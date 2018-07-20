【巨人】両軍合わせて６アーチ　延長逆転サヨナラ負け…広島戦試合経過

◆広島１０ｘ―９巨人＝延長１０回＝（２０日・マツダ）

巨人は８―８の延長１０回、先頭の岡本が左翼ポール際に勝ち越し１７号ソロを放ち一度は勝ち越しが、マシソンが２死一塁から下水流に右翼ポール際へサヨナラ弾を浴びて敗れた。

最大７点差から一度は逆転したが、痛恨の敗戦で首位・広島とのゲーム差は６に広がった。巨人の連勝は７でストップした。

【試合経過】

延長１０回無死、岡本が勝ち越しとなる１７号本塁打を放ち、ナインに迎えられた（カメラ・橋口 真）

【巨】（投手ジャクソン）岡本左翼線１７号本塁打、亀井二飛、沢村の代打田中俊四球、中井の投前バントで田中俊二進、宇佐見の代打安部申告敬遠（代走吉川大）、石川三振

１０回２死一塁、下水流にサヨナラ２ランを許して肩を落とす巨人ナイン

９回２死一、二塁、代打・新井を空振り三振に仕留めた沢村（カメラ・石田 順平）

【巨】（投手一岡）陽岱鋼、中井ともに左飛、宇佐見四球、石川右飛

【巨】（投手フランスア）吉川光の代打石川右前安打、長野の二ゴロを二塁菊池が失策し石川一挙三進、長野二進、吉川尚の中前安打で石川、長野ともに生還、マギー、岡本ともに三振、亀井右飛

【広】田中中越二塁打、菊池の一前バントで田中三進、丸の中前安打で田中生還、松山の二ゴロを二塁中井が失策し丸二進、野間左飛、安部中飛

５回１死一、二塁、マギーが左越えに１１号３ランを放ち、陽（右）とタッチ（カメラ・橋口 真）

【広】野間四球、安部の一前バントで野間二進、会沢の遊ゴロで野間三塁狙うもタッチアウト、西川の遊撃内野安打で会沢一挙三進、野村の代打鈴木中飛

４回１死一、二塁、３ランを放った陽岱鋼（カメラ・石田 順平）

【巨】亀井遊撃内野安打、陽岱鋼三振、中井の左前安打で亀井二進、宇佐見二ゴロ併殺打

【広】野村右飛、田中四球、菊池のとき田中二盗、菊池三振、丸の右翼線二塁打で田中生還、松山右越９号２ラン、野間の一ゴロを一塁岡本が失策、安部のとき野間二盗、安部三振