【ＤＥＥＰ】武田が北岡撃破など３階級で新王者が誕生…全試合結果

◆ＤＥＥＰ ８６ ＩＭＰＡＣＴ（２７日・大田区総合体育館）

３階級のタイトルマッチを含む、全１６試合の激闘が繰り広げられ、２０１３年からライト級の長期政権を握っていた北岡悟（３８）＝パンクラスイズム横浜＝を、７戦無敗の武田光司（２３）＝ＢＲＡＶＥ＝が壮絶な殴り合いをものにし新王者に輝くなど、３階級で新王者が誕生した。

また、「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ」でプロ格闘家として活躍する川村虹花（２２）が所属する最強の地下アイドル「仮面女子」がケージ上でライブを行うなど複数ジャンルの観客を魅了する大会となった。