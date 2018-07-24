【巨人】苦手・小川を攻略出来ず ４連敗で借金２…ヤクルト戦経過

◆巨人２―５ヤクルト（２４日・倉敷）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【ヤ】（投手中川、二塁吉川大）青木二飛、山田哲四球、上田のバント三塁内野安打をマギーが一塁悪送球し山田哲三進、上田二進、畠山三振、川端四球で満塁、（投手田原）西浦三振

【巨】（投手石山、三塁藤井、中堅上田、右翼雄平）大城左飛、田原の代打の宇佐見中飛、長野遊ゴロ

◇８回（ヤ１、巨０）

【ヤ】（投手吉川光）川端一ゴロ、西浦左越７号本塁打、中村左前安打、中沢の代打谷内の左前安打で中村一挙三進、坂口遊ゴロ併殺打

【巨】（投手近藤）マギー三振、岡本左前安打、亀井の右前安打で岡本二進、陽岱鋼、田中俊の代打阿部ともに三振

◇７回（ヤ１、巨０）

【ヤ】青木右翼線二塁打、山田哲の中前安打で青木生還、バレンティン三ゴロ併殺打、畠山右飛

【巨】（左翼坂口、右翼上田）大城右飛、野上の代打石川右翼線三塁打、長野右飛、（投手中沢）吉川尚右飛

◇６回（ヤ０、巨２）

【ヤ】（投手野上）西浦四球、中村の三前バントで西浦二進、小川遊直、坂口二ゴロ

【巨】吉川尚の二ゴロを山田哲が失策、マギーの左前安打で吉川尚一挙三進、岡本の左翼線二塁打で吉川尚生還、マギー三進、亀井三振、陽岱鋼の左前安打でマギー生還、岡本本塁狙うもタッチアウト、送球間に陽岱鋼二進、田中俊投ゴロ

◇５回（両軍０）

【ヤ】バレンティンの左前安打を亀井が失策しバレンティン二進、畠山遊飛、川端の遊ゴロでバレンティン送球間に三塁狙うもタッチアウトで併殺

【巨】田中俊三ゴロ、大城中前安打、内海の代打若林遊飛、長野二ゴロ

◇４回（ヤ１、巨０）

【ヤ】西浦中飛、中村左越３号本塁打、小川中前安打、坂口の右前安打で小川二進、青木中飛、山田哲二飛

【巨】岡本右飛、亀井四球、陽岱鋼二ゴロ併殺打

◇３回（ヤ２、巨０）

【ヤ】小川三振、坂口左飛、青木遊撃内野安打、山田哲中越２３号２ラン、バレンティン、畠山ともに左前安打で一、二塁、川端中飛

【巨】長野遊直、吉川尚左飛、マギー三振

◇２回（両軍０）

【ヤ】川端中前安打、西浦遊ゴロ併殺打、中村三振

【巨】亀井の遊ゴロを西浦が一塁悪送球し亀井二進、陽岱鋼三振、田中俊の二ゴロで亀井三進、大城申告敬遠、内海の二ゴロで大城二封

◇１回（両軍０）

【ヤ】坂口遊ゴロ、青木中前安打、山田哲右飛、バレンティン四球で一、二塁、畠山右飛

【巨】長野遊ゴロ、吉川尚中前安打、マギーの三ゴロで吉川尚二進、岡本三ゴロ