日本初上陸ＯＮＥチャンピオンシップのメインで“バカサバイバー”青木真也がタイトルマッチ
３月３１日に東京・両国国技館で、日本初開催されるアジア発の世界的格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」東京大会「Ａ ＮＥＷ ＥＲＡ ‐新時代‐」の全１６試合の対戦カードが２７日、発表された。
ＯＮＥチャンピオンシップは、ムエタイ、キックボクシング、総合格闘技、空手道、シラット、散打、ラウェイ、テコンドー、サブミッショングラップリングなどの格闘技をマーシャルアーツとして展開する。
メインイベントは、ＯＮＥライト級（７７．１キロ）チャンピオンシップで、元王者の“バカサバイバー”こと青木真也（３５）＝イヴォルブＭＭＡ＝が、現王者、エドワード・フォラヤン（フィリピン）に挑むリターンマッチ。
全カードは以下の通り。
▽第１６試合ＯＮＥライト級（７７．１キロ）チャンピオンシップ
王者エドワード・フォラヤン（フィリピン）－挑戦者・青木真也（イヴォルブＭＭＡ）
▽第１５試合 ＯＮＥ女子ストロー級（５６．７キロ）チャンピオンシップ
王者ション・ジンナン（中国）－挑戦者アンジェラ・リー（シンガポール）
▽第１４試合 ＯＮＥミドル級（９３．０キロ）チャンピオンシップ
王者アウンラ・ンサン（ミャンマー）－挑戦者・長谷川賢（フリー）
▽第１３試合 ＯＮＥバンタム級（６５．８キロ）チャンピオンシップ
王者ケビン・ベリンゴン（フィリピン）－挑戦者ビビアーノ・フェルナンデス（ブラジル）
▽第１２試合 ＯＮＥフライ級（６１．２キロ）ＧＰ準々決勝
若松佑弥（ＴＲＩＢＥ ＴＯＫＹＯ Ｍ．Ｍ．Ａ）－デメトリアス・ジョンソン（米国）
▽第１１試合 ＯＮＥライト級ＧＰ準々決勝
エディ・アルバレス（米国）－ティモフィ・ナシューヒン（ロシア）
▽第１０試合 キックルール（７２キロ契約）
アンディ・サワー（オランダ）－ヨードセングライ・ＩＷＥ・フェアテックス（タイ）
▽第９試合 ＯＮＥフライ級ＧＰ準々決勝
ダニー・キンガド（フィリピン）－アンドリュー・レオーネ（米国）
▽第８試合 ＯＮＥフライ級ＧＰ準々決勝
和田竜光（フリー）－イヴァニルド・デルフィノ（ブラジル）
▽第７試合 ＯＮＥフライ級ＧＰ準々決勝
カイラット・アクメトフ（カザフスタン）－リース・マクラーレン（豪州）
▽第６試合 アトム級（５２．２キロ）
Ｖ．Ｖ Ｍｅｉ（ＲＩＫＩ ＧＹＭ）－クセニヤ・ラチコバ（ロシア）
▽第５試合 フェザー級（７０．３キロ）
アンソニー・エンジェレン（インドネシア）－ゲイリー・トノン（米国）
▽第４試合 ムエタイルール（６１．２キロ）
ロッタン・ジットムアンノン（タイ）－ハキム・ハメッシュ（アルジェリア）
▽第３試合 ムエタイルール（６５．８キロ）
パニコス・ユセフ（キプロス）－モハメド・ビン・マフード（マレーシア）
▽第２試合 キックボクシングルール（６１．２キロ）
秋元皓貴（イヴォルブＭＭＡ）－ジョセフ・ラシリ（イタリア）
▽第１試合 ライト級（７７．１キロ）
ユン・チャンミン（韓国）－バラ・シェティ（インド）