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巌流島幟が並んだ、監獄固めも出た、ホーガンからメッセージも…闘将・マサ斎藤追悼大会全試合結果

2019年2月15日20時56分  スポーツ報知
  • マサ斎藤さんの巌流島幟の前で金本浩二に監獄固めを決める田中稔（左はスーパータイガー）

　　◆「ＭＡＳＡ　ＳＡＩＴＯ　ＭＥＭＯＲＩＡＬ～ＧＯ　ＦＯＲ　ＢＲＯＫＥ！ＦＯＲＥＶＥＲ！～《闘将・マサ斎藤追悼試合》」（１５日、大阪・城東ＫＡＤＯ―ＹＡがもよんホール）　

　【全試合結果】

　▽オープニング
　マサ斎藤追悼１０カウント、上井文彦プロデューサーあいさつ

　▽オープニングマッチ（５８歳のデビュー戦）１０分１本勝負

　〇大矢剛功（８分８秒、逆片エビ固め）長松浩二●（レフェリー：保永昇男）

　▽第２試合（株式会社スタミナフードサービス提供試合・竹村克司復帰試合～友情物語）１０分１本勝負
　〇竹村克司（７分４８秒、首固め）ＭＡＺＡＤＡ●（レフェリー：北沢幹之）

　▽第３試合（藤田義、松永幸大を代表とする、プロレスを経営に活かす！京都経営者の会提供・立会人・初代タイガーマスク）１５分１本勝負
　〇ビッグマン・ベイダーｗｉｔｈモンキーマジック・ワキタ（４分３４秒、ボディアタック→体固め）アンドレザ・ジャイアントパンダ●ｗｉｔｈサムソン宮本

　▽田村潔司（Ｕ－ＦＩＬＥ　ＣＡＭＰ代表）撮影会

　▽メインイベント（マルタ食品株式会社提供試合）タッグマッチ１５分１本勝負
　金本浩二、〇スーパータイガー（１４分５８秒、横入り式エビ固め）田中稔、スペル・デルフィン●（レフェリー：保永昇男）

　▽賢祥堂美術ｐｒｅｓｅｎｔｓマサ斎藤追悼イベント
　参加者＝斎藤倫子夫人、エリック・ビショフ氏、サニー・オノオ氏、中嶋勝彦、マサ北宮
　ビデオメッセージ＝スコット・ノートン、ドン・フライ、リック・フレアー、ｎＷｏスティング、マスクド・スーパースター、ハルク・ホーガン

　▽観衆６００人（満員）

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