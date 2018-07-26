【巨人】６連敗 上原が５敗目…ヤクルト戦試合経過

◆巨人１―２ヤクルト＝延長１１回＝（２６日・京セラドーム大阪）

【試合経過】

◇１１回（ヤ１、巨０）

【ヤ】（投手上原、捕手小林、一塁阿部、三塁岡本、遊撃吉川大）青木右翼線二塁打、山田哲の中前安打で青木生還、バレンティン右飛、比屋根バント捕飛、畠山のとき山田哲二盗失敗

【巨】（投手石山、左翼比屋根、右翼上田）岡本四球（代走若林）、亀井、陽岱鋼、田中俊いずれも左飛

◇１０回（両軍０）

【ヤ】（投手沢村）西浦右越二塁打、中村の捕前バントで西浦三進、川端遊ゴロ、近藤の代打坂口二ゴロ

【巨】（投手大下）宇佐見の代打重信四球、吉川大の投前バントで重信二進、長野四球、（投手中沢）吉川尚の代打阿部左飛、（投手星）沢村の代打石川の遊ゴロで長野二封

◇９回（ヤ１、巨０）

【ヤ】（投手マシソン、三塁吉川大）青木二ゴロ、山田哲右前安打、バレンティンのとき山田哲二盗、バレンティンの遊ゴロで山田哲三進、雄平の中前安打で山田哲生還（代走比屋根）、畠山のとき比屋根二盗、畠山一ゴロ

【巨】（投手近藤、右翼比屋根）亀井遊飛、陽岱鋼三振、田中俊中飛

◇８回（両軍０）

【ヤ】西浦左前安打、中村の投前バントで西浦二進、原の代打川端中飛、谷内二ゴロ

【巨】（投手風張、三塁川端）長野三振、吉川尚右前安打、マギー、岡本ともに右飛

◇７回（両軍０）

【ヤ】バレンティン一直、雄平、畠山ともに二ゴロ

【巨】田中俊、宇佐見ともに二ゴロ、メルセデス遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【ヤ】谷内三ゴロ、青木、山田哲ともに右飛

【巨】マギー三振、岡本遊ゴロ、亀井四球、陽岱鋼のとき亀井二盗、陽岱鋼右飛

◇５回（両軍０）

【ヤ】西浦中飛、中村、原ともに三振

【巨】宇佐見中前安打、メルセデスの三前バントで宇佐見二進、長野三振、吉川尚二直

◇４回（両軍０）

【ヤ】バレンティン三ゴロ、雄平三振、畠山遊ゴロ

【巨】亀井左飛、陽岱鋼、田中俊ともに遊ゴロ

◇３回（両軍０）

【ヤ】谷内遊ゴロ、青木、山田哲ともに三振

【巨】長野中飛、吉川尚右前安打、マギー右飛、岡本の遊ゴロで吉川尚二封

◇２回（両軍０）

【ヤ】西浦右飛、中村三ゴロ、原三振

【巨】田中俊、宇佐見、メルセデス３者連続三振

◇１回（ヤ０、巨１）

【ヤ】谷内左飛、青木二塁内野安打、山田哲の遊ゴロで青木二進、バレンティン四球、雄平の三塁内野安打で満塁、畠山三振

【巨】長野四球、吉川尚の三ゴロで長野二封、マギーの中前安打で吉川尚二進、岡本中飛、亀井の左前安打で吉川尚生還、マギー一挙三進、陽岱鋼三振