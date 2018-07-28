【巨人】わずか３安打完封負け 小笠原にプロ初完封を許す…中日戦経過
2018年7月28日17時7分 スポーツ報知
◆巨人０―４中日（２８日・東京ドーム）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【中】（投手宮国、捕手宇佐見、左翼中井、中堅重信）福田の代打高橋中飛、武山、小笠原ともに三振
【巨】（三塁高橋）マギー中飛、岡本三振、長野右飛
◇８回（中１、巨０）
【中】大島中飛、ビシエド左中間１５号本塁打、松井佑三振、藤井遊直
【巨】（左翼工藤）小林の代打中井四球、菅野の代打重信右飛、陽岱鋼三振、吉川尚三ゴロで中井二封
◇７回（両軍０）
【中】武山、小笠原ともに三振、京田右前安打、亀沢右飛
【巨】岡本四球、長野三振、マルティネス中飛、石川三振
◇６回（中２、巨０）
【中】大島右飛、ビシエド中前安打、松井佑三振、藤井右越１号２ラン、福田三振
【巨】陽岱鋼遊ゴロ、吉川尚一ゴロ、マギー中飛
◇５回（両軍０）
【中】小笠原、京田ともに三振、亀沢一直
【巨】石川三ゴロ、小林三振、菅野右飛
◇４回（両軍０）
【中】藤井二ゴロ、福田三振、武山左飛
【巨】岡本三ゴロ、長野捕邪飛、マルティネス三振
◇３回（両軍０）
【中】大島二ゴロ、ビシエド二飛、松井佑遊飛
【巨】陽岱鋼三振、吉川尚死球、マギー三振のとき吉川尚二盗失敗で併殺
◇２回（両軍０）
【中】福田三振、武山左中間二塁打、小笠原の投前バントで武山三進、京田四球、亀沢の二ゴロで京田二封
【巨】マルティネス中前安打、石川三ゴロ併殺打、小林三塁強襲安打、菅野遊飛
◇１回（中１、巨０）
【中】京田遊撃内野安打、亀沢の左前安打で京田二進、大島の中飛で京田三進、ビシエドの二飛で京田生還、平田死球で亀沢二進（平田の代走松井佑）、藤井一直
【巨】（左翼松井佑、右翼藤井）陽岱鋼三ゴロ、吉川尚左前安打、マギー三振、岡本のとき吉川尚二盗、岡本四球、長野三ゴロ