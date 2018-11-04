石原軍団も参戦！全日本プロレスＬｕｃｈａ Ｆｉｅｓｔａ…全試合結果
2018年11月4日0時0分 スポーツ報知
◆全日本プロレス「Ｌｕｃｈａ Ｆｉｅｓｔａ Ｔｏｕｒ ２０１８ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＡＪＰ」（１１月３日、東京・後楽園ホール）
▽第１試合 シングルマッチ
○岡田佑介（３分４９秒、サドンデス→片エビ固め）佐藤恵一●
▽第２試合 タッグマッチ
○大森隆男、Ｂめんそーれ（４分５６秒、首固め）渕正信●、西村修
▽第３試合 カーベルｐｒｅｓｅｎｔｓ 石原軍団襲来スペシャルエキシビジョンマッチ
○カーベル伊藤、金児憲史、神田穣（１２分２４秒、マスク剥ぎ→反則）佐野直●、原学、大久保一樹
▽第４試合 ドラゴンスクランブル
○諏訪魔（１６分４９秒、オーバー・ザ・トップロープ）ゼウス●【退場順】Ｂ・タイガー７、丸山敦、レッド・イーグル、青木篤志、佐藤光留、Ｕ・パンダ、ヨシタツ
▽第５試合 ６人タッグマッチ
○宮原健斗、野村直矢、青柳優馬（１６分８秒、回転足折り固め）ジェイク・リー、崔領二●、岩本煌史
▽第６試合 ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ
△ＴＡＪＩＲＩ（１２分４６秒、ダブルフォール）スペル・クレイジー△
※第１６代王者ＴＡＪＩＲＩが４度目の防衛に成功
▽メインイベント Ｌｕｃｈａ Ｆｉｅｓｔａ スペシャル６人タッグマッチ
○Ｕ・ドラゴン、Ｓ・シウダダーノ、ミスター・パチューカ（２１分２０秒、ラ・マヒストラル）Ｄ・ジェイムス、エル・ディアマンテ●、サム・アドニス
※観衆１３７０人（超満員）