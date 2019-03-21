オカダ・カズチカ、オスプレイ下し４強入り！石井智宏もＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ撃破…新日ＮＪＣ全成績

◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ２０１９」大会（２０日、静岡・ツインメッセ静岡、観衆１７１０人満員）

優勝者が４月６日の米マディソン・スクエア・ガーデン大会でのＩＷＧＰヘビー級王者・ジェイ・ホワイト（２６）への挑戦権を獲得する春のシングル・トーナメント戦「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」（ＮＪＣ）の準々決勝２試合などが行われた。

優勝宣言しているオカダ・カズチカ（３１）は同じＣＨＡＯＳ軍のウィル・オスプレイ（２５）を必殺のレインメーカーで下し、４強入り。こちらもＣＨＡＯＳ同門対決となったセミファイナルでは、石井智宏（４３）がＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（３６）を垂直落下式ブレーンバスターで撃破した。

オカダと石井は２３日の新潟・長岡大会での準決勝で激突する。

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇永田裕志、中西学、上村優也（９分００秒 ナガタロック２）天山広吉、小島聡、辻陽太●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇マイキー・ニコルス、ジュース・ロビンソン、田口隆祐（９分２１秒、マイキーボム→エビ固め）チェーズ・オーエンズ、バッドラック・ファレ、ヒクレオ●

▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

〇タイチ、鈴木みのる、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、ランス・アーチャー（１１分２７秒、タイチ式外道クラッチ）マイケル・エルガン、真壁刀義、矢野通、本間朋晃●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇鷹木信悟、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（８分４２秒 パンピングボンバー→体固め）後藤洋央紀、飯伏幸太、成田蓮●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ（９分２０秒 マジックキラー→片エビ固め）コルト・カバナ、トーア・ヘナーレ●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく（９分４９秒 グラウンド卍固め）棚橋弘至、海野翔太●

▽ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ準々決勝・時間無制限１本勝負

〇石井智宏（２０分２５秒 垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▽同

〇オカダ・カズチカ（２０分１０秒 レインメーカー→片エビ固め）ウィル・オスプレイ●

※オカダと石井が準決勝進出