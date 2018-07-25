【巨人】長野、先頭打者弾含む３安打も ５連敗で３位転落…ヤクルト戦経過

◆巨人５―６ヤクルト（２５日・京セラドーム大阪）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【ヤ】（投手中川）雄平遊ゴロ、川端二ゴロ、西浦三振

【巨】（投手石山）マギー中飛、岡本一飛、亀井右前安打、陽岱鋼の遊ゴロで亀井二封

◇８回（両軍０）

【ヤ】（投手沢村、捕手大城）青木右飛、山田哲三ゴロ、バレンティン三振

【巨】（投手中尾、一塁川端、三塁藤井、左翼坂口）陽岱鋼中前安打、田中俊四球で陽岱鋼二進、大城の捕前バントで陽岱鋼三進、田中俊二進、沢村の代打阿部四球で満塁（一塁代走吉川大）、（投手風張）長野の遊ゴロで陽岱鋼本封、なお満塁、吉川尚の遊ゴロで長野二封

◇７回（両軍１）

【ヤ】雄平三振、川端左前安打、西浦の右前安打で川端一挙三進、中村の一前バントが犠打野選となり川端生還、西浦二進、ブキャナンバント一飛、坂口三振

【巨】宇佐見の代打大城三ゴロ、吉川光の代打重信右中間二塁打、長野の二ゴロで重信三進、吉川尚の右越三塁打で重信生還、マギー四球、（投手大下）岡本の左前安打で吉川尚生還、マギー二進、（投手中沢）亀井二ゴロ

◇６回（両軍０）

【ヤ】（投手吉川光）ブキャナン中飛、坂口遊ゴロ、青木左前安打、山田哲四球で青木二進、バレンティン三振

【巨】亀井、陽岱鋼ともに三ゴロ、田中俊二ゴロ

◇５回（ヤ５、巨１）

【ヤ】坂口中前安打、青木の左前安打で坂口二進、山田哲の左前安打で坂口生還、青木二進、バレンティン左越２３号３ラン、雄平遊撃内野安打、川端の二ゴロを田中俊二塁悪送球し雄平三進、西浦の左犠飛で雄平生還、中村遊ゴロ併殺打

【巨】ヤングマンの代打若林一ゴロ、長野左前二塁打、吉川尚の右前安打で長野生還、マギー四球で吉川尚二進、岡本遊ゴロ併殺打

◇４回（ヤ０、巨１）

【ヤ】西浦、中村ともに三振、ブキャナン二ゴロ

【巨】岡本四球、亀井の右前安打で岡本一挙三進、陽岱鋼の三ゴロで岡本生還、亀井二封、田中俊の遊ゴロで陽岱鋼二封、宇佐見三振

◇３回（両軍０）

【ヤ】坂口二直、青木四球、山田哲右飛、バレンティンの左前安打で青木二進、雄平の二塁内野安打で満塁、川端一ゴロ

【巨】ヤングマン三振、長野中前安打、吉川尚の遊ゴロで長野二進、マギー遊直

◇２回（両軍０）

【ヤ】川端投手内野安打、西浦三振、中村の左翼線二塁打で川端本塁狙うもタッチアウト、ブキャナン三振

【巨】亀井中飛、陽岱鋼三ゴロ、田中俊中前安打、宇佐見投ゴロ

◇１回（ヤ０、巨１）

【ヤ】坂口中飛、青木四球、山田哲三振、バレンティンの中前安打で青木一挙三進、雄平の遊ゴロでバレンティン二封

【巨】長野中越８号本塁打、吉川尚、マギーともに三ゴロ、岡本右飛