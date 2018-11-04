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石原軍団も参戦！全日本プロレスＬｕｃｈａ　Ｆｉｅｓｔａ…全試合結果

2018年11月4日0時0分  スポーツ報知
  • カーベル伊藤のジャイアントスイングを後方で見守る石原軍団の金児憲史（左）と神田穣（カメラ・小泉　洋樹）

　◆全日本プロレス「Ｌｕｃｈａ　Ｆｉｅｓｔａ　Ｔｏｕｒ　２０１８　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　ＡＪＰ」（１１月３日、東京・後楽園ホール）

　▽第１試合　シングルマッチ

　○岡田佑介（３分４９秒、サドンデス→片エビ固め）佐藤恵一●

　▽第２試合　タッグマッチ

　○大森隆男、Ｂめんそーれ（４分５６秒、首固め）渕正信●、西村修

　▽第３試合　カーベルｐｒｅｓｅｎｔｓ　石原軍団襲来スペシャルエキシビジョンマッチ

　○カーベル伊藤、金児憲史、神田穣（１２分２４秒、マスク剥ぎ→反則）佐野直●、原学、大久保一樹

　▽第４試合　ドラゴンスクランブル

　○諏訪魔（１６分４９秒、オーバー・ザ・トップロープ）ゼウス●【退場順】Ｂ・タイガー７、丸山敦、レッド・イーグル、青木篤志、佐藤光留、Ｕ・パンダ、ヨシタツ

　▽第５試合　６人タッグマッチ

　○宮原健斗、野村直矢、青柳優馬（１６分８秒、回転足折り固め）ジェイク・リー、崔領二●、岩本煌史

　▽第６試合　ＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオンシップ

　△ＴＡＪＩＲＩ（１２分４６秒、ダブルフォール）スペル・クレイジー△

　※第１６代王者ＴＡＪＩＲＩが４度目の防衛に成功

　▽メインイベント　Ｌｕｃｈａ　Ｆｉｅｓｔａ　スペシャル６人タッグマッチ

　○Ｕ・ドラゴン、Ｓ・シウダダーノ、ミスター・パチューカ（２１分２０秒、ラ・マヒストラル）Ｄ・ジェイムス、エル・ディアマンテ●、サム・アドニス

　※観衆１３７０人（超満員）

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