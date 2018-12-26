中居正広、東京五輪での最強侍ジャパン選出！ソフトバンク内川らとドラフト真剣勝負

中居正広（４６）が２５日深夜放送のテレビ朝日系「中居正広のプロ野球魂」に出演。「俺の侍ジャパン」として２０２０年東京五輪決勝を戦うスターティングメンバーを、チーム石川（ヤクルト・石川雅規投手＝３８＝、伊集院光＝５１＝）、チーム内川（ソフトバンク・内川聖一内野手＝３６＝、カンニング竹山＝４７＝）、チーム秋山（西武・秋山翔吾外野手＝３０＝、井森美幸＝５０＝）という、それぞれのチームと選出した。

各チームの先発メンバーは次の通り。

【チーム中居】

▽１番・三 田中広輔（広島）、▽２番・左 西川遥輝（日本ハム）、▽３番・遊 坂本勇人（巨人）、▽４番・右 鈴木誠也（広島）、▽５番・中 丸佳浩（巨人）、▽６番・一 山川穂高（西武）、▽７番・ＤＨ 内川聖一（ソフトバンク）、▽８番・捕 阿部慎之助（巨人）、▽９番・二 銀次（楽天）、▽先発 松坂大輔（中日）

【チーム石川】

▽１番・ＤＨ 山田哲人（ヤクルト）、▽２番・二 菊池涼介（広島）、▽３番・中 青木宣親（ヤクルト）、▽４番・三 岡本和真（巨人）、▽５番・捕 森友哉（西武）、▽６番・左 中田翔（日本ハム）、▽７番・右 吉田正尚（オリックス）、▽８番・一 中村剛也（西武）、▽９番・遊 中島卓也（日本ハム）、▽先発 菅野智之（巨人）

【チーム内川】

▽１番・中 秋山翔吾（西武）、▽２番・左 近藤健介（日本ハム）、▽３番・三 宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）、▽４番・ＤＨ 筒香嘉智（ＤｅＮＡ）、▽５番・二 中村奨吾（ロッテ）、▽６番・右 平田良介（中日）、▽７番・一 清宮幸太郎（日本ハム）、▽８番・捕 甲斐拓也（ソフトバンク）、▽９番・遊 茂木栄五郎（楽天）、▽先発 大瀬良大地（広島）

【チーム秋山】

▽１番・右 上林誠知（ソフトバンク）、▽２番・三 外崎修汰（西武）、▽３番・中 柳田悠岐（ソフトバンク）、▽４番・二 浅村栄斗（楽天）、▽５番・一 中村晃（ソフトバンク）、▽６番・捕 会沢翼（広島）、▽７番・ＤＨ 井上晴哉（ロッテ）、▽８番・遊 源田壮亮（西武）、▽９番・左 田中和基（楽天）、▽先発 岸孝之（西武）

各チームの指名順は次の通り。

【１巡目】

▽チーム石川 山田、▽チーム内川●柳田、▽チーム秋山○柳田、▽チーム中居 坂本

【外れ１巡目】

▽チーム内川 秋山

【２巡目】

▽チーム石川 森、▽チーム内川 筒香、▽チーム秋山 浅村、▽チーム中居 鈴木

【３巡目】

▽チーム石川 岡本、▽チーム内川 宮崎、▽チーム秋山 会沢、▽チーム中居 丸

【４巡目】

▽チーム石川 ○菊池、▽チーム内川 甲斐、▽チーム秋山 源田、▽チーム中居 ●菊池

【外れ巡目】

▽中居正広 山川

【５巡目】

▽チーム石川 吉田、▽チーム内川 中村、▽チーム秋山 外崎、▽チーム中居 西川

【６巡目】

▽チーム石川 ●近藤、▽チーム内川 ○近藤、▽チーム秋山 中村、▽チーム中居 田中広

【外れ６巡目】

▽チーム石川 青木

【７巡目】

▽チーム石川 中田、▽チーム内川 平田、▽チーム秋山 上林、▽チーム中居 内川

【８巡目】

▽チーム石川 中村、▽チーム内川 茂木、▽チーム秋山 田中和、▽チーム中居 銀次

【９巡目】

▽チーム石川 中島卓也、▽チーム内川 ●阿部、▽チーム秋山 井上、▽チーム中居 ○阿部

【外れ９巡目】

▽チーム内川 清宮

【先発】

▽チーム石川 ○菅野、▽チーム内川 ●菅野、▽チーム秋山 岸、▽チーム中居 ●菅野

【外れ先発】

▽チーム石川○大瀬良、▽チーム中居 ●大瀬良

【外れ外れ先発】

▽チーム中居 松坂

※指名ルール ２０２０年東京五輪決勝を戦うスターティングメンバーを想定。２０１８年ＮＰＢに所属した日本人選手のみ選択可能。野手はＤＨ含め９人、投手は先発１人を選択。