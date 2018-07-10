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【巨人】メルセデス初勝利　長野＆マギー＆坂本勇が祝弾で３連勝　２位浮上…ヤクルト戦経過

2018年7月10日21時59分  スポーツ報知
  • ウイニングボールを手に高橋監督と並んで笑顔を見せるメルセデス（右）（カメラ・矢口　亨）

　◆ヤクルト３―６巨人（１０日・神宮）

　巨人・メルセデスが５回無失点で来日初登板初先発で初勝利を挙げた。チームは３連勝で２位に浮上した。

　８８球で５安打無四球で無失点。淡々とアウトを重ねるメルセデスのピッチングに打線も援護した。２回に長野の７号ソロで先制すると、３回にはマギーが２戦連発となる９号２ラン。４回には坂本勇の１３号２ランで小刻みに加点した。

　６回以降は鍬原、８回から沢村とつなぎ、最終回はマシソンが締めた。　

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手石山、一塁奥村、三塁藤井）吉川大三振、岡本二飛、亀井中飛

　【ヤ】（投手マシソン、捕手小林）西浦、井野ともに三振、山田哲三ゴロ

　◇８回（巨０、ヤ１）

　【巨】（投手中尾、捕手井野、三塁荒木）宇佐見三振、鍬原の代打重信三振、坂本勇三塁内野安打、吉川尚右飛

　【ヤ】（投手沢村）山田哲右前安打、バレンティン三振、畠山の中前安打で山田哲二進（畠山の代走奥村）、坂口三振、雄平の中前安打で山田哲一挙生還、奥村一挙三進、荒木死球で満塁（荒木の代走三輪）、中尾の代打藤井三振

  • ８回２死一、三塁、死球を与えた荒木（手前）に謝罪する沢村（カメラ・中島　傑）

    ８回２死一、三塁、死球を与えた荒木（手前）に謝罪する沢村（カメラ・中島　傑）

　◇７回（両軍１）

　【巨】（投手近藤）吉川尚中前安打、マギーの三ゴロ失で吉川尚一挙三進（マギーの代走吉川大）、岡本三邪飛、亀井の一ゴロで吉川尚三本間で挟まれタッチアウト、その間に吉川大三進、亀井二進、長野申告敬遠、陽岱鋼の代打阿部の二塁内野安打で吉川大生還、亀井本塁狙うもタッチアウト

　【ヤ】（三塁吉川大、中堅立岡）雄平中前二塁打、中村の代打荒木三ゴロ、近藤の代打上田の右中間二塁打で雄平一挙生還、西浦左飛、川端二ゴロ

　◇６回（巨０、ヤ１）

　【巨】（投手星）陽岱鋼三振、宇佐見中前安打、メルセデスの代打田中俊三振、坂本勇右飛

　【ヤ】（投手鍬原）川端左飛、山田哲遊撃内野安打、バレンティンのとき捕逸で山田哲二進、バレンティン四球、畠山のときバレンティン飛び出しタッチアウト、畠山の右前安打で山田哲一挙生還、坂口の二ゴロで畠山二封

  • ６回から登板した鍬原（カメラ・矢口　亨）

    ６回から登板した鍬原（カメラ・矢口　亨）

　◇５回（両軍０）

　【巨】岡本三直、亀井三振、長野右飛

　【ヤ】雄平中前安打、中村三ゴロ併殺打、ブキャナンの代打谷内左越二塁打、西浦遊ゴロ

  • ５回を投げ終えたメルセデスはベンチで阿部（手前）の話を聞く　（カメラ・堺　恒志）

    ５回を投げ終えたメルセデスはベンチで阿部（手前）の話を聞く　（カメラ・堺　恒志）

　◇４回（巨２、ヤ０）

　【巨】宇佐見四球、メルセデス三振、坂本勇左越１３号２ラン、吉川尚遊飛、マギー中飛

  • ４回１死一塁、坂本勇が左越えに１３号２ラン本塁打を放つ（捕手・中村）　（カメラ・堺　恒志）

    ４回１死一塁、坂本勇が左越えに１３号２ラン本塁打を放つ（捕手・中村）　（カメラ・堺　恒志）

　【ヤ】山田哲中前安打、バレンティン三振のとき暴投で山田哲二進、畠山の遊ゴロで山田哲三進、坂口遊直

　◇３回（巨２、ヤ０）

　【巨】メルセデス三振、坂本勇遊撃内野安打、吉川尚の二ゴロで坂本勇二封、マギー右越９号２ラン、岡本遊撃内野安打、亀井の遊撃内野安打で岡本二進、長野四球で満塁、陽岱鋼三振

  • ３回２死一塁、マギーが右越えに９号２ラン本塁打を放つ（捕手・中村）

    ３回２死一塁、マギーが右越えに９号２ラン本塁打を放つ（捕手・中村）

　【ヤ】中村一ゴロ、ブキャナン三振、西浦左前安打、川端の三ゴロで西浦二封

　◇２回（巨１、ヤ０）

　【巨】亀井二ゴロ、長野右越７号本塁打、陽岱鋼三ゴロ、宇佐見一ゴロ

  • ２回１死、長野がソロ本塁打（カメラ・矢口　亨）

    ２回１死、長野がソロ本塁打（カメラ・矢口　亨）

　【ヤ】畠山二ゴロ、坂口、雄平ともに三ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【巨】坂本勇、吉川尚ともに中飛、マギー三塁強襲内野安打、岡本捕邪飛

　【ヤ】西浦中飛、川端遊ゴロ、山田哲左前安打、バレンティン二ゴロ

  • 力投する先発のメルセデス（カメラ・中島　傑）

    力投する先発のメルセデス（カメラ・中島　傑）

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