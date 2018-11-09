【ＮＰＢ】１２球団合同トライアウト参加選手を発表 巨人戦力外の中井ら４７人
2018年11月9日15時11分 スポーツ報知
ＮＰＢは９日、タマホームスタジアム筑後で１３日に行われる１２球団合同トライアウトの参加申し込み選手を発表した。巨人を戦力外となった中井大介内野手（２８）、篠原慎平投手（２８）、河野元貴捕手（２７）、通算９６勝のヤクルト・成瀬善久投手（３３）、ベストナイン３度の阪神・西岡剛内野手（３４）ら４７人が参加予定。トライアウトはシートノックとシート打撃形式で行われる。
◆１２球団合同トライアウト参加申し込み者※カッコ内は今季または最終所属球団
青山誠、高橋洸、渡辺貴洋、篠原慎平、河野元貴、松沢裕介、中井大介、辻東倫、乾真大、廖任磊（以上巨人）
成瀬善久、久古健太郎、古野正人、比屋根渉、鵜久森淳志（以上ヤクルト）
須田幸太、福地元春（以上ＤｅＮＡ）
若松駿太、山本雅士、吉田嵩、関啓扶（以上中日）
今成亮太、西田直斗、山本翔也、西岡剛（以上阪神）
辻空、仲尾次オスカル（以上広島）
新垣勇人、高良一輝（以上日本ハム）
宮川将、横山貴明、コラレス、枡田慎太郎、伊志嶺忠（以上楽天）
宮崎敦次、菅原祥太（以上ロッテ）
藤沢亨明、玉村祐典（以上西武）
佐藤世那、大山暁史、塚田貴之、園部聡（以上オリックス）
児玉龍也、伊藤祐介、斎藤誠哉、森山孔介、松本龍憲（以上ソフトバンク）