本ハム）、周東佑京（ソフトバンク）、宮沢義也（新日鉄住金かずさマジック）、島田海吏（阪神）

【コーチ】石井章夫（侍ジャパン社会人代表監督）、仁志敏久（侍ジャパンＵ―１２代表監督）、建山義紀（侍ジャパン投手コーチ）