注 目 プロ野球速報   名古屋場所13日目   【アンケート】夏の甲子園「年代別ベストゲーム」
Facebook
Twitter

【巨人】両軍合わせて６アーチ　延長逆転サヨナラ負け…広島戦試合経過

2018年7月20日23時1分  スポーツ報知

　◆広島１０ｘ―９巨人＝延長１０回＝（２０日・マツダ）

　巨人は８―８の延長１０回、先頭の岡本が左翼ポール際に勝ち越し１７号ソロを放ち一度は勝ち越しが、マシソンが２死一塁から下水流に右翼ポール際へサヨナラ弾を浴びて敗れた。

　最大７点差から一度は逆転したが、痛恨の敗戦で首位・広島とのゲーム差は６に広がった。巨人の連勝は７でストップした。

　【試合経過】

　◆１０回（巨１、広２Ｘ）

　【巨】（投手ジャクソン）岡本左翼線１７号本塁打、亀井二飛、沢村の代打田中俊四球、中井の投前バントで田中俊二進、宇佐見の代打安部申告敬遠（代走吉川大）、石川三振

  • 延長１０回無死、岡本が勝ち越しとなる１７号本塁打を放ち、ナインに迎えられた（カメラ・橋口　真）

    延長１０回無死、岡本が勝ち越しとなる１７号本塁打を放ち、ナインに迎えられた（カメラ・橋口　真）

　【広】（投手マシソン、捕手小林、二塁田中俊、三塁吉川大、右翼中井）田中三振、菊池四球、丸遊飛、下水流右越３号２ラン

  • １０回２死一塁、下水流にサヨナラ２ランを許して肩を落とす巨人ナイン

    １０回２死一塁、下水流にサヨナラ２ランを許して肩を落とす巨人ナイン

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手中崎）沢村の代打重信三振、吉川尚遊ゴロ、マギー三振

　【広】野間四球、安部の投前バントで野間二進、会沢左飛、西川申告敬遠、中崎の代打新井三振

  • ９回２死一、二塁、代打・新井を空振り三振に仕留めた沢村（カメラ・石田　順平）

    ９回２死一、二塁、代打・新井を空振り三振に仕留めた沢村（カメラ・石田　順平）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手一岡）陽岱鋼、中井ともに左飛、宇佐見四球、石川右飛

　【広】（投手沢村）菊池左飛、丸四球、松山三振のとき丸二盗失敗で併殺

　◆７回（巨２、広０）

　【巨】（投手フランスア）吉川光の代打石川右前安打、長野の二ゴロを二塁菊池が失策し石川一挙三進、長野二進、吉川尚の中前安打で石川、長野ともに生還、マギー、岡本ともに三振、亀井右飛

  • ７回無死二、三塁、吉川尚の中前安打で生還しナインとハイタッチをする石川

    ７回無死二、三塁、吉川尚の中前安打で生還しナインとハイタッチをする石川

　【広】（投手上原、右翼石川）会沢右飛、西川中前安打、フランスアの代打バティスタ二飛、田中左飛

  • ７回、無失点に抑え宇佐見（右）の胸を叩く上原（カメラ・中島　傑）

    ７回、無失点に抑え宇佐見（右）の胸を叩く上原（カメラ・中島　傑）

　◆６回（巨０、広１）

　【巨】（投手永川）陽岱鋼三ゴロ、中井三振、宇佐見二ゴロ

　【広】田中中越二塁打、菊池の一前バントで田中三進、丸の中前安打で田中生還、松山の二ゴロを二塁中井が失策し丸二進、野間左飛、安部中飛

　◆５回（巨３、広０）

　【巨】吉川光右前安打、長野の三ゴロで吉川光二進、吉川尚四球、マギー左越１１号３ラン、岡本遊直、亀井二ゴロ

  • ５回１死一、二塁、マギーが左越えに１１号３ランを放ち、陽（右）とタッチ（カメラ・橋口　真）

    ５回１死一、二塁、マギーが左越えに１１号３ランを放ち、陽（右）とタッチ（カメラ・橋口　真）

　【広】野間四球、安部の一前バントで野間二進、会沢の遊ゴロで野間三塁狙うもタッチアウト、西川の遊撃内野安打で会沢一挙三進、野村の代打鈴木中飛

　◆４回（巨３、広０）

　【巨】マギー中前安打、岡本三振、亀井の中前安打でマギー二進、陽岱鋼左越５号３ラン、中井三振、宇佐見二ゴロ

  • ４回１死一、二塁、３ランを放った陽岱鋼（カメラ・石田　順平）

    ４回１死一、二塁、３ランを放った陽岱鋼（カメラ・石田　順平）

　【広】田中死球、菊池、丸ともに三振、松山遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】山口俊の代打北村二ゴロ、長野投ゴロ、吉川尚遊ゴロ

　【広】（投手吉川光）会沢三ゴロ、西川投ゴロ、野村三振

　◆２回（巨０、広３）

　【巨】亀井遊撃内野安打、陽岱鋼三振、中井の左前安打で亀井二進、宇佐見二ゴロ併殺打

　【広】野村右飛、田中四球、菊池のとき田中二盗、菊池三振、丸の右翼線二塁打で田中生還、松山右越９号２ラン、野間の一ゴロを一塁岡本が失策、安部のとき野間二盗、安部三振

  • ２回に追加点を許し冴えない表情でベンチに戻る山口俊（カメラ・中島　傑）

    ２回に追加点を許し冴えない表情でベンチに戻る山口俊（カメラ・中島　傑）

　◆１回（巨０、広４）

　【巨】長野中前安打、吉川尚の捕前バントで長野二進、マギーの二ゴロで長野三進、岡本一ゴロ

　【広】田中二直、菊池左中間安打、丸四球で菊池二進、松山左飛、野間の左前安打で菊池一挙生還、丸二進、安部左越２号３ラン、会沢死球、西川三振

  • １回２死一、二塁、安部（中）に３ランを許した山口俊（カメラ・石田　順平）

    １回２死一、二塁、安部（中）に３ランを許した山口俊（カメラ・石田　順平）

試合詳細
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ