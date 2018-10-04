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ファーム選手権出場有資格者を発表　６日に巨人ｖｓ阪神

2018年10月4日14時24分  スポーツ報知
  • 川相２軍監督

　日本野球機構（ＮＰＢ）は４日、イースタン・リーグ優勝の巨人とウエスタン・リーグ優勝の阪神が対戦する「２０１８プロ野球ファーム日本選手権」（６日・ＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎）の出場有資格者を発表した。２軍公式戦出場試合数などの条件を満たした有資格者は巨人が５０人、阪神が４７人。その中から両軍２５人ずつがベンチ入りできる。

　〈出場有資格者〉

　【巨人】

　▽投手　森福、大竹、吉川光、内海、鍬原、桜井、田原、ヤングマン、谷岡、今村、山口鉄、戸根、高田、高木、大江、田口、アダメス、廖任磊、山川、坂本工、巽、田中優、田中大

　▽捕手　宇佐見、岸田、大城、田中貴、広畑、小山、高山

　▽内野手　脇谷、北村、山本、若林、中井、田中俊、辻、湯浅、増田、田島

　▽外野手　ゲレーロ、橋本、石川、立岡、松原、村上、和田、加藤、笠井、松沢

　【阪神】

　▽投手　横山、馬場、藤浪、岩田、呂彦青、尾仲、高橋遥、谷川、才木、浜地、福永、竹安、守屋、山本、モレノ、青柳、飯田、望月、牧、島本、伊藤、歳内、石井

　▽捕手　坂本、長坂、小豆畑、岡崎、小宮山

　▽内野手　北條、熊谷、西岡、ロサリオ、山崎、森越、今成、陽川、荒木、西田、ナバーロ

　▽外野手　高山、江越、藤谷、島田、中谷、板山、緒方、横田

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