注 目 Ｊリーグ速報   スポーツ動画   九州場所７日目取組 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

【ＲＩＳＥ】那須川天心、メイウェザー戦へ１回ＫＯ、ロッタンも強さ発揮…両国大会全試合結果

2018年11月17日23時11分  スポーツ報知

　◆Ｃｙｇａｍｅｓ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＲＩＳＥ１２９（１７日、東京・両国国技館）

　大みそか「ＲＩＺＩＮ．１４」でプロボクシング元世界５階級王者フロイド・メイウェザー（４１）＝米国＝と対戦する、那須川天心（２０）＝ＴＡＲＧＥＴ＝が貫禄の１回ＫＯ勝ち。さらに、那須川をもっとも苦しめたロッタン・ジットムアンノン（２１）＝タイ＝も“Ｍｒ．ＲＩＳＥ”裕樹（３５）＝ＡＮＣＨＯＲ　ＧＹＭ＝に判定勝ちを収めるなど、会場を沸かせた。

　【全試合結果】
　▽第１試合・－４７ｋｇ契約　○平岡琴（判定　３―０）樋田智子●
　▽第２試合・－４６ｋｇ契約　○百花（判定　２―０）那須川梨々●
　▽第３試合・ライト級　○白鳥大珠（判定　３―０）北井智大●
　▽第４試合・－６６．５ｋｇ契約　○ＨＩＲＯＹＡ（３回　ＫＯ）内村洋次郎●
　▽第５試合・－６４ｋｇ契約　○秀樹（判定　３―０）パン・ジャユン●
　▽第６試合・－５７．５ｋｇ契約　○スアキム・ＰＫセンチャイムエタイジム（判定　３―０）イグナシオ“ＥＬ　ＭＩＳＩＬ”カプロンチ●
　▽第７試合・第２代ＲＩＳＥウェルター級王座決定戦　○“ブラックパンサー”ベイノア（判定　３―０）渡部太基●
　▽第８試合・第７代ＲＩＳＥバンタム級王座決定戦　○鈴木真彦（３回１分１５秒　ＴＫＯ）結城将人●
　▽第９試合・－５９ｋｇ契約　○篠塚辰樹（１回１分３４秒　ＴＫＯ）イ・ジン●
　▽第１０試合・－５７．５ｋｇ契約　○志朗（判定　３―０）工藤政英●
　▽第１１試合・ヘビー級　○マイティ・モー（３回５５秒　ＴＫＯ）清水賢吾●
　▽第１２試合・－５９ｋｇ契約　○ロッタン・ジットムアンノン（判定　３―０）裕樹●
　▽第１３試合・－５７ｋｇ契約　○那須川天心（１回１分５９秒　ＫＯ）内藤大樹●

格闘技
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

これが「成金」の正体だ
若手の落語家、講談師11名からなるユニットのインタビュー連載

今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ