【巨人】メルセデス初勝利 長野＆マギー＆坂本勇が祝弾で３連勝 ２位浮上…ヤクルト戦経過
◆ヤクルト３―６巨人（１０日・神宮）
巨人・メルセデスが５回無失点で来日初登板初先発で初勝利を挙げた。チームは３連勝で２位に浮上した。
８８球で５安打無四球で無失点。淡々とアウトを重ねるメルセデスのピッチングに打線も援護した。２回に長野の７号ソロで先制すると、３回にはマギーが２戦連発となる９号２ラン。４回には坂本勇の１３号２ランで小刻みに加点した。
６回以降は鍬原、８回から沢村とつなぎ、最終回はマシソンが締めた。
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】（投手石山、一塁奥村、三塁藤井）吉川大三振、岡本二飛、亀井中飛
【ヤ】（投手マシソン、捕手小林）西浦、井野ともに三振、山田哲三ゴロ
◇８回（巨０、ヤ１）
【巨】（投手中尾、捕手井野、三塁荒木）宇佐見三振、鍬原の代打重信三振、坂本勇三塁内野安打、吉川尚右飛
【ヤ】（投手沢村）山田哲右前安打、バレンティン三振、畠山の中前安打で山田哲二進（畠山の代走奥村）、坂口三振、雄平の中前安打で山田哲一挙生還、奥村一挙三進、荒木死球で満塁（荒木の代走三輪）、中尾の代打藤井三振
◇７回（両軍１）
【巨】（投手近藤）吉川尚中前安打、マギーの三ゴロ失で吉川尚一挙三進（マギーの代走吉川大）、岡本三邪飛、亀井の一ゴロで吉川尚三本間で挟まれタッチアウト、その間に吉川大三進、亀井二進、長野申告敬遠、陽岱鋼の代打阿部の二塁内野安打で吉川大生還、亀井本塁狙うもタッチアウト
【ヤ】（三塁吉川大、中堅立岡）雄平中前二塁打、中村の代打荒木三ゴロ、近藤の代打上田の右中間二塁打で雄平一挙生還、西浦左飛、川端二ゴロ
◇６回（巨０、ヤ１）
【巨】（投手星）陽岱鋼三振、宇佐見中前安打、メルセデスの代打田中俊三振、坂本勇右飛
【ヤ】（投手鍬原）川端左飛、山田哲遊撃内野安打、バレンティンのとき捕逸で山田哲二進、バレンティン四球、畠山のときバレンティン飛び出しタッチアウト、畠山の右前安打で山田哲一挙生還、坂口の二ゴロで畠山二封
◇５回（両軍０）
【巨】岡本三直、亀井三振、長野右飛
◇４回（巨２、ヤ０）
【ヤ】山田哲中前安打、バレンティン三振のとき暴投で山田哲二進、畠山の遊ゴロで山田哲三進、坂口遊直
◇３回（巨２、ヤ０）
【巨】メルセデス三振、坂本勇遊撃内野安打、吉川尚の二ゴロで坂本勇二封、マギー右越９号２ラン、岡本遊撃内野安打、亀井の遊撃内野安打で岡本二進、長野四球で満塁、陽岱鋼三振
【ヤ】中村一ゴロ、ブキャナン三振、西浦左前安打、川端の三ゴロで西浦二封
◇２回（巨１、ヤ０）
【ヤ】畠山二ゴロ、坂口、雄平ともに三ゴロ
◇１回（両軍０）
【巨】坂本勇、吉川尚ともに中飛、マギー三塁強襲内野安打、岡本捕邪飛