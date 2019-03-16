靖国神社創立１５０周年記念奉納プロレスに藤波辰爾ら…全カード発表
プロレスリングＺＥＲＯ１は３１日に東京・靖国神社相撲場で開催する「靖国神社創立１５０周年記念奉納プロレス」の全対戦カードを発表した。
▽シングルマッチ３０分１本勝負
北村彰基ＶＳ鈴木裕太
▽タッグマッチ３０分１本勝負
ヤス久保田＆ヒデ久保田ＶＳスーパー・タイガー＆大和ヒロシ
▽ＮＷＡ・ＵＮヘビー級選手権試合３０分１本勝負
〈王者〉岩崎永遠ＶＳ〈挑戦者〉キング・キャッシュ
▽タッグマッチ３０分１本勝負
佐藤耕平＆ＳＵＧＩＶＳ将軍岡本＆ＲＡＩＣＨＯ
▽タッグマッチ３０分１本勝負
田中将斗＆菅原拓也ＶＳ日高郁人＆阿部史典
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
藤波辰爾＆大谷晋二郎＆高岩竜一ＶＳＴＡＲＵ＆クリス・ヴァイス＆横山佳和
▽シングルマッチ３０分１本勝負
火野裕士ＶＳ宮本裕向
ＴＡＲＵの声明文「我々ＶＯＯＤＯＯ ＭＵＲＤＥＲＳハ、平成３１年３月３１日靖國大会ニテ、我々ノ アタラナル－革命者－
『ＲＡＩＣＨＯ』ヲ送リ込ム ＶＯＯＤＯＯ ＭＵＲＤＥＲＳガ
コノ世界ヲ創造スル。「破壊ナクシテ、創造ナシ」スベテヲ白紙ニ戻ソウ…時ハ来タ。真ブードゥ総師“Ｔ”」