巌流島幟が並んだ、監獄固めも出た、ホーガンからメッセージも…闘将・マサ斎藤追悼大会全試合結果
2019年2月15日20時56分 スポーツ報知
◆「ＭＡＳＡ ＳＡＩＴＯ ＭＥＭＯＲＩＡＬ～ＧＯ ＦＯＲ ＢＲＯＫＥ！ＦＯＲＥＶＥＲ！～《闘将・マサ斎藤追悼試合》」（１５日、大阪・城東ＫＡＤＯ―ＹＡがもよんホール）
【全試合結果】
▽オープニング
マサ斎藤追悼１０カウント、上井文彦プロデューサーあいさつ
▽オープニングマッチ（５８歳のデビュー戦）１０分１本勝負
〇大矢剛功（８分８秒、逆片エビ固め）長松浩二●（レフェリー：保永昇男）
▽第２試合（株式会社スタミナフードサービス提供試合・竹村克司復帰試合～友情物語）１０分１本勝負
〇竹村克司（７分４８秒、首固め）ＭＡＺＡＤＡ●（レフェリー：北沢幹之）
▽第３試合（藤田義、松永幸大を代表とする、プロレスを経営に活かす！京都経営者の会提供・立会人・初代タイガーマスク）１５分１本勝負
〇ビッグマン・ベイダーｗｉｔｈモンキーマジック・ワキタ（４分３４秒、ボディアタック→体固め）アンドレザ・ジャイアントパンダ●ｗｉｔｈサムソン宮本
▽田村潔司（Ｕ－ＦＩＬＥ ＣＡＭＰ代表）撮影会
▽メインイベント（マルタ食品株式会社提供試合）タッグマッチ１５分１本勝負
金本浩二、〇スーパータイガー（１４分５８秒、横入り式エビ固め）田中稔、スペル・デルフィン●（レフェリー：保永昇男）
▽賢祥堂美術ｐｒｅｓｅｎｔｓマサ斎藤追悼イベント
参加者＝斎藤倫子夫人、エリック・ビショフ氏、サニー・オノオ氏、中嶋勝彦、マサ北宮
ビデオメッセージ＝スコット・ノートン、ドン・フライ、リック・フレアー、ｎＷｏスティング、マスクド・スーパースター、ハルク・ホーガン
▽観衆６００人（満員）