ノーヒットノーラン達成者一覧…史上７９人、９０度
（１）沢村栄治（巨人）１９３６年９月２５日＝タイガース（甲子園）１―０
（２）沢村栄治（巨人）１９３７年５月１日＝タイガース（州崎）４―０
（３）スタルヒン（巨人）１９３７年７月３日＝イーグルス（州崎）４―０
（４）石田光彦（阪急）１９３７年７月１６日＝セネタース（州崎）６―０
（５）中尾輝三（巨人）１９３９年１１月３日＝セネタース（後楽園）１―０
（６）亀田忠（イーグルス）１９４０年３月１８日＝ライオン（西宮）５―０
（７）浅野勝三郎（阪急）１９４０年４月１４日＝阪神（甲子園）９―０
（８）沢村栄治（巨人）１９４０年７月６日＝名古屋（西宮）４―０
（９）三輪八郎（タイガース）１９４０年８月３日＝巨人（大連）１―０
（１０）石田光彦（阪急）１９４０年８月２２日＝ライオン（大連）９―０
（１１）亀田忠（黒鷲）１９４１年４月１４日＝阪神（後楽園）１―０
（１２）中尾輝三（巨人）１９４１年７月１６日＝名古屋（後楽園）３―０
（１３）森弘太郎（阪急）１９４１年１０月２７日＝名古屋（西宮）２―０
（１４）西沢道夫（名古屋）１９４２年７月１８日＝阪急（後楽園）２―０
（１５）天保義夫（阪急）１９４３年５月２日＝南海（甲子園）３―０
（１６）藤本英雄（巨人）１９４３年５月２２日＝名古屋（後楽園）３―０
（１７）別所昭（南海）１９４３年５月２６日＝大和（神戸）２―０
（１８）石丸進一（名古屋）１９４３年１０月１２日＝大和（後楽園）５―０
（１９）呉昌征（阪神）１９４６年６月１６日＝セネタース（西宮）１１―０
（２０）梶岡忠義（阪神）１９４８年８月２４日＝南海（神宮）３―０
（２１）真田重蔵（大陽）１９４８年９月６日第２試合＝阪神（甲子園）３―０
（完全２２・セ１）藤本英雄（巨人）１９５０年６月２８日＝西日本（青森）４―０
（２３・セ２）金田正一（国鉄）１９５１年９月５日＝阪神（大阪）１―０
（２４・パ１）林義一（大映）１９５２年４月２７日第１試合＝阪急（高崎）２―０
（２５・セ３）真田重男（阪神）１９５２年５月７日＝広島（甲子園）１２―０
（２６・セ４）大友工（巨人）１９５２年７月２６日＝松竹（大阪）１７―０
（２７・パ２）山下登（近鉄）１９５４年８月７日＝高橋（中日）４―０
（２８・セ５）杉下茂（中日）１９５５年５月１０日＝国鉄（川崎）１―０
（２９・パ３）大津守（西鉄）１９５５年６月４日＝近鉄（平和台）８―０
（完全３０・パ４）武智文雄（近鉄）１９５５年６月１９日第２試合＝大映（大阪）１―０
（３１・セ６）大脇照夫（国鉄）１９５６年５月３日第２試合＝中日（中日）５―０
（完全３２・セ７）宮地惟友（国鉄）１９５６年９月１９日第２試合＝広島（金沢）６―０
（完全３３・セ８）金田正一（国鉄）１９５７年８月２１日第２試合＝中日（中日）１―０
（３４・セ９）大矢根博臣（中日）１９５７年１０月１２日＝阪神（甲子園）３―０
（完全３５・パ５）西村貞朗（西鉄）１９５８年７月１９日＝東映（駒沢）１―０
（完全３６・セ１０）島田源太郎（大洋）１９６０年８月１１日第１試合＝阪神（川崎）１―０
（完全３７・セ１１）森滝義巳（国鉄）１９６１年６月２０日＝中日（後楽園）１―０
（３８・パ６）井上善夫（西鉄）１９６４年５月１６日＝阪急（平和台）２―０
（３９・セ１２）中山義朗（中日）１９６４年８月１８日＝巨人（中日）３―０
（４０・セ１３）バッキー（阪神）１９６５年６月２８日＝巨人（甲子園）７―０
（４１・セ１４）外木場義郎（広島）１９６５年１０月２日＝阪神（甲子園）２―０
（完全４２・セ１５）佐々木吉郎（大洋）１９６６年５月１日第２試合＝広島（広島）１―０
（完全４３・パ７）田中勉（西鉄）１９６６年５月１２日＝南海（大阪）２―０
（４４・パ８）清俊彦（西鉄）１９６６年６月１２日第２試合＝近鉄（小倉）８―０
（４５・パ９）若生忠男（西鉄）１９６７年９月１７日第２試合＝阪急（西宮）４―０
（４６・セ１６）堀内垣夫（巨人）１９６７年１０月１０日第１試合＝広島（後楽園）１１―０
（４７・セ１７）城之内邦雄（巨人）１９６８年５月１６日＝大洋（後楽園）１６―０
（４８・パ１０）鈴木啓示（近鉄）１９６８年８月８日＝東映（日生）４―０
（完全４９・セ１８）外木場義郎（広島）１９６８年９月１４日＝大洋（広島）２―０
（５０・パ１１）成田文男（ロッテ）１９６９年８月１６日第２試合＝阪急（西宮）１―０
（５１・セ１９）渡辺秀武（巨人）１９７０年５月１８日＝広島（後楽園）２―０
（５２・セ２０）鬼頭洋（大洋）１９７０年６月９日＝ヤクルト（川崎）１―０
（完全５３・パ１２）佐々木宏一郎（近鉄）１９７０年１０月６日＝南海（大阪）３―０
（５４・セ２１）藤本和宏（広島）１９７１年８月１９日第２試合＝中日（広島）６―０
（完全５５・パ１３）高橋善正（東映）１９７１年８月２１日第２試合＝西鉄（後楽園）４―０
（５６・パ１４）鈴木啓示（近鉄）１９７１年９月９日＝西鉄（日生）４―０
（５７・セ２２）外木場義郎（広島）１９７２年４月２９日＝巨人（広島）３―０
（５８・パ１５）高橋直樹（日拓）１９７３年６月１６日第２試合＝近鉄（後楽園）１―０
（５９・セ２３）江夏豊（阪神）１９７３年８月３０日＝中日（甲子園）１―０
（完全６０・パ１６）八木沢荘六（ロッテ）１９７３年１０月１０日第１試合＝太平洋（仙台）１―０
（６１・パ１７）神部年男（近鉄）１９７５年４月２０日第２試合＝南海（藤井寺）１―０
（６２・セ２４）加藤初（巨人）１９７６年４月１８日＝広島（広島）５―０
（６３・パ１８）戸田善紀（阪急）１９７６年５月１１日＝南海（大阪）１―０
（完全６４・パ１９）今井雄太郎（阪急）１９７８年８月３１日＝ロッテ（仙台）５―０
（６５・パ２０）郭泰源（西武）１９８５年６月４日＝日本ハム（平和台）７―０
（６６・パ２１）田中幸雄（日本ハム）１９８５年６月９日＝近鉄（後楽園）１２―０
（６７・セ２５）近藤真一（中日）１９８７年８月９日＝巨人（ナゴヤ）６―０
（６８・パ２２）柴田保光（日本ハム）１９９０年４月２５日＝近鉄（東京ドーム）３―０
（６９・セ２６）湯舟敏郎（阪神）１９９２年６月１４日＝広島（甲子園）６―０
（完全７０・セ２７）槙原寛己（巨人）１９９４年５月１８日＝広島（福岡ドーム）６―０
（７１・パ２３）西崎幸広（日本ハム）１９９５年７月５日＝西武（東京ドーム）１―０
（７２・パ２４）佐藤義則（オリックス）１９９５年８月２６日＝近鉄（藤井寺）７―０
（７３・セ２８）ブロス（ヤクルト）１９９５年９月９日＝巨人（東京ドーム）４―０
（７４・パ２５）渡辺久信（西武）１９９６年６月１１日＝オリックス（西武）９―０
（７５・セ２９）野ロ茂樹（中日）１９９６年８月１１日＝巨人（東京ドーム）５―０
（７６・セ３０）石井一久（ヤクルト）１９９７年９月２日＝横浜（横浜）３―０
（７７・セ３１）川尻哲郎（阪神）１９９８年５月２６日＝中日（倉敷）２―０
（７８・セ３２）佐々岡真司（広島）１９９９年５月８日＝中日（広島）４―０
（７９・セ３３）バンチ（中日）２０００年４月７日＝横浜（横浜）８―０
（８０・パ２６）エルビラ（近鉄）２０００年６月２０日＝西武（大阪ドーム）４―０
（８１・セ３４）川上憲伸（中日）２００２年８月１日＝巨人（東京ドーム）６―０
（８２・セ３５）井川慶（阪神）２００４年１０月４日＝広島（広島）１―０
（８３・セ３６）ガトームソン（ヤクルト）２００６年５月２５日＝楽天（神宮）６―０
（８４・セ３７）山本昌（中日）２００６年９月１６日＝阪神（ナゴヤドーム）３―０
（８５・セ３８）前田健太（広島）２０１２年４月６日＝ＤｅＮＡ（横浜）２―０
（８６・セ３９）杉内俊哉（巨人）２０１２年５月３０日＝楽天（東京ドーム）２―０
（８７・パ２７）西勇輝（オリックス）２０１２年１０月８日＝ソフトバンク（ヤフードーム）３―０
（８８・セ４０）山井大介（中日）２０１３年６月２８日＝ＤｅＮＡ（横浜）９―０
（８９・パ２８）岸孝之（西武）２０１４年５月２日＝ロッテ（ＱＶＣマリン）２―０
（９０・セ４１）山口俊（巨人）２０１８年７月２７日＝中日（東京ドーム）５―０