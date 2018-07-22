【巨人】空中戦に完敗 被安打６で５被弾 自力優勝消滅…広島戦経過
◆広島８―６巨人（２２日・マツダスタジアム）
【試合経過】
◇９回（巨０、広Ｘ）
【巨】（投手中崎、一塁堂林、三塁安部）長野三ゴロ、吉川尚左飛、マギー右前安打、岡本三振
◇８回（両軍０）
【巨】（投手フランスア、一塁安部、左翼下水流）陽岱鋼二ゴロ、田中俊三ゴロ、石川中前安打、大城の中前安打で石川二進（大城の代走重信）、上原の代打阿部三振
【広】（投手吉川光、捕手小林、左翼重信）西川二飛、安部中飛、会沢三ゴロ
◇７回（巨０、広２）
【巨】（投手永川、捕手会沢）吉川尚遊撃内野安打、マギー三振のとき吉川尚二盗失敗、岡本二ゴロ
【広】（投手上原）田中三振、菊池中前安打、丸左越２０号２ラン、鈴木四球、松山のとき鈴木二盗、松山遊飛、バティスタのとき捕逸で鈴木三進、バティスタ左飛
◇６回（両軍０）
【巨】大城中飛、野上三振、長野二ゴロ
【広】西川二ゴロ、礒村二飛、アドゥワの代打会沢二ゴロ
◇５回（巨０、広５）
【巨】陽岱鋼三振、田中俊一ゴロ、石川遊ゴロ
【広】磯村遊ゴロ失、アドゥワ三振、田中右越５号２ラン、菊池四球、丸のとき菊池二盗、丸右中間１９号２ラン、（投手野上）鈴木左中間１３号本塁打、松山三飛、バティスタ三振
◇４回（巨３、広１）
【巨】大城四球、今村の投前バントで大城二進、長野の左前安打で大城一挙生還、吉川尚右中間３号２ラン、（投手アドゥワ）マギー三ゴロ、岡本遊ゴロ
【広】鈴木右飛、松山遊ゴロ、バティスタ右越１４号本塁打、西川遊ゴロ
◇３回（巨３、広０）
【巨】今村三ゴロ、長野の遊ゴロを松山が送球を捕球できず出塁、吉川尚の右前安打で長野一挙三進、マギー左中間１２号３ラン、岡本右前安打、陽岱鋼中飛、田中俊四球で岡本二進、石川二ゴロ
【広】田中二ゴロ、菊池、丸ともに遊飛
◇２回（両軍０）
【巨】陽岱鋼三ゴロ、田中俊遊飛、石川遊撃内野安打、大城中飛
【広】松山二ゴロ失で一挙二進、バティスタ三振、西川四球、磯村中飛、高橋昂投ゴロ
◇１回（両軍０）
【巨】長野三振、吉川尚中前安打、マギー三振のとき吉川尚二盗、岡本三振
【広】田中遊ゴロ、菊池三振、丸四球、鈴木三ゴロ