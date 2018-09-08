飯伏幸太＆ケニー・オメガ「ゴールデン☆ラヴァーズ」が石井、オスプレイ組下す…全試合結果
2018年9月8日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ」大会（７日、東京・後楽園ホール、観衆１７１２人札止め）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎（８分１６秒 パッケージドライバー→体固め）海野翔太、成田蓮●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇タンガ・ロア、石森太二、タマ・トンガ、バッドラック・ファレ（９分３４秒 エイプシット→片エビ固め）デビッド・フィンレー、マイケル・エルガン、ジュース・ロビンソン、吉田綾斗●
▽シングルマッチ２０分１本勝負
〇バレッタ（８分４７秒 デュードバスター→エビ固め）トーア・ヘナーレ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇後藤洋央紀、外道（９分１９秒 ＧＴＲ→片エビ固め）タイチ、ＴＡＫＡみちのく●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ（１２分０３秒 マジックキラー→片エビ固め）鈴木みのる、エル・デスペラード、金丸義信、飯塚高史●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇矢野通、オカダ・カズチカ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（１３分２５秒 横入り式エビ固め）棚橋弘至、真壁刀義、本間朋晃●
▽スペシャルタッグマッチ６０分１本勝負
〇飯伏幸太、ケニー・オメガ（１９分３０秒 ゴールデン☆トリガー→体固め）石井智宏、ウィル・オスプレイ●