【巨人】山口俊、６回５失点で６敗目…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆巨人４―６ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに２連敗しカード負け越し、借金は５となりＤｅＮＡと入れ替りでセ・リーグ５位に転落した。

先発の山口俊が６回５失点。２回以外は毎回走者を背負う苦しい投球で、１１５球１０安打５三振２四球と粘れず６敗目を喫した。

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【Ｄ】（投手谷岡、左翼亀井）乙坂中飛、宮崎三振、筒香左前安打、ソトの左前安打で筒香二進（二塁走者筒香に代走神里）、戸柱右飛

【巨】（投手山崎、三塁倉本、左翼乙坂、右翼神里）坂本勇、田中俊ともに遊ゴロ、マギー三ゴロ

◇８回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】三嶋の代打中川大右邪飛、石川右前安打、桑原遊ゴロ併殺打

【巨】（投手パットン）岡本右飛、長野遊撃内野安打、陽岱鋼の左中間二塁打で長野三進、中井の代打阿部の中前安打で長野生還、陽岱鋼三進（一塁走者阿部に代走重信）、（投手砂田）中川の代打亀井三振、宇佐見のとき重信二盗、宇佐見左飛

◇７回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】（投手中川、捕手宇佐見）筒香三振、ソト左中間８号本塁打、戸柱二ゴロ、柴田遊ゴロ

【巨】（投手三嶋）坂本勇三ゴロ、田中俊三振、マギー右飛

◇６回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】桑原左前安打、乙坂左飛、宮崎三ゴロ併殺打

【巨】陽岱鋼右中間４号本塁打、中井中飛、大城一ゴロ、山口俊の代打宇佐見二ゴロ

◇５回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】筒香四球、ソト左飛、戸柱の中前安打で筒香二進、柴田の中前安打で満塁、今永の左犠飛で筒香生還、石川三振

【巨】マギー、岡本ともに三振、長野右飛

◇４回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】戸柱右越１号本塁打、柴田右前安打、今永の投前バントで柴田二進、石川四球、桑原の遊撃内野安打で満塁、乙坂の遊ゴロで柴田生還、石川三進、桑原二封、宮崎左飛

【巨】大城、山口俊ともに三振、坂本勇四球、田中俊投ゴロ

◇３回（Ｄ１、巨２）

【Ｄ】桑原右前安打、乙坂のとき桑原二盗、乙坂三振、宮崎の左前安打で桑原一挙生還、筒香左飛、ソト右飛

【巨】坂本勇中飛、田中俊四球、マギーの左前安打で田中俊一挙三進、岡本の左中間二塁打で田中俊生還、マギー三進、長野の遊ゴロでマギー生還、岡本三進、柴田の一塁悪送球で一、三塁、陽岱鋼右飛、中井三振

◇２回（両軍０）

【Ｄ】柴田左飛、今永、石川ともに三振

【巨】中井投直、大城三直、山口俊三振

◇１回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】桑原右越二塁打、乙坂の投前バントが犠打野選となり桑原三進、宮崎のとき乙坂二盗、宮崎の遊ゴロで桑原生還、筒香の左前安打で乙坂三進、ソト三振、戸柱一ゴロ

【巨】坂本勇右前安打、田中俊バント捕邪飛、マギーのとき坂本勇二盗、マギー四球、岡本四球で満塁、長野三振、陽岱鋼三ゴロ