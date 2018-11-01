広島は３連敗 セ球団はパ本拠地で日本シリーズ１５連敗…第５戦経過

◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０１８第５戦 ソフトバンク５ｘ―４広島＝延長１０回＝（１日・ヤフオクドーム）

ソフトバンクが今シリーズ２度目の延長戦で広島を下し３連勝で、対戦成績を３勝１敗１分けとして２年連続９度目の日本一に王手をかけた。ソフトバンクは同点の延長１０回に柳田がサヨナラ本塁打を放った。ソフトバンクは、日本シリーズでの本拠地連勝を１２に伸ばして、第６戦が行われるマツダスタジアムに乗り込む。

一方、広島は敵地３連敗。１３年第７戦で巨人が楽天に敗れて以降続くセ・リーグのチームのパ本拠地連敗は１５に伸びた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【広】田中二ゴロ、菊池三振、丸左飛

【ソ】上林一ゴロ、明石三振、グラシアル四球、柳田二ゴロ

◆２回（広１、ソ０）

【ソ】中村晃二塁内野安打、内川二飛、松田宣遊ゴロ併殺打

◆３回（両軍０）

【広】田中二ゴロ、菊池四球、丸三振、鈴木四球で菊池二進、松山遊ゴロ

【ソ】今宮二ゴロ、甲斐二飛、上林遊ゴロ

◆４回（広０、ソ２）

【広】西川二飛、安部左飛、会沢遊直

◆５回（広２、ソ１）

◆６回（広１、ソ０）

【ソ】（投手一岡）内川一邪飛、松田宣遊ゴロ、今宮左翼線二塁打（代走高田）、（投手フランスア）甲斐の代打長谷川勇一ゴロ

◆７回（広０、ソ１）

【広】（捕手高谷、遊撃高田）田中投ゴロ、菊池三振、丸中前安打、鈴木四球で丸二進、（投手嘉弥真）松山の代打新井の三ゴロで鈴木二封

◆８回（両軍０）

【広】（投手高橋礼）西川の代打バティスタ遊ゴロ、安部左飛、（投手森）会沢三振

【ソ】（一塁バティスタ）中村晃三振、内川中飛、松田宣三振

◆９回（両軍０）

◆１０回（広０、ソ１Ｘ）