藤本つかさが女子プロレス大賞初受賞…ビッグダディ三女・林下詩美は新人賞

２０１８年度プロレス大賞（東京スポーツ新聞社制定）の選考会が１２日、都内の同社で開かれ、最優秀選手賞（ＭＶＰ）は、棚橋弘至（４２）＝新日本プロレス＝が４年ぶり４度目の受賞。女子プロレス大賞は、藤本つかさ（３５）＝アイスリボン＝が初受賞した。

３年連続女子プロレス大賞の紫雷イオ（２８）がＷＷＥに移籍して選考対象外になった今年度は、電流爆破マッチ初挑戦や山手線プロレスなどの話題をふりまいた藤本が女王に輝いた。また、新人賞は男子候補を抑えて、ビッグダディ（林下清志）の三女・林下詩美（２０）＝スターダム＝が受賞した。

各賞は以下の通り。

◆２０１８年度プロレス大賞

▽最優秀選手賞（ＭＶＰ） 棚橋弘至（新日本プロレス）

▽年間最高試合（ベストバウト） 〇ケニー・オメガＶＳオカダ・カズチカ●（６月９日・新日本プロレス大阪城ホール大会、ＩＷＧＰヘビー級３本勝負）

▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（全日本プロレス）＆石川修司（フリー）

▽殊勲賞 丸藤正道（プロレスリング・ノア）

▽敢闘賞 清宮海斗（プロレスリング・ノア）

▽技能賞 内藤哲也（新日本プロレス）

▽新人賞 林下詩美（スターダム）

▽女子プロレス大賞 藤本つかさ（アイスリボン）

▽レスリング特別表彰 ブダペスト世界選手権金メダリスト（須崎優衣、奥野春菜、向田真優、川井梨紗子、乙黒拓斗）