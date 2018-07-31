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【巨人】１・２番・重信＆吉川尚が猛打賞で全得点！　内海は４年ぶり完封…ＤｅＮＡ戦経過

2018年7月31日21時14分  スポーツ報知
  • 完封勝利を挙げ、大城（右）と喜ぶ内海（カメラ・相川　和寛）

　◆ＤｅＮＡ０―６巨人（３１日・横浜）

　巨人・内海がＤｅＮＡ打線を６安打に抑えて完封勝利。内海は２０１４年９月１２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来、約４年ぶりの完封となった。巨人は７月を１２勝１１敗として月間勝ち越しを決めた。

　初回に吉川尚の適時二塁打で１点を先制すると、２回には２死一、二塁から重信の中前適時打、吉川尚の４号３ランで加点した。８回には重信が右前適時打を放ち突き放した。

　１番・重信が５打数３安打２打点、２番・吉川尚が５打数３安打４打点と、１・２番コンビで全得点をたたき出した。

　内海は２回２死満塁のピンチに桑原を中飛で抑えると、５回１死二、三塁ではロペスを空振り三振、筒香を中飛に抑えると、テンポの良い投球でＤｅＮＡ打線を封じ込めた。

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手武藤）岡本三邪飛、亀井左翼線二塁打、長野の二ゴロで亀井三進、マルティネス左飛

　【Ｄ】梶谷三振、嶺井の代打伊藤中飛、武藤の代打神里三振

　◇８回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手田中健）マルティネス三振、大城投手強襲内野安打、内海の投前バントで大城二進、重信の右前安打で大城一挙生還、吉川尚の二塁内野安打で重信二進、ソトの一塁悪送球で重信三進、吉川尚二進、マギー遊ゴロ

  • ８回２死二塁、右前適時打を放った重信（投手・田中健）（カメラ・相川　和寛）

    ８回２死二塁、右前適時打を放った重信（投手・田中健）（カメラ・相川　和寛）

　【Ｄ】（三塁吉川大）ロペス三邪飛、筒香左飛、宮崎二ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】吉川尚二直、マギー中飛、岡本左翼線二塁打、亀井申告敬遠、長野の遊ゴロで亀井二封

　【Ｄ】井納の代打倉本右飛、柴田遊ゴロ、桑原右中間二塁打、ソト左飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】大城遊ゴロ、内海中前安打、重信の中飛に内海帰塁できず併殺

　【Ｄ】宮崎投ゴロ、梶谷二ゴロ、嶺井三ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】岡本左前安打、亀井の左前安打で岡本二進、長野の遊ゴロ併殺打で岡本三進、マルティネス中飛

  • ５回無死、左前安打を放つ岡本（カメラ・中島　傑

    ５回無死、左前安打を放つ岡本（カメラ・中島　傑

　【Ｄ】柴田四球、桑原の中前安打で柴田二進、ソトの二ゴロで柴田三進、桑原二進、ロペス三振、筒香中飛

  • ５回を無失点に抑えて捕手・大城とタッチする内海（右）（カメラ・矢口　亨）

    ５回を無失点に抑えて捕手・大城とタッチする内海（右）（カメラ・矢口　亨）

　◇４回（両軍０）

　【巨】重信一ゴロ、吉川尚投ゴロ、マギー二ゴロ

　【Ｄ】宮崎右前安打、梶谷一ゴロ併殺打、嶺井左前安打、井納遊飛

　◇３回（両軍０）

　【巨】岡本左翼線二塁打、亀井の二ゴロで岡本三進、長野投手内野安打、マルティネス三振、大城申告敬遠で満塁、内海三振

　【Ｄ】ソト三ゴロ、ロペス左飛、筒香三振

　◇２回（巨４、Ｄ０）

　【巨】長野遊ゴロ、マルティネス右前安打、大城の左前安打でマルティネス二進、内海スリーバント失敗、重信の中前安打でマルティネス一挙生還、大城二進、吉川尚右越４号３ラン、マギー中飛

  • ２回２死一二塁、吉川尚が３ラン本塁打（カメラ・矢口　亨）

    ２回２死一二塁、吉川尚が３ラン本塁打（カメラ・矢口　亨）

　【Ｄ】宮崎二ゴロ、梶谷遊直、嶺井死球、井納の右前安打で嶺井二進、柴田中前安打で満塁、桑原中飛

　◇１回（巨１、Ｄ０）

　【巨】重信中前安打、吉川尚の左翼線二塁打で重信一挙生還、マギー遊ゴロ、岡本の三ゴロで吉川尚三進、亀井三振

  • １回無死一塁、吉川尚の適時二塁打で生還した一塁走者・重信（カメラ・矢口　亨）

    １回無死一塁、吉川尚の適時二塁打で生還した一塁走者・重信（カメラ・矢口　亨）

　【Ｄ】桑原遊ゴロ、ソト四球、ロペス右飛、筒香三飛

  • 力投する先発の内海（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の内海（カメラ・中島　傑）

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