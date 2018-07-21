【巨人】菅野、５回６失点で６敗目 マツダで昨年から１１連敗…広島戦経過

◆広島７―５巨人（２１日・マツダスタジアム）

【試合経過】

◇９回（巨１、広Ｘ）

【巨】（投手中崎、三塁上本）長野の左飛を下水流が落球し長野三進、吉川尚の三ゴロを上本が失策し長野生還、マギー左飛、岡本三振、亀井二ゴロ

◇８回（巨０、広１）

【巨】（一塁堂林）田中俊左飛、（左翼下水流）大城二ゴロ、野上の代打中井三振

【広】（投手田原）西川左飛、会沢中飛、フランスアの代打バティスタ四球（代走上本）、田中のとき上本二盗、田中の右中間三塁打で上本生還、菊池右邪飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手一岡）長野中前安打、吉川尚の三前バントで長野二進、マギーの右前安打で長野三進、岡本四球で満塁、（投手フランスア）亀井三邪飛、陽岱鋼三振

【広】鈴木三振、松山一ゴロ、野間三振

◇６回（両軍０）

【巨】亀井遊飛、陽岱鋼中前安打、田中俊四球で陽岱鋼二進、大城三振、（投手永川）菅野の代打石川投ゴロ

【広】（投手野上）田中三振、菊池二飛、丸一ゴロ

◇５回（巨０、広３）

【巨】吉川尚一ゴロ、マギー三ゴロ、岡本三飛

【広】丸右前安打、鈴木一邪飛、松山左飛、野間の右前安打で丸一挙三進、西川の左翼線二塁打で丸生還、野間三進、会沢の左前安打で野間、西川ともに生還、大瀬良の二ゴロで会沢二封

◇４回（巨３、広１）

【巨】岡本左前安打、亀井の一ゴロを松山が失策し岡本一挙三進、亀井二進、陽岱鋼の中犠飛で岡本生還、亀井三進、田中俊の中前安打で亀井生還、大城の右前安打で田中俊一挙三進、菅野の一前スクイズバントで田中俊生還、大城二進、長野一邪飛

【広】西川左前安打、会沢の左翼線二塁打で西川三進、大瀬良投ゴロ、田中の右犠飛で西川生還、菊池左飛

◇３回（巨１、広０）

【巨】田中俊二ゴロ、大城中前安打、菅野の投前バントで大城二進、長野四球、吉川尚の左前安打で大城生還、長野二進、マギー三邪飛

【広】鈴木三振、松山投ゴロ、野間三ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】岡本、亀井ともに三振、陽岱鋼投ゴロ

【広】会沢二ゴロ、大瀬良、田中ともに右前安打で一、二塁、菊池遊飛、丸三振

◇１回（巨０、広２）

【巨】長野捕飛、吉川尚、マギーともに三振

【広】田中左前安打、菊池の一前バントで田中二進、丸のとき暴投で田中三進、丸三振、鈴木の中越二塁打で田中生還、松山四球、野間の左中間二塁打で鈴木生還、松山三進、西川投ゴロ