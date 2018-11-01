広島は３連敗 セ球団はパ本拠地で日本シリーズ１５連敗…第５戦経過
◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０１８第５戦 ソフトバンク５ｘ―４広島＝延長１０回＝（１日・ヤフオクドーム）
ソフトバンクが今シリーズ２度目の延長戦で広島を下し３連勝で、対戦成績を３勝１敗１分けとして２年連続９度目の日本一に王手をかけた。ソフトバンクは同点の延長１０回に柳田がサヨナラ本塁打を放った。ソフトバンクは、日本シリーズでの本拠地連勝を１２に伸ばして、第６戦が行われるマツダスタジアムに乗り込む。
一方、広島は敵地３連敗。１３年第７戦で巨人が楽天に敗れて以降続くセ・リーグのチームのパ本拠地連敗は１５に伸びた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【広】田中二ゴロ、菊池三振、丸左飛
【ソ】上林一ゴロ、明石三振、グラシアル四球、柳田二ゴロ
◆２回（広１、ソ０）
【広】鈴木三振、松山右越二塁打、西川四球、安部の一ゴロで西川二封、松山三進、会沢の中前安打で松山生還、安部二進、野間の右前安打で安部一挙本塁ねらうもタッチアウト
【ソ】中村晃二塁内野安打、内川二飛、松田宣遊ゴロ併殺打
◆３回（両軍０）
【広】田中二ゴロ、菊池四球、丸三振、鈴木四球で菊池二進、松山遊ゴロ
【ソ】今宮二ゴロ、甲斐二飛、上林遊ゴロ
◆４回（広０、ソ２）
【広】西川二飛、安部左飛、会沢遊直
【ソ】明石四球、グラシアルの左前安打で明石二進、柳田四球で満塁、中村晃の中前安打で明石、グラシアルともに生還、柳田二進、内川の投前バントで柳田三進、中村晃二進、松田宣三振、今宮遊ゴロ
◆５回（広２、ソ１）
【ソ】甲斐投手内野安打、上林の遊撃内野安打で甲斐二進、明石の一前バントで甲斐三進、上林二進、（投手ヘルウェグ）グラシアル死球で満塁、柳田の投ゴロで甲斐生還、上林三進、グラシアル二進、中村晃左飛
◆６回（広１、ソ０）
【ソ】（投手一岡）内川一邪飛、松田宣遊ゴロ、今宮左翼線二塁打（代走高田）、（投手フランスア）甲斐の代打長谷川勇一ゴロ
◆７回（広０、ソ１）
【広】（捕手高谷、遊撃高田）田中投ゴロ、菊池三振、丸中前安打、鈴木四球で丸二進、（投手嘉弥真）松山の代打新井の三ゴロで鈴木二封
◆８回（両軍０）
【広】（投手高橋礼）西川の代打バティスタ遊ゴロ、安部左飛、（投手森）会沢三振
【ソ】（一塁バティスタ）中村晃三振、内川中飛、松田宣三振
◆９回（両軍０）
【ソ】高田一塁内野安打、高谷の投前バントで高田二進、（投手中崎）上林申告敬遠、明石左邪飛、グラシアル三飛
◆１０回（広０、ソ１Ｘ）
【広】（投手加治屋）鈴木四球、新井の代打曽根の三前バントで鈴木二進、バティスタ三振、安部二ゴロ