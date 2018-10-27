【ＤＥＥＰ】武田が北岡撃破など３階級で新王者が誕生…全試合結果
◆ＤＥＥＰ ８６ ＩＭＰＡＣＴ（２７日・大田区総合体育館）
３階級のタイトルマッチを含む、全１６試合の激闘が繰り広げられ、２０１３年からライト級の長期政権を握っていた北岡悟（３８）＝パンクラスイズム横浜＝を、７戦無敗の武田光司（２３）＝ＢＲＡＶＥ＝が壮絶な殴り合いをものにし新王者に輝くなど、３階級で新王者が誕生した。
また、「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ」でプロ格闘家として活躍する川村虹花（２２）が所属する最強の地下アイドル「仮面女子」がケージ上でライブを行うなど複数ジャンルの観客を魅了する大会となった。
◆全試合結果
▽１試合 フェザー級 ○町田貴史（１回４分３６秒 チョークスリーパー）加藤貴大●
▽２試合 ウェルター級 ○嶋田伊吹（１回２分５０秒 ＴＫＯ）ＫＡＺＵＹＡ●
▽３試合 ライト級 ○我妻慎太郎（判定３―０）成田五等兵●
▽４試合 ウェルター級 ○涌井忍（判定３―０）川和真●
▽５試合 フェザー級 ○高塩竜司（１回８秒 ＴＫＯ）神田コウヤ●
▽６試合 バンタム級 △小林博幸（判定１―０ ドロー）城田和秀△
▽７試合 ライト級 △大原樹里（判定１―０ ドロー）岡村幸範△
▽８試合 フライ級 ○ランボー宏輔（１回１分４９秒 フロントチョーク）石神保貴●
▽９試合 フェザー級 ○オーロラ☆ユーキ（１回４分５９秒 ＫＯ）窪田泰斗●
▽１０試合 フライ級 ○高橋誠（判定３―０）中山ハルキ●
▽１１試合 バンタム級 ○石司晃一（判定３―０）ハシャーンフヒト●
▽１２試合 ウェルター級 ○悠太（判定３―０）ＡＮＩＭＡＬ☆ＫＯＪＩ●
▽１３試合 メガトン級次期王者挑戦者決定戦 ○酒井リヨウ（判定３―０）誠吾●
▽１４試合 フェザー級タイトルマッチ ○弥益ドミネーター聡志（判定５―０）芦田崇宏●
▽１５試合 第７代ＤＥＥＰバンタム級王者決定戦 ○元谷友貴（３回４分４３秒 チョークスリーパー）釜谷真●
▽１６試合 ライト級タイトルマッチ ○武田光司（判定５―０）北岡悟●