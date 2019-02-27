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日本初上陸ＯＮＥチャンピオンシップのメインで“バカサバイバー”青木真也がタイトルマッチ

2019年2月27日22時21分  スポーツ報知
  • ＯＮＥチャンピオンシップ両国大会のポスター

　３月３１日に東京・両国国技館で、日本初開催されるアジア発の世界的格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」東京大会「Ａ　ＮＥＷ　ＥＲＡ　‐新時代‐」の全１６試合の対戦カードが２７日、発表された。

　ＯＮＥチャンピオンシップは、ムエタイ、キックボクシング、総合格闘技、空手道、シラット、散打、ラウェイ、テコンドー、サブミッショングラップリングなどの格闘技をマーシャルアーツとして展開する。

　メインイベントは、ＯＮＥライト級（７７．１キロ）チャンピオンシップで、元王者の“バカサバイバー”こと青木真也（３５）＝イヴォルブＭＭＡ＝が、現王者、エドワード・フォラヤン（フィリピン）に挑むリターンマッチ。

　全カードは以下の通り。

　▽第１６試合ＯＮＥライト級（７７．１キロ）チャンピオンシップ

　王者エドワード・フォラヤン（フィリピン）－挑戦者・青木真也（イヴォルブＭＭＡ）

　▽第１５試合　ＯＮＥ女子ストロー級（５６．７キロ）チャンピオンシップ

　王者ション・ジンナン（中国）－挑戦者アンジェラ・リー（シンガポール）

　▽第１４試合　ＯＮＥミドル級（９３．０キロ）チャンピオンシップ

　王者アウンラ・ンサン（ミャンマー）－挑戦者・長谷川賢（フリー）

　▽第１３試合　ＯＮＥバンタム級（６５．８キロ）チャンピオンシップ

　王者ケビン・ベリンゴン（フィリピン）－挑戦者ビビアーノ・フェルナンデス（ブラジル）

　▽第１２試合　ＯＮＥフライ級（６１．２キロ）ＧＰ準々決勝

　若松佑弥（ＴＲＩＢＥ　ＴＯＫＹＯ　Ｍ．Ｍ．Ａ）－デメトリアス・ジョンソン（米国）

　▽第１１試合　ＯＮＥライト級ＧＰ準々決勝

　エディ・アルバレス（米国）－ティモフィ・ナシューヒン（ロシア）

　▽第１０試合　キックルール（７２キロ契約）

　アンディ・サワー（オランダ）－ヨードセングライ・ＩＷＥ・フェアテックス（タイ）

　▽第９試合　ＯＮＥフライ級ＧＰ準々決勝

　ダニー・キンガド（フィリピン）－アンドリュー・レオーネ（米国）

　▽第８試合　ＯＮＥフライ級ＧＰ準々決勝

　和田竜光（フリー）－イヴァニルド・デルフィノ（ブラジル）

　▽第７試合　ＯＮＥフライ級ＧＰ準々決勝

　カイラット・アクメトフ（カザフスタン）－リース・マクラーレン（豪州）

　▽第６試合　アトム級（５２．２キロ）

　Ｖ．Ｖ　Ｍｅｉ（ＲＩＫＩ　ＧＹＭ）－クセニヤ・ラチコバ（ロシア）

　▽第５試合　フェザー級（７０．３キロ）

　アンソニー・エンジェレン（インドネシア）－ゲイリー・トノン（米国）

　▽第４試合　ムエタイルール（６１．２キロ）

　ロッタン・ジットムアンノン（タイ）－ハキム・ハメッシュ（アルジェリア）

　▽第３試合　ムエタイルール（６５．８キロ）

　パニコス・ユセフ（キプロス）－モハメド・ビン・マフード（マレーシア）

　▽第２試合　キックボクシングルール（６１．２キロ）

　秋元皓貴（イヴォルブＭＭＡ）－ジョセフ・ラシリ（イタリア）

　▽第１試合　ライト級（７７．１キロ）

　ユン・チャンミン（韓国）－バラ・シェティ（インド）

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