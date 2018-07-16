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内藤哲也、Ｇ１初戦でオメガに惜敗！飯伏幸太はザックに辛勝…全成績

2018年7月16日0時0分  スポーツ報知
  • 内藤哲也（左）に唾をかけるケニー・オメガ（カメラ・相川　和寛）
  • ジェイ・ホワイト（右）を攻め込む棚橋弘至（カメラ・相川　和寛）

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１５日、東京・大田区総合体育館、観衆３８２６人満員）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、ハングマン・ペイジ（６分１８秒　ジュエルハイスト→片エビ固め）マイケル・エルガン、海野翔太●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（５分２１秒　ＢａｎｓｈｅｅＭｏｚｚｌｅ）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇鈴木みのる、エル・デスペラード（６分４４秒　ゴッチ式パイルドライバー→体固め）真壁刀義、トーア・ヘナーレ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分０８秒　エイプシット→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇デビッド・フィンレー、棚橋弘至（８分０５秒　Ｐｒｉｍｅ　Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　▽〇石井智宏＝勝ち点２（８分５２秒　ラ・マヒストラル）矢野通●＝勝ち点　０

　▽同

　〇タマ・トンガ＝勝ち点２（１４分０５秒　ガンスタン→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点０▽同

　〇後藤洋央紀＝勝ち点２（１３分３８秒　ＧＴＲ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●＝勝ち点０

　▽同

　〇飯伏幸太＝勝ち点２（２２分５８秒　カミゴェ→エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．●＝勝ち点０

　▽同

　〇ケニー・オメガ＝勝ち点２（２３分１９秒　片翼の天使→片エビ固め）内藤哲也●＝勝ち点０

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