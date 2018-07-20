【巨人】両軍合わせて６アーチ 延長逆転サヨナラ負け…広島戦試合経過
◆広島１０ｘ―９巨人＝延長１０回＝（２０日・マツダ）
巨人は８―８の延長１０回、先頭の岡本が左翼ポール際に勝ち越し１７号ソロを放ち一度は勝ち越しが、マシソンが２死一塁から下水流に右翼ポール際へサヨナラ弾を浴びて敗れた。
最大７点差から一度は逆転したが、痛恨の敗戦で首位・広島とのゲーム差は６に広がった。巨人の連勝は７でストップした。
【試合経過】
◆１０回（巨１、広２Ｘ）
【巨】（投手ジャクソン）岡本左翼線１７号本塁打、亀井二飛、沢村の代打田中俊四球、中井の投前バントで田中俊二進、宇佐見の代打安部申告敬遠（代走吉川大）、石川三振
◆９回（両軍０）
【巨】（投手中崎）沢村の代打重信三振、吉川尚遊ゴロ、マギー三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手一岡）陽岱鋼、中井ともに左飛、宇佐見四球、石川右飛
【広】（投手沢村）菊池左飛、丸四球、松山三振のとき丸二盗失敗で併殺
◆７回（巨２、広０）
【巨】（投手フランスア）吉川光の代打石川右前安打、長野の二ゴロを二塁菊池が失策し石川一挙三進、長野二進、吉川尚の中前安打で石川、長野ともに生還、マギー、岡本ともに三振、亀井右飛
◆６回（巨０、広１）
【巨】（投手永川）陽岱鋼三ゴロ、中井三振、宇佐見二ゴロ
【広】田中中越二塁打、菊池の一前バントで田中三進、丸の中前安打で田中生還、松山の二ゴロを二塁中井が失策し丸二進、野間左飛、安部中飛
◆５回（巨３、広０）
【広】野間四球、安部の一前バントで野間二進、会沢の遊ゴロで野間三塁狙うもタッチアウト、西川の遊撃内野安打で会沢一挙三進、野村の代打鈴木中飛
◆４回（巨３、広０）
【広】田中死球、菊池、丸ともに三振、松山遊ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】山口俊の代打北村二ゴロ、長野投ゴロ、吉川尚遊ゴロ
【広】（投手吉川光）会沢三ゴロ、西川投ゴロ、野村三振
◆２回（巨０、広３）
【巨】亀井遊撃内野安打、陽岱鋼三振、中井の左前安打で亀井二進、宇佐見二ゴロ併殺打
【広】野村右飛、田中四球、菊池のとき田中二盗、菊池三振、丸の右翼線二塁打で田中生還、松山右越９号２ラン、野間の一ゴロを一塁岡本が失策、安部のとき野間二盗、安部三振
◆１回（巨０、広４）
【巨】長野中前安打、吉川尚の捕前バントで長野二進、マギーの二ゴロで長野三進、岡本一ゴロ
【広】田中二直、菊池左中間安打、丸四球で菊池二進、松山左飛、野間の左前安打で菊池一挙生還、丸二進、安部左越２号３ラン、会沢死球、西川三振