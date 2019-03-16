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靖国神社創立１５０周年記念奉納プロレスに藤波辰爾ら…全カード発表

2019年3月16日21時43分  スポーツ報知
  • 靖国神社奉納プロレス

　プロレスリングＺＥＲＯ１は３１日に東京・靖国神社相撲場で開催する「靖国神社創立１５０周年記念奉納プロレス」の全対戦カードを発表した。

　▽シングルマッチ３０分１本勝負

　北村彰基ＶＳ鈴木裕太

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　ヤス久保田＆ヒデ久保田ＶＳスーパー・タイガー＆大和ヒロシ

　▽ＮＷＡ・ＵＮヘビー級選手権試合３０分１本勝負

〈王者〉岩崎永遠ＶＳ〈挑戦者〉キング・キャッシュ

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　佐藤耕平＆ＳＵＧＩＶＳ将軍岡本＆ＲＡＩＣＨＯ

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　田中将斗＆菅原拓也ＶＳ日高郁人＆阿部史典

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　藤波辰爾＆大谷晋二郎＆高岩竜一ＶＳＴＡＲＵ＆クリス・ヴァイス＆横山佳和

　▽シングルマッチ３０分１本勝負

　火野裕士ＶＳ宮本裕向

　ＴＡＲＵの声明文「我々ＶＯＯＤＯＯ　ＭＵＲＤＥＲＳハ、平成３１年３月３１日靖國大会ニテ、我々ノ　アタラナル－革命者－

『ＲＡＩＣＨＯ』ヲ送リ込ム　ＶＯＯＤＯＯ　ＭＵＲＤＥＲＳガ

コノ世界ヲ創造スル。「破壊ナクシテ、創造ナシ」スベテヲ白紙ニ戻ソウ…時ハ来タ。真ブードゥ総師“Ｔ”」

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