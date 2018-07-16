内藤哲也、Ｇ１初戦でオメガに惜敗！飯伏幸太はザックに辛勝…全成績
2018年7月16日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１５日、東京・大田区総合体育館、観衆３８２６人満員）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇チェーズ・オーエンズ、ハングマン・ペイジ（６分１８秒 ジュエルハイスト→片エビ固め）マイケル・エルガン、海野翔太●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（５分２１秒 ＢａｎｓｈｅｅＭｏｚｚｌｅ）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇鈴木みのる、エル・デスペラード（６分４４秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）真壁刀義、トーア・ヘナーレ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分０８秒 エイプシット→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇デビッド・フィンレー、棚橋弘至（８分０５秒 Ｐｒｉｍｅ Ｎｏｃｔａ→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
▽〇石井智宏＝勝ち点２（８分５２秒 ラ・マヒストラル）矢野通●＝勝ち点 ０
▽同
〇タマ・トンガ＝勝ち点２（１４分０５秒 ガンスタン→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点０▽同
〇後藤洋央紀＝勝ち点２（１３分３８秒 ＧＴＲ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●＝勝ち点０
▽同
〇飯伏幸太＝勝ち点２（２２分５８秒 カミゴェ→エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．●＝勝ち点０
▽同
〇ケニー・オメガ＝勝ち点２（２３分１９秒 片翼の天使→片エビ固め）内藤哲也●＝勝ち点０