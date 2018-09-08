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飯伏幸太＆ケニー・オメガ「ゴールデン☆ラヴァーズ」が石井、オスプレイ組下す…全試合結果

2018年9月8日0時0分  スポーツ報知
  • 青コーナーに立つ飯伏幸太（右）と、ケニー・オメガの「ゴールデン☆ラヴァーズ」

　◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ」大会（７日、東京・後楽園ホール、観衆１７１２人札止め）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎（８分１６秒　パッケージドライバー→体固め）海野翔太、成田蓮●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タンガ・ロア、石森太二、タマ・トンガ、バッドラック・ファレ（９分３４秒　エイプシット→片エビ固め）デビッド・フィンレー、マイケル・エルガン、ジュース・ロビンソン、吉田綾斗●

　▽シングルマッチ２０分１本勝負

　〇バレッタ（８分４７秒　デュードバスター→エビ固め）トーア・ヘナーレ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇後藤洋央紀、外道（９分１９秒　ＧＴＲ→片エビ固め）タイチ、ＴＡＫＡみちのく●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ（１２分０３秒　マジックキラー→片エビ固め）鈴木みのる、エル・デスペラード、金丸義信、飯塚高史●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇矢野通、オカダ・カズチカ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（１３分２５秒　横入り式エビ固め）棚橋弘至、真壁刀義、本間朋晃●

　▽スペシャルタッグマッチ６０分１本勝負

　〇飯伏幸太、ケニー・オメガ（１９分３０秒　ゴールデン☆トリガー→体固め）石井智宏、ウィル・オスプレイ●

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