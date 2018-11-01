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広島は３連敗　セ球団はパ本拠地で日本シリーズ１５連敗…第５戦経過

2018年11月1日23時45分  スポーツ報知
  • 延長１０回無死、柳田に右越えサヨナラ本塁打を打たれ、うつむきながら引き揚げる中崎（左）（カメラ・岩下　翔太）

　◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０１８第５戦　ソフトバンク５ｘ―４広島＝延長１０回＝（１日・ヤフオクドーム）

　ソフトバンクが今シリーズ２度目の延長戦で広島を下し３連勝で、対戦成績を３勝１敗１分けとして２年連続９度目の日本一に王手をかけた。ソフトバンクは同点の延長１０回に柳田がサヨナラ本塁打を放った。ソフトバンクは、日本シリーズでの本拠地連勝を１２に伸ばして、第６戦が行われるマツダスタジアムに乗り込む。

　一方、広島は敵地３連敗。１３年第７戦で巨人が楽天に敗れて以降続くセ・リーグのチームのパ本拠地連敗は１５に伸びた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【広】田中二ゴロ、菊池三振、丸左飛

　【ソ】上林一ゴロ、明石三振、グラシアル四球、柳田二ゴロ

　◆２回（広１、ソ０）

　【広】鈴木三振、松山右越二塁打、西川四球、安部の一ゴロで西川二封、松山三進、会沢の中前安打で松山生還、安部二進、野間の右前安打で安部一挙本塁ねらうもタッチアウト

  • ２回２死一、三塁、会沢が中前へ先制の適時打を放つ（カメラ・岩下　翔太）

    ２回２死一、三塁、会沢が中前へ先制の適時打を放つ（カメラ・岩下　翔太）

　【ソ】中村晃二塁内野安打、内川二飛、松田宣遊ゴロ併殺打

　◆３回（両軍０）

　【広】田中二ゴロ、菊池四球、丸三振、鈴木四球で菊池二進、松山遊ゴロ

　【ソ】今宮二ゴロ、甲斐二飛、上林遊ゴロ

　◆４回（広０、ソ２）

　【広】西川二飛、安部左飛、会沢遊直

　【ソ】明石四球、グラシアルの左前安打で明石二進、柳田四球で満塁、中村晃の中前安打で明石、グラシアルともに生還、柳田二進、内川の投前バントで柳田三進、中村晃二進、松田宣三振、今宮遊ゴロ

  • ４回無死満塁、中村晃の仲間前適時打で三塁走者に続き、二塁走者・グラシアルがヘッドスライディングで生還し逆転する

    ４回無死満塁、中村晃の仲間前適時打で三塁走者に続き、二塁走者・グラシアルがヘッドスライディングで生還し逆転する

　◆５回（広２、ソ１）

　【広】野間二ゴロ、田中中越二塁打、菊池三振、（投手モイネロ）丸右越１号２ラン、鈴木四球、松山二ゴロ

  • ５回２死二塁、逆転の右越え２点本塁打を放ち、ナインと笑顔でハイタッチする丸（中央、手前左は大瀬良）

    ５回２死二塁、逆転の右越え２点本塁打を放ち、ナインと笑顔でハイタッチする丸（中央、手前左は大瀬良）

　【ソ】甲斐投手内野安打、上林の遊撃内野安打で甲斐二進、明石の一前バントで甲斐三進、上林二進、（投手ヘルウェグ）グラシアル死球で満塁、柳田の投ゴロで甲斐生還、上林三進、グラシアル二進、中村晃左飛

  • ５回１死満塁、同点となる投ゴロを放った柳田（９）とハイタッチを交わす三塁走者・甲斐（カメラ・義村　治子）

    ５回１死満塁、同点となる投ゴロを放った柳田（９）とハイタッチを交わす三塁走者・甲斐（カメラ・義村　治子）

　◆６回（広１、ソ０）

　【広】（投手武田）西川一ゴロ、安部三振、会沢左越１号本塁打、野間三振

  • ６回２死、会沢が左越えに勝ち越しソロを放ち、ナインが大喜びで祝福する（左から新井、安部、一人おいて、丸）

    ６回２死、会沢が左越えに勝ち越しソロを放ち、ナインが大喜びで祝福する（左から新井、安部、一人おいて、丸）

　【ソ】（投手一岡）内川一邪飛、松田宣遊ゴロ、今宮左翼線二塁打（代走高田）、（投手フランスア）甲斐の代打長谷川勇一ゴロ

　◆７回（広０、ソ１）

　【広】（捕手高谷、遊撃高田）田中投ゴロ、菊池三振、丸中前安打、鈴木四球で丸二進、（投手嘉弥真）松山の代打新井の三ゴロで鈴木二封

　【ソ】上林三振、明石右越１号本塁打、グラシアル遊飛、柳田左飛

  • ７回１死、同点の右越えソロ本塁打を放つ明石（捕手は会沢）

    ７回１死、同点の右越えソロ本塁打を放つ明石（捕手は会沢）

　◆８回（両軍０）

　【広】（投手高橋礼）西川の代打バティスタ遊ゴロ、安部左飛、（投手森）会沢三振

　【ソ】（一塁バティスタ）中村晃三振、内川中飛、松田宣三振

　◆９回（両軍０）

　【広】野間三ゴロ、田中右前安打、菊池の一前バントで田中二進、丸右飛

  • ９回１死、右前安打を放ちオーバーランをした田中（右）は一塁に戻る（左は内川＝カメラ・義村　治子）

    ９回１死、右前安打を放ちオーバーランをした田中（右）は一塁に戻る（左は内川＝カメラ・義村　治子）

　【ソ】高田一塁内野安打、高谷の投前バントで高田二進、（投手中崎）上林申告敬遠、明石左邪飛、グラシアル三飛

  • ９回２死一、二塁、一打サヨナラのピンチでグラシアルを三飛に抑え、ナインに迎えられながらベンチへ戻る中崎（左から３人目）

    ９回２死一、二塁、一打サヨナラのピンチでグラシアルを三飛に抑え、ナインに迎えられながらベンチへ戻る中崎（左から３人目）

　◆１０回（広０、ソ１Ｘ）

　【広】（投手加治屋）鈴木四球、新井の代打曽根の三前バントで鈴木二進、バティスタ三振、安部二ゴロ

　【ソ】柳田右越１号サヨナラ本塁打

  • 延長１０回無死、バットを折りながら右越えサヨナラソロ放った柳田（カメラ・義村　治子）

    延長１０回無死、バットを折りながら右越えサヨナラソロ放った柳田（カメラ・義村　治子）

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