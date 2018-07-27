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ノーヒットノーラン達成者一覧…史上７９人、９０度

2018年7月27日20時30分  スポーツ報知
  • ノーヒットノーランを達成した山口俊（中）

　（１）沢村栄治（巨人）１９３６年９月２５日＝タイガース（甲子園）１―０

　（２）沢村栄治（巨人）１９３７年５月１日＝タイガース（州崎）４―０

　（３）スタルヒン（巨人）１９３７年７月３日＝イーグルス（州崎）４―０

　（４）石田光彦（阪急）１９３７年７月１６日＝セネタース（州崎）６―０

　（５）中尾輝三（巨人）１９３９年１１月３日＝セネタース（後楽園）１―０

　（６）亀田忠（イーグルス）１９４０年３月１８日＝ライオン（西宮）５―０

　（７）浅野勝三郎（阪急）１９４０年４月１４日＝阪神（甲子園）９―０

　（８）沢村栄治（巨人）１９４０年７月６日＝名古屋（西宮）４―０

　（９）三輪八郎（タイガース）１９４０年８月３日＝巨人（大連）１―０

　（１０）石田光彦（阪急）１９４０年８月２２日＝ライオン（大連）９―０

　（１１）亀田忠（黒鷲）１９４１年４月１４日＝阪神（後楽園）１―０

　（１２）中尾輝三（巨人）１９４１年７月１６日＝名古屋（後楽園）３―０

　（１３）森弘太郎（阪急）１９４１年１０月２７日＝名古屋（西宮）２―０

　（１４）西沢道夫（名古屋）１９４２年７月１８日＝阪急（後楽園）２―０

　（１５）天保義夫（阪急）１９４３年５月２日＝南海（甲子園）３―０

　（１６）藤本英雄（巨人）１９４３年５月２２日＝名古屋（後楽園）３―０

　（１７）別所昭（南海）１９４３年５月２６日＝大和（神戸）２―０

　（１８）石丸進一（名古屋）１９４３年１０月１２日＝大和（後楽園）５―０

　（１９）呉昌征（阪神）１９４６年６月１６日＝セネタース（西宮）１１―０

　（２０）梶岡忠義（阪神）１９４８年８月２４日＝南海（神宮）３―０

　（２１）真田重蔵（大陽）１９４８年９月６日第２試合＝阪神（甲子園）３―０

　（完全２２・セ１）藤本英雄（巨人）１９５０年６月２８日＝西日本（青森）４―０

　（２３・セ２）金田正一（国鉄）１９５１年９月５日＝阪神（大阪）１―０

　（２４・パ１）林義一（大映）１９５２年４月２７日第１試合＝阪急（高崎）２―０

　（２５・セ３）真田重男（阪神）１９５２年５月７日＝広島（甲子園）１２―０

　（２６・セ４）大友工（巨人）１９５２年７月２６日＝松竹（大阪）１７―０

　（２７・パ２）山下登（近鉄）１９５４年８月７日＝高橋（中日）４―０

　（２８・セ５）杉下茂（中日）１９５５年５月１０日＝国鉄（川崎）１―０

　（２９・パ３）大津守（西鉄）１９５５年６月４日＝近鉄（平和台）８―０

　（完全３０・パ４）武智文雄（近鉄）１９５５年６月１９日第２試合＝大映（大阪）１―０

　（３１・セ６）大脇照夫（国鉄）１９５６年５月３日第２試合＝中日（中日）５―０

　（完全３２・セ７）宮地惟友（国鉄）１９５６年９月１９日第２試合＝広島（金沢）６―０

　（完全３３・セ８）金田正一（国鉄）１９５７年８月２１日第２試合＝中日（中日）１―０

　（３４・セ９）大矢根博臣（中日）１９５７年１０月１２日＝阪神（甲子園）３―０

　（完全３５・パ５）西村貞朗（西鉄）１９５８年７月１９日＝東映（駒沢）１―０

　（完全３６・セ１０）島田源太郎（大洋）１９６０年８月１１日第１試合＝阪神（川崎）１―０

　（完全３７・セ１１）森滝義巳（国鉄）１９６１年６月２０日＝中日（後楽園）１―０

　（３８・パ６）井上善夫（西鉄）１９６４年５月１６日＝阪急（平和台）２―０

　（３９・セ１２）中山義朗（中日）１９６４年８月１８日＝巨人（中日）３―０

　（４０・セ１３）バッキー（阪神）１９６５年６月２８日＝巨人（甲子園）７―０

　（４１・セ１４）外木場義郎（広島）１９６５年１０月２日＝阪神（甲子園）２―０

　（完全４２・セ１５）佐々木吉郎（大洋）１９６６年５月１日第２試合＝広島（広島）１―０

　（完全４３・パ７）田中勉（西鉄）１９６６年５月１２日＝南海（大阪）２―０

　（４４・パ８）清俊彦（西鉄）１９６６年６月１２日第２試合＝近鉄（小倉）８―０

　（４５・パ９）若生忠男（西鉄）１９６７年９月１７日第２試合＝阪急（西宮）４―０

　（４６・セ１６）堀内垣夫（巨人）１９６７年１０月１０日第１試合＝広島（後楽園）１１―０

　（４７・セ１７）城之内邦雄（巨人）１９６８年５月１６日＝大洋（後楽園）１６―０

　（４８・パ１０）鈴木啓示（近鉄）１９６８年８月８日＝東映（日生）４―０

　（完全４９・セ１８）外木場義郎（広島）１９６８年９月１４日＝大洋（広島）２―０

　（５０・パ１１）成田文男（ロッテ）１９６９年８月１６日第２試合＝阪急（西宮）１―０

　（５１・セ１９）渡辺秀武（巨人）１９７０年５月１８日＝広島（後楽園）２―０

　（５２・セ２０）鬼頭洋（大洋）１９７０年６月９日＝ヤクルト（川崎）１―０

　（完全５３・パ１２）佐々木宏一郎（近鉄）１９７０年１０月６日＝南海（大阪）３―０

　（５４・セ２１）藤本和宏（広島）１９７１年８月１９日第２試合＝中日（広島）６―０

　（完全５５・パ１３）高橋善正（東映）１９７１年８月２１日第２試合＝西鉄（後楽園）４―０

　（５６・パ１４）鈴木啓示（近鉄）１９７１年９月９日＝西鉄（日生）４―０

　（５７・セ２２）外木場義郎（広島）１９７２年４月２９日＝巨人（広島）３―０

　（５８・パ１５）高橋直樹（日拓）１９７３年６月１６日第２試合＝近鉄（後楽園）１―０

　（５９・セ２３）江夏豊（阪神）１９７３年８月３０日＝中日（甲子園）１―０

　（完全６０・パ１６）八木沢荘六（ロッテ）１９７３年１０月１０日第１試合＝太平洋（仙台）１―０

　（６１・パ１７）神部年男（近鉄）１９７５年４月２０日第２試合＝南海（藤井寺）１―０

　（６２・セ２４）加藤初（巨人）１９７６年４月１８日＝広島（広島）５―０

　（６３・パ１８）戸田善紀（阪急）１９７６年５月１１日＝南海（大阪）１―０

　（完全６４・パ１９）今井雄太郎（阪急）１９７８年８月３１日＝ロッテ（仙台）５―０

　（６５・パ２０）郭泰源（西武）１９８５年６月４日＝日本ハム（平和台）７―０

　（６６・パ２１）田中幸雄（日本ハム）１９８５年６月９日＝近鉄（後楽園）１２―０

　（６７・セ２５）近藤真一（中日）１９８７年８月９日＝巨人（ナゴヤ）６―０

　（６８・パ２２）柴田保光（日本ハム）１９９０年４月２５日＝近鉄（東京ドーム）３―０

　（６９・セ２６）湯舟敏郎（阪神）１９９２年６月１４日＝広島（甲子園）６―０

　（完全７０・セ２７）槙原寛己（巨人）１９９４年５月１８日＝広島（福岡ドーム）６―０

　（７１・パ２３）西崎幸広（日本ハム）１９９５年７月５日＝西武（東京ドーム）１―０

　（７２・パ２４）佐藤義則（オリックス）１９９５年８月２６日＝近鉄（藤井寺）７―０

　（７３・セ２８）ブロス（ヤクルト）１９９５年９月９日＝巨人（東京ドーム）４―０

　（７４・パ２５）渡辺久信（西武）１９９６年６月１１日＝オリックス（西武）９―０

　（７５・セ２９）野ロ茂樹（中日）１９９６年８月１１日＝巨人（東京ドーム）５―０

　（７６・セ３０）石井一久（ヤクルト）１９９７年９月２日＝横浜（横浜）３―０

　（７７・セ３１）川尻哲郎（阪神）１９９８年５月２６日＝中日（倉敷）２―０

　（７８・セ３２）佐々岡真司（広島）１９９９年５月８日＝中日（広島）４―０

　（７９・セ３３）バンチ（中日）２０００年４月７日＝横浜（横浜）８―０

　（８０・パ２６）エルビラ（近鉄）２０００年６月２０日＝西武（大阪ドーム）４―０

　（８１・セ３４）川上憲伸（中日）２００２年８月１日＝巨人（東京ドーム）６―０

　（８２・セ３５）井川慶（阪神）２００４年１０月４日＝広島（広島）１―０

　（８３・セ３６）ガトームソン（ヤクルト）２００６年５月２５日＝楽天（神宮）６―０

　（８４・セ３７）山本昌（中日）２００６年９月１６日＝阪神（ナゴヤドーム）３―０

　（８５・セ３８）前田健太（広島）２０１２年４月６日＝ＤｅＮＡ（横浜）２―０

　（８６・セ３９）杉内俊哉（巨人）２０１２年５月３０日＝楽天（東京ドーム）２―０

　（８７・パ２７）西勇輝（オリックス）２０１２年１０月８日＝ソフトバンク（ヤフードーム）３―０

　（８８・セ４０）山井大介（中日）２０１３年６月２８日＝ＤｅＮＡ（横浜）９―０

　（８９・パ２８）岸孝之（西武）２０１４年５月２日＝ロッテ（ＱＶＣマリン）２―０

　（９０・セ４１）山口俊（巨人）２０１８年７月２７日＝中日（東京ドーム）５―０

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