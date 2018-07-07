【巨人】内海２発、田原１発、中川２発 ソロ本塁打５発くらう…広島戦経過

◆巨人２―５広島（７日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（広２、巨１）

【広】（投手中川、一塁阿部、二塁吉川尚、三塁吉川大）西川右越３号本塁打、会沢右越９号本塁打、（投手谷岡）ジャクソンの代打堂林三振、田中遊ゴロ、菊池三振

【巨】（投手中崎、一塁堂林）亀井左中間二塁打、長野の遊ゴロで亀井三進、大城の遊ゴロで亀井生還、陽岱鋼四球、吉川尚の代打中井三振

◇８回（両軍１）

【広】丸右越１７号本塁打、鈴木三振、新井一邪飛、バティスタ三振

【巨】（投手ジャクソン、左翼野間）陽岱鋼中飛、田原の代打宇佐見右中間二塁打（代走吉川尚）、坂本勇の左中間二塁打で吉川尚生還、田中俊の代打阿部三振、マギー四球（一塁代走吉川大）、岡本三飛

◇７回（両軍０）

【広】（投手田原）野村、田中ともに一ゴロ、菊池左飛

【巨】マギー二塁内野安打、岡本右飛、亀井左飛、長野の右前安打でマギー二進、大城二ゴロ

◇６回（両軍０）

【広】新井三振、バティスタ三ゴロ、西川左前安打、会沢二飛

【巨】内海の代打重信右前安打、坂本勇のとき重信二盗死、坂本勇三振、田中俊左飛

◇５回（広１、巨０）

【広】田中一ゴロ、菊池中飛、丸左中間１６号本塁打、鈴木三ゴロ

【巨】長野二ゴロ、大城三振、陽岱鋼右飛

◇４回（両軍０）

【広】鈴木左中間１２号本塁打、新井右飛、バティスタ四球、西川の一ゴロでバティスタ二進、会沢申告敬遠、野村の三ゴロでバティスタ三封

【巨】マギー右邪飛、岡本四球、亀井二ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【広】会沢右前安打、野村バント捕ゴロ併殺打、田中死球、菊池のとき田中二盗、田中四球、丸一ゴロ

【巨】内海一ゴロ、坂本勇、田中俊ともに遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【広】鈴木右飛、新井遊ゴロ、バティスタ中前安打、西川左飛

【巨】亀井二ゴロ、長野右前安打、大城中飛、陽岱鋼のとき長野二盗、陽岱鋼二ゴロ

◇１回（両軍０）

【広】田中遊直、菊池遊ゴロ、丸左飛

【巨】坂本勇右飛、田中俊二ゴロ、マギー左翼線二塁打、岡本三振