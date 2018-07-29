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【巨人】高卒２年目・高田、デビュー登板は黒星　マルティネス４打席連続三振…中日戦経過

2018年7月29日17時20分  スポーツ報知
  • ５回無死、小林が左越えソロ。捕手・武山（カメラ・森田　俊弥）

　◆巨人２―９中日（２９日・東京ドーム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【中】（二塁中井、遊撃マルティネス）平田遊ゴロ、藤井二塁内野安打、高橋三振、武山三振

　【巨】（投手又吉、三塁堂上）マギー、岡本ともに中前安打、亀井の一ゴロで岡本二封、マルティネス三振、長野の二ゴロで亀井二封

　◇８回（両軍０）

　【中】（投手田原）亀沢中飛、大島投ゴロ、ビシエド三ゴロ

　【巨】（投手岩瀬）大城左飛、重信遊ゴロ、吉川尚の代打中井三振

　◇７回（両軍０）

　【中】藤井三振、高橋四球、武山の投ゴロを一塁の岡本が失策し高橋一挙三進、佐藤の代打野本三飛、京田三振

　【巨】（投手ロドリゲス）マルティネス三振、長野三ゴロ、アダメスの代打石川遊ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【中】（投手アダメス、捕手大城）大島三振、ビシエド二ゴロ、平田左飛

　【巨】（投手佐藤）マギー三ゴロ、岡本、亀井ともに三振

　◇５回（両軍０）

　【中】（投手池田）小熊四球、京田の二ゴロで小熊二封、亀沢のとき京田二盗失敗、亀沢遊ゴロ

　【巨】小林左越２号本塁打、池田の代打大城中前安打、重信二飛、吉川尚二ゴロ併殺打

　◇４回（中２、巨１）

　【中】大島二塁内野安打、ビシエドの中前安打で大島二進、平田の右前安打で右翼長野が失策し大島一挙生還、ビシエド一挙三進、藤井の三ゴロでビシエド生還、平田二進、高橋三振、武山一ゴロ

　【巨】マギー右前安打、岡本の左前安打でマギー二進、亀井左越二塁打でマギー生還、岡本三進、マルティネス三振、長野右飛で岡本本塁ねらうもタッチアウト

　◇３回（中１、巨０）

　【中】（投手中川）高橋中前安打、武山三振、小熊の捕前犠打で高橋二進、京田の中前安打で高橋一挙生還、亀沢右飛

　【巨】中川、重信ともに二ゴロ、吉川尚左飛

　◇２回（中２、巨０）

　【中】京田一ゴロ、亀沢四球、大島のとき亀沢二盗、大島の右前安打で京田一挙生還、ビシエド二飛、平田のとき大島二盗、平田四球、藤井の左前安打で大島一挙生還、平田二進、平田三塁狙うもタッチアウト

　【巨】マルティネス、長野ともに三振、小林遊飛

　◇１回（中４、巨０）

　【中】京田中前安打、亀沢のとき京田二盗、亀沢の右前安打で京田三進、大島の左中間二塁打で京田生還、亀沢三進、ビシエド四球で満塁、平田の右前安打で亀沢生還、なお満塁、藤井中飛、高橋死球で大島生還、なお満塁、武山の中犠飛でビシエド生還、平田三進、小熊二ゴロ

　【巨】重信左中間安打、吉川尚の左前安打で重信二進、マギー左飛、岡本投飛、亀井の二ゴロで吉川尚二封

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