注 目 Jリーグ速報   大相撲春場所２日目   競馬予想は「馬トク」 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

ダイナマイト・キッド追悼興行、小林邦昭氏、山崎一夫氏がセレモニーに登壇…３・１５後楽園

2019年3月12日8時0分  スポーツ報知
  • 「初代タイガーマスク佐山サトルストロングスタイルプロレス～“爆弾小僧”ダイナマイト・キッド追悼興行～」ポスター

　初代タイガーマスクの佐山サトル（６０）が中心となるダイナマイト・キッド追悼興行実行委員会は１１日、昨年１２月５日に６０歳で亡くなった“爆弾小僧”ダイナマイト・キッド（本名トーマス・ビリントン）さんを追悼する「初代タイガーマスク佐山サトルストロングスタイルプロレス～“爆弾小僧”ダイナマイト・キッド追悼興行～」（１５日、後楽園ホール）での追悼セレモニーにキッドさんと現役時代に対戦した小林邦昭氏（６３）が登壇することを発表した。

　第３試合終了後に行うセレモニーには、初代タイガーマスク、リアルジャパンプロレスの新間寿会長（８３）、さらにキッドさんの親戚でメインイベントに参戦するデイビーボーイ・スミスＪｒ（３３）らが登壇。さらにゲストとして小林氏の他にタイガー戸口（７１）、北原光騎氏（５５）、山崎一夫氏（５６）が来場する。

　「ダイナマイト・キッド追悼興行」の全対戦カードは以下の通り。

　▽メインイベント　ダイナマイト・キッド追悼試合タッグマッチ６０分１本勝負
　デイビーボーイ・スミスＪｒ、スーパー・タイガー　対　船木誠勝、ＫＥＮＳＯ

　▽セミファイナル　タッグマッチ３０分１本勝負
　タイガーマスク、橋本大地　対　ＴＡＫＡみちのく、ブラック・タイガー

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
　アレクサンダー大塚、岡林裕二、納谷幸男　対　崔領二、鈴木秀樹、神谷英慶

　▽ダイナマイト・キッド追悼セレモニー（登壇ゲスト・小林邦昭氏、タイガー戸口、北原光騎氏、山崎一夫氏）

　▽シングルマッチ３０分１本勝負
　タカ・クノウ　対　ロッキー川村

　▽タッグマッチ３０分１本勝負
　間下隼人、松本崇寿　対　岩崎孝樹、レブロン

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　雷神矢口、倉島信行　対　柴田正人、伊香保京介

格闘技
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］超軽量なのに頑強
曲げても、押しても、ほら「VAIO SX14」なら安心でしょ？

［PR］もし働けなくなったら
住宅ローンは大丈夫？意外と身近に潜む落とし穴

［PR］太陽の下で挑む女性へ
フリークライマー・大田理裟さんを紫外線から守る新UVとは…

［PR］ふるさと納税
感謝の気持ちを込めて「100億円還元」閉店キャンペーン！

［PR］Ｇ党なら必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信中

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ