【ＲＩＳＥ】那須川天心、メイウェザー戦へ１回ＫＯ、ロッタンも強さ発揮…両国大会全試合結果

◆Ｃｙｇａｍｅｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＲＩＳＥ１２９（１７日、東京・両国国技館）

大みそか「ＲＩＺＩＮ．１４」でプロボクシング元世界５階級王者フロイド・メイウェザー（４１）＝米国＝と対戦する、那須川天心（２０）＝ＴＡＲＧＥＴ＝が貫禄の１回ＫＯ勝ち。さらに、那須川をもっとも苦しめたロッタン・ジットムアンノン（２１）＝タイ＝も“Ｍｒ．ＲＩＳＥ”裕樹（３５）＝ＡＮＣＨＯＲ ＧＹＭ＝に判定勝ちを収めるなど、会場を沸かせた。

【全試合結果】

▽第１試合・－４７ｋｇ契約 ○平岡琴（判定 ３―０）樋田智子●

▽第２試合・－４６ｋｇ契約 ○百花（判定 ２―０）那須川梨々●

▽第３試合・ライト級 ○白鳥大珠（判定 ３―０）北井智大●

▽第４試合・－６６．５ｋｇ契約 ○ＨＩＲＯＹＡ（３回 ＫＯ）内村洋次郎●

▽第５試合・－６４ｋｇ契約 ○秀樹（判定 ３―０）パン・ジャユン●

▽第６試合・－５７．５ｋｇ契約 ○スアキム・ＰＫセンチャイムエタイジム（判定 ３―０）イグナシオ“ＥＬ ＭＩＳＩＬ”カプロンチ●

▽第７試合・第２代ＲＩＳＥウェルター級王座決定戦 ○“ブラックパンサー”ベイノア（判定 ３―０）渡部太基●

▽第８試合・第７代ＲＩＳＥバンタム級王座決定戦 ○鈴木真彦（３回１分１５秒 ＴＫＯ）結城将人●

▽第９試合・－５９ｋｇ契約 ○篠塚辰樹（１回１分３４秒 ＴＫＯ）イ・ジン●

▽第１０試合・－５７．５ｋｇ契約 ○志朗（判定 ３―０）工藤政英●

▽第１１試合・ヘビー級 ○マイティ・モー（３回５５秒 ＴＫＯ）清水賢吾●

▽第１２試合・－５９ｋｇ契約 ○ロッタン・ジットムアンノン（判定 ３―０）裕樹●

▽第１３試合・－５７ｋｇ契約 ○那須川天心（１回１分５９秒 ＫＯ）内藤大樹●