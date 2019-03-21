注 目 フィギュア世界選手権   大相撲春場所11日目   競馬予想は「馬トク」 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

オカダ・カズチカ、オスプレイ下し４強入り！石井智宏もＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ撃破…新日ＮＪＣ全成績

2019年3月21日0時0分  スポーツ報知
  • オカダ・カズチカ

　◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ２０１９」大会（２０日、静岡・ツインメッセ静岡、観衆１７１０人満員）

　優勝者が４月６日の米マディソン・スクエア・ガーデン大会でのＩＷＧＰヘビー級王者・ジェイ・ホワイト（２６）への挑戦権を獲得する春のシングル・トーナメント戦「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ」（ＮＪＣ）の準々決勝２試合などが行われた。

　優勝宣言しているオカダ・カズチカ（３１）は同じＣＨＡＯＳ軍のウィル・オスプレイ（２５）を必殺のレインメーカーで下し、４強入り。こちらもＣＨＡＯＳ同門対決となったセミファイナルでは、石井智宏（４３）がＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（３６）を垂直落下式ブレーンバスターで撃破した。

　オカダと石井は２３日の新潟・長岡大会での準決勝で激突する。

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇永田裕志、中西学、上村優也（９分００秒　ナガタロック２）天山広吉、小島聡、辻陽太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇マイキー・ニコルス、ジュース・ロビンソン、田口隆祐（９分２１秒、マイキーボム→エビ固め）チェーズ・オーエンズ、バッドラック・ファレ、ヒクレオ●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タイチ、鈴木みのる、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、ランス・アーチャー（１１分２７秒、タイチ式外道クラッチ）マイケル・エルガン、真壁刀義、矢野通、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇鷹木信悟、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（８分４２秒　パンピングボンバー→体固め）後藤洋央紀、飯伏幸太、成田蓮●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ（９分２０秒　マジックキラー→片エビ固め）コルト・カバナ、トーア・ヘナーレ●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく（９分４９秒　グラウンド卍固め）棚橋弘至、海野翔太●

　▽ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ準々決勝・時間無制限１本勝負

　〇石井智宏（２０分２５秒　垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

　▽同

　〇オカダ・カズチカ（２０分１０秒　レインメーカー→片エビ固め）ウィル・オスプレイ●

　※オカダと石井が準決勝進出

格闘技
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］超軽量なのに頑強
曲げても、押しても、ほら「VAIO SX14」なら安心でしょ？

［PR］もし働けなくなったら
住宅ローンは大丈夫？意外と身近に潜む落とし穴

［PR］太陽の下で挑む女性へ
フリークライマー・大田理裟さんを紫外線から守る新UVとは…

［PR］マイペースに始めよう
将来の備えに、月々3,000円から設定できる「純金積立」

［PR］Ｇ党なら必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信中

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ