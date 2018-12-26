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中居正広、東京五輪での最強侍ジャパン選出！ソフトバンク内川らとドラフト真剣勝負

2018年12月26日13時8分  スポーツ報知
  • （左から）西武・秋山、ヤクルト・石川、ソフトバンク・内川

　中居正広（４６）が２５日深夜放送のテレビ朝日系「中居正広のプロ野球魂」に出演。「俺の侍ジャパン」として２０２０年東京五輪決勝を戦うスターティングメンバーを、チーム石川（ヤクルト・石川雅規投手＝３８＝、伊集院光＝５１＝）、チーム内川（ソフトバンク・内川聖一内野手＝３６＝、カンニング竹山＝４７＝）、チーム秋山（西武・秋山翔吾外野手＝３０＝、井森美幸＝５０＝）という、それぞれのチームと選出した。

　各チームの先発メンバーは次の通り。

　【チーム中居】

　▽１番・三　田中広輔（広島）、▽２番・左　西川遥輝（日本ハム）、▽３番・遊　坂本勇人（巨人）、▽４番・右　鈴木誠也（広島）、▽５番・中　丸佳浩（巨人）、▽６番・一　山川穂高（西武）、▽７番・ＤＨ　内川聖一（ソフトバンク）、▽８番・捕　阿部慎之助（巨人）、▽９番・二　銀次（楽天）、▽先発　松坂大輔（中日）

　【チーム石川】

　▽１番・ＤＨ　山田哲人（ヤクルト）、▽２番・二　菊池涼介（広島）、▽３番・中　青木宣親（ヤクルト）、▽４番・三　岡本和真（巨人）、▽５番・捕　森友哉（西武）、▽６番・左　中田翔（日本ハム）、▽７番・右　吉田正尚（オリックス）、▽８番・一　中村剛也（西武）、▽９番・遊　中島卓也（日本ハム）、▽先発　菅野智之（巨人）

　【チーム内川】

　▽１番・中　秋山翔吾（西武）、▽２番・左　近藤健介（日本ハム）、▽３番・三　宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）、▽４番・ＤＨ　筒香嘉智（ＤｅＮＡ）、▽５番・二　中村奨吾（ロッテ）、▽６番・右　平田良介（中日）、▽７番・一　清宮幸太郎（日本ハム）、▽８番・捕　甲斐拓也（ソフトバンク）、▽９番・遊　茂木栄五郎（楽天）、▽先発　大瀬良大地（広島）

　【チーム秋山】

　▽１番・右　上林誠知（ソフトバンク）、▽２番・三　外崎修汰（西武）、▽３番・中　柳田悠岐（ソフトバンク）、▽４番・二　浅村栄斗（楽天）、▽５番・一　中村晃（ソフトバンク）、▽６番・捕　会沢翼（広島）、▽７番・ＤＨ　井上晴哉（ロッテ）、▽８番・遊　源田壮亮（西武）、▽９番・左　田中和基（楽天）、▽先発　岸孝之（西武）

　各チームの指名順は次の通り。

【１巡目】

　▽チーム石川　山田、▽チーム内川●柳田、▽チーム秋山○柳田、▽チーム中居　坂本

【外れ１巡目】

　▽チーム内川　秋山

【２巡目】

　▽チーム石川　森、▽チーム内川　筒香、▽チーム秋山　浅村、▽チーム中居　鈴木

【３巡目】

　▽チーム石川　岡本、▽チーム内川　宮崎、▽チーム秋山　会沢、▽チーム中居　丸

【４巡目】

　▽チーム石川　○菊池、▽チーム内川　甲斐、▽チーム秋山　源田、▽チーム中居　●菊池

【外れ巡目】

　▽中居正広　山川

【５巡目】

　▽チーム石川　吉田、▽チーム内川　中村、▽チーム秋山　外崎、▽チーム中居　西川

【６巡目】

　▽チーム石川　●近藤、▽チーム内川　○近藤、▽チーム秋山　中村、▽チーム中居　田中広

【外れ６巡目】

　▽チーム石川　青木

【７巡目】

　▽チーム石川　中田、▽チーム内川　平田、▽チーム秋山　上林、▽チーム中居　内川

【８巡目】

　▽チーム石川　中村、▽チーム内川　茂木、▽チーム秋山　田中和、▽チーム中居　銀次

【９巡目】

　▽チーム石川　中島卓也、▽チーム内川　●阿部、▽チーム秋山　井上、▽チーム中居　○阿部

【外れ９巡目】

　▽チーム内川　清宮

【先発】

　▽チーム石川　○菅野、▽チーム内川　●菅野、▽チーム秋山　岸、▽チーム中居　●菅野

【外れ先発】

　▽チーム石川○大瀬良、▽チーム中居　●大瀬良

【外れ外れ先発】

　▽チーム中居　松坂

　※指名ルール　２０２０年東京五輪決勝を戦うスターティングメンバーを想定。２０１８年ＮＰＢに所属した日本人選手のみ選択可能。野手はＤＨ含め９人、投手は先発１人を選択。

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