広島、５回以降無安打で連敗 初回の先制機を逃す…日本シリーズ試合経過

◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０１８第４戦 ソフトバンク４―１広島（３１日・ヤフオクドーム）

【試合経過】

◇９回（広０、ソＸ）

【広】（投手森）鈴木右飛、松山三振、バティスタ中飛

◇８回（両軍０）

【広】（投手嘉弥真、一塁中村晃、左翼福田）田中左飛、菊池二飛、丸右飛

【ソ】（投手中村祐、二塁曽根）デスパイネ遊飛、中村晃三振、川島四球、今宮の左前安打で川島二進、高谷二ゴロ

◇７回（両軍０）

【広】（投手武田、捕手高谷、三塁川島）バティスタ三振、野間二ゴロ、会沢四球、安部一ゴロ

【ソ】（投手アドゥワ）上林右飛、明石四球、内川三振、柳田左飛

◇６回（広０、ソ１）

【広】（投手モイネロ）田中四球、菊池三振、丸二飛、鈴木四球で田中二進、松山投ゴロ

【ソ】（投手今村）柳田中前安打、デスパイネ三振、中村晃の右前安打で柳田一挙三進、松田宣の代打長谷川勇の中前安打で柳田生還、中村晃二進、今宮右飛、甲斐投ゴロ

◇５回（両軍０）

【広】野間三振、会沢四球、安部の二ゴロで会沢二封、田中のとき安部二盗失敗

【ソ】今宮右翼線二塁打、甲斐の一前バントで今宮三進、（投手ヘルウェグ）上林三振、明石四球、内川投ゴロ

◇４回（両軍１）

【広】菊池中飛、丸二ゴロ、鈴木左中間３号本塁打、松山中前安打、バティスタの遊ゴロで松山二封

【ソ】内川遊飛、柳田三振、デスパイネ左越２号本塁打、中村晃中前安打、松田宣遊ゴロ

◇３回（広０、ソ２）

【広】会沢右飛、安部二ゴロ、田中三振

【ソ】松田宣右飛、今宮二ゴロ、甲斐左前安打、上林右越１号２ラン、明石一直

◇２回（両軍０）

【広】松山二ゴロ、バティスタ遊ゴロ、野間三振

【ソ】柳田一ゴロ、デスパイネ三振、中村晃一ゴロ

◇１回（両軍０）

【広】田中左飛、菊池左前安打、丸の右中間二塁打で菊池一挙本塁狙うもタッチアウト、鈴木三振

【ソ】上林一ゴロ、明石遊ゴロ、内川二ゴロ