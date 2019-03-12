ダイナマイト・キッド追悼興行、小林邦昭氏、山崎一夫氏がセレモニーに登壇…３・１５後楽園

初代タイガーマスクの佐山サトル（６０）が中心となるダイナマイト・キッド追悼興行実行委員会は１１日、昨年１２月５日に６０歳で亡くなった“爆弾小僧”ダイナマイト・キッド（本名トーマス・ビリントン）さんを追悼する「初代タイガーマスク佐山サトルストロングスタイルプロレス～“爆弾小僧”ダイナマイト・キッド追悼興行～」（１５日、後楽園ホール）での追悼セレモニーにキッドさんと現役時代に対戦した小林邦昭氏（６３）が登壇することを発表した。

第３試合終了後に行うセレモニーには、初代タイガーマスク、リアルジャパンプロレスの新間寿会長（８３）、さらにキッドさんの親戚でメインイベントに参戦するデイビーボーイ・スミスＪｒ（３３）らが登壇。さらにゲストとして小林氏の他にタイガー戸口（７１）、北原光騎氏（５５）、山崎一夫氏（５６）が来場する。

「ダイナマイト・キッド追悼興行」の全対戦カードは以下の通り。

▽メインイベント ダイナマイト・キッド追悼試合タッグマッチ６０分１本勝負

デイビーボーイ・スミスＪｒ、スーパー・タイガー 対 船木誠勝、ＫＥＮＳＯ

▽セミファイナル タッグマッチ３０分１本勝負

タイガーマスク、橋本大地 対 ＴＡＫＡみちのく、ブラック・タイガー

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

アレクサンダー大塚、岡林裕二、納谷幸男 対 崔領二、鈴木秀樹、神谷英慶

▽ダイナマイト・キッド追悼セレモニー（登壇ゲスト・小林邦昭氏、タイガー戸口、北原光騎氏、山崎一夫氏）

▽シングルマッチ３０分１本勝負

タカ・クノウ 対 ロッキー川村

▽タッグマッチ３０分１本勝負

間下隼人、松本崇寿 対 岩崎孝樹、レブロン

▽タッグマッチ２０分１本勝負

雷神矢口、倉島信行 対 柴田正人、伊香保京介