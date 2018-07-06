【巨人】坂本勇、バックスクリーン決勝弾！１２号２ランで菅野を強力援護…広島戦試合経過
2018年7月6日21時12分 スポーツ報知
◆巨人４―０広島（６日・東京ドーム）
◇９回（広０、巨Ｘ）
【広】（投手マシソン、捕手小林、二塁吉川尚、三塁吉川大）松山一ゴロ、西川遊飛、野間の代打バティスタ三振
◇８回（広０、巨２）
【広】田中投ゴロ、菊池三振、丸左前安打、鈴木三振
【巨】陽岱鋼三振、菅野の代打吉川大遊撃内野安打、坂本勇のとき吉川大二盗、会沢失策で吉川大三進、坂本勇四球、田中俊の代打阿部のとき坂本勇二盗、阿部三振、マギーの中前安打で吉川大、坂本ともに生還（代走吉川尚）、岡本のときフランスアボークで吉川尚二進、岡本三振
◇７回（両軍０）
【広】西川中越三塁打、野間三ゴロ、会沢三振、大瀬良の代打新井遊ゴロ
【巨】（投手フランスア）亀井三飛、長野左飛、大城二ゴロ
◇６回（広０、巨２）
【広】菊池二飛、丸四球、鈴木三振、松山のとき丸二盗、大城失策で丸三進、松山三振
【巨】菅野の遊ゴロを遊撃田中失策、坂本勇中越１２号２ラン、田中俊投ゴロ、マギー、岡本ともに三ゴロ
◇５回（両軍０）
【広】西川遊ゴロ、野間中飛、会沢遊撃内野安打、大瀬良の中前安打で会沢一挙三進、田中二飛
【巨】長野三振、大城左飛、陽岱鋼遊ゴロ
◇４回（両軍０）
【広】菊池中前安打、丸三振、鈴木遊飛、松山遊ゴロ
【巨】マギー投ゴロ、岡本三振、亀井二ゴロ
◇３回（両軍０）
【広】会沢中飛、大瀬良三ゴロ、田中三振
【巨】大城二ゴロ、陽岱鋼遊撃内野安打、菅野の捕前バントで陽岱鋼二進、坂本勇四球、田中俊二ゴロ
◇２回（両軍０）
【広】鈴木中越二塁打、松山三飛、西川二飛、野間三振
【巨】岡本中前安打、亀井の二飛で岡本戻れず併殺、長野三振
◇１回（両軍０）
【広】田中、菊池、丸３者連続三振
【巨】坂本勇右飛、田中俊遊ゴロ、マギー左飛