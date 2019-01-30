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越中詩郎４０周年記念セレモニーに天龍、長州、藤波、武藤、カブキらレジェンド集結…全試合結果

2019年1月30日22時10分  スポーツ報知
  • 越中詩郎４０周年セレモニー（前列左から齋藤彰俊、青柳政司、越中、ザ・グレート・カブキ、後列左から真霜拳號、天龍源一郎、武藤敬司、長州力、藤波辰爾、ＡＫＩＲＡ）

　◆越中詩郎デビュー４０周年記念大会「侍祭り～平成最後の平成維震軍～」（３０日、東京・後楽園ホール）

　平成維震軍の越中詩郎（６０）が３０日、東京・後楽園ホールでデビュー４０周年記念大会「侍祭り～平成最後の平成維震軍～」を開催した。４０周年セレモニーに長州力（６７）、天龍源一郎（６８）、武藤敬司（５６）らレジェンドが駆け付けた。

　◆越中詩郎デビュー４０周年記念大会「侍祭り～平成最後の平成維震軍～」全試合結果

　▽メインイベント（１０人タッグマッチ）

　越中詩郎、ＡＫＩＲＡ、青柳政司、齋藤彰俊、〇新メンバーＸ真霜拳號、ｗｉｔｈザ・グレート・カブキ（２５分１５秒、垂直落下式ブレーンバスター→体固め）橋本大地、遠藤哲哉、芦野祥太郎、最上九●、清宮海斗

　▽第４試合（６人タッグマッチ３０分１本勝負）

　〇藤波辰爾、佐藤耕平、潮崎豪（１４分４０秒、ドラゴンスリーパー）ＮＯＳＡＷＡ論外●、ＭＡＺＡＤＡ、ＫＡＺＭＡ　ＳＡＫＡＭＯＴＯ

　▽第３試合（タッグマッチ３０分１本勝負）

　長井満也、雷神矢口（１５分１１秒、両者反則）ＴＡＪＩＲＩ、関本大介

　※レフェリーへの毒霧

　▽第２試合（３０分１本勝負）

　〇カズ・ハヤシ（９分５８秒、ファイナルカット）アレハンドロ●

　▽第１試合（タッグマッチ３０分１本勝負）

　〇大森隆男、カーベル伊藤（１０分１４秒、アックスボンバー→片エビ固め）青柳優馬●、岡田佑介

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