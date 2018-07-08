【巨人】今村５回２失点で２勝目 吉川尚が逆転打…広島戦経過

◆巨人６―４広島（８日・東京ドーム）

巨人が逆転で広島を下し、カード勝ち越しを決めた。

１点を追う４回２死一、二塁から吉川尚の左翼線２点二塁打で逆転すると、マギーの三塁内野安打と悪送球で、吉川尚が二塁から生還。岡本が右中間スタンドへ１１試合ぶりの１５号２ランを放ち、リードを４点に広げた。

今村は５回１安打２失点で降板すると、６回以降は谷岡、上原、沢村と継投。９回にマシソンが２点を失ったが最後を締めた。今村は２勝目（２敗）。

【試合経過】

◇９回（広２、巨Ｘ）

【広】（投手マシソン、捕手小林）会沢中前安打、一岡の代打新井三振、田中四球で会沢二進、（三塁吉川大）菊池死球で満塁、丸の二ゴロで会沢生還、田中三進、菊池二封、鈴木四球で満塁、松山の遊撃内野安打で田中生還、なお満塁（一塁代走上本）、バティスタ三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手一岡）陽岱鋼中飛、宇佐見三振、沢村の代打田中俊左飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手永川）岡本三ゴロ、亀井三振、長野遊邪飛

◇６回（両軍０）

【巨】谷岡の代打重信三振、坂本勇四球、吉川尚三振のとき暴投で坂本勇二進、マギー遊ゴロ

◇５回（両軍０）

【広】岡田の代打下水流四球、田中の遊ゴロで下水流二封、菊池三振、丸左飛

【巨】（投手フランスア）長野、陽岱鋼、宇佐見三者連続三振

◇４回（広１、巨５）

◇３回（両軍０）

【広】会沢三ゴロ、岡田三振、田中死球、菊池四球で田中二進、丸二ゴロ

【巨】吉川尚二ゴロ、マギー三振、岡本左前安打、亀井の中前安打で岡本二進、長野中飛

◇２回（両軍１）

【広】鈴木左飛、松山二ゴロ、バティスタ中越１３号本塁打、西川三振

【巨】亀井右前安打、長野右飛、陽岱鋼の右前安打で亀井二進、宇佐見中飛、今村の中前安打で亀井一挙生還、陽岱鋼二進、坂本勇遊ゴロ

◇１回（両軍０）