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【巨人】今村５回２失点で２勝目　吉川尚が逆転打…広島戦経過

2018年7月8日18時28分  スポーツ報知
  • お立ち台でガッツポーズをする岡本（左）と吉川尚（カメラ・中島　傑）

　◆巨人６―４広島（８日・東京ドーム）

　巨人が逆転で広島を下し、カード勝ち越しを決めた。

　１点を追う４回２死一、二塁から吉川尚の左翼線２点二塁打で逆転すると、マギーの三塁内野安打と悪送球で、吉川尚が二塁から生還。岡本が右中間スタンドへ１１試合ぶりの１５号２ランを放ち、リードを４点に広げた。

　今村は５回１安打２失点で降板すると、６回以降は谷岡、上原、沢村と継投。９回にマシソンが２点を失ったが最後を締めた。今村は２勝目（２敗）。

　【試合経過】

　◇９回（広２、巨Ｘ）

　【広】（投手マシソン、捕手小林）会沢中前安打、一岡の代打新井三振、田中四球で会沢二進、（三塁吉川大）菊池死球で満塁、丸の二ゴロで会沢生還、田中三進、菊池二封、鈴木四球で満塁、松山の遊撃内野安打で田中生還、なお満塁（一塁代走上本）、バティスタ三振

　◇８回（両軍０）

　【広】（投手沢村）丸一ゴロ、鈴木四球、松山の左前安打で鈴木二進、バティスタ、西川ともに三振

  • ８回から登板した沢村（カメラ・矢口　亨）

    ８回から登板した沢村（カメラ・矢口　亨）

　【巨】（投手一岡）陽岱鋼中飛、宇佐見三振、沢村の代打田中俊左飛

　◇７回（両軍０）

　【広】（投手上原）西川中飛、会沢死球、フランスアの代打野間二飛、田中の中前安打で会沢一挙三進、菊池三振

  • ７回無死、西川の打球を追いかけるマギー（左）と坂本勇（カメラ・中島　傑）

    ７回無死、西川の打球を追いかけるマギー（左）と坂本勇（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手永川）岡本三ゴロ、亀井三振、長野遊邪飛

　◇６回（両軍０）

　【広】（投手谷岡）鈴木遊ゴロ、松山右飛、バティスタ三振

  • ６回１死、松山の飛球を好捕した右翼手・長野（カメラ・矢口　亨）

    ６回１死、松山の飛球を好捕した右翼手・長野（カメラ・矢口　亨）

　【巨】谷岡の代打重信三振、坂本勇四球、吉川尚三振のとき暴投で坂本勇二進、マギー遊ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【広】岡田の代打下水流四球、田中の遊ゴロで下水流二封、菊池三振、丸左飛

　【巨】（投手フランスア）長野、陽岱鋼、宇佐見三者連続三振

　◇４回（広１、巨５）

　【広】鈴木、松山ともに四球、バティスタの一邪飛で鈴木三進、西川の遊ゴロで鈴木生還、松山二封、会沢左飛

  • ４回無死一、二塁、バティスタの邪飛を好捕する岡本（カメラ・池内　雅彦）

    ４回無死一、二塁、バティスタの邪飛を好捕する岡本（カメラ・池内　雅彦）

　【巨】陽岱鋼三振、宇佐見四球、今村バント捕邪飛、坂本勇四球で宇佐見二進、吉川尚の左翼線二塁打で宇佐見、坂本勇ともに生還、マギーの三塁内野安打で吉川尚三進、西川の一塁悪送球で吉川尚生還、岡本右中間１５号２ラン、亀井中飛

  • ４回２死一塁、右中間に１５号２ランを放った岡本（カメラ・池内　雅彦）

    ４回２死一塁、右中間に１５号２ランを放った岡本（カメラ・池内　雅彦）

　◇３回（両軍０）

　【広】会沢三ゴロ、岡田三振、田中死球、菊池四球で田中二進、丸二ゴロ

　【巨】吉川尚二ゴロ、マギー三振、岡本左前安打、亀井の中前安打で岡本二進、長野中飛

　◇２回（両軍１）

　【広】鈴木左飛、松山二ゴロ、バティスタ中越１３号本塁打、西川三振

　【巨】亀井右前安打、長野右飛、陽岱鋼の右前安打で亀井二進、宇佐見中飛、今村の中前安打で亀井一挙生還、陽岱鋼二進、坂本勇遊ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【広】田中三振、菊池三直、丸二ゴロ

  • 力投する先発の今村（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の今村（カメラ・中島　傑）

　【巨】坂本勇左中間二塁打、吉川尚中飛、マギーの遊ゴロで坂本勇三塁狙うもタッチアウト、岡本左飛

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