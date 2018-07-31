【巨人】１・２番・重信＆吉川尚が猛打賞で全得点！ 内海は４年ぶり完封…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ０―６巨人（３１日・横浜）

巨人・内海がＤｅＮＡ打線を６安打に抑えて完封勝利。内海は２０１４年９月１２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来、約４年ぶりの完封となった。巨人は７月を１２勝１１敗として月間勝ち越しを決めた。

初回に吉川尚の適時二塁打で１点を先制すると、２回には２死一、二塁から重信の中前適時打、吉川尚の４号３ランで加点した。８回には重信が右前適時打を放ち突き放した。

１番・重信が５打数３安打２打点、２番・吉川尚が５打数３安打４打点と、１・２番コンビで全得点をたたき出した。

内海は２回２死満塁のピンチに桑原を中飛で抑えると、５回１死二、三塁ではロペスを空振り三振、筒香を中飛に抑えると、テンポの良い投球でＤｅＮＡ打線を封じ込めた。

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手武藤）岡本三邪飛、亀井左翼線二塁打、長野の二ゴロで亀井三進、マルティネス左飛

【Ｄ】梶谷三振、嶺井の代打伊藤中飛、武藤の代打神里三振

◇８回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（三塁吉川大）ロペス三邪飛、筒香左飛、宮崎二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】吉川尚二直、マギー中飛、岡本左翼線二塁打、亀井申告敬遠、長野の遊ゴロで亀井二封

【Ｄ】井納の代打倉本右飛、柴田遊ゴロ、桑原右中間二塁打、ソト左飛

◇６回（両軍０）

【巨】大城遊ゴロ、内海中前安打、重信の中飛に内海帰塁できず併殺

【Ｄ】宮崎投ゴロ、梶谷二ゴロ、嶺井三ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】岡本左前安打、亀井の左前安打で岡本二進、長野の遊ゴロ併殺打で岡本三進、マルティネス中飛 ５回無死、左前安打を放つ岡本（カメラ・中島 傑

◇４回（両軍０）

【巨】重信一ゴロ、吉川尚投ゴロ、マギー二ゴロ

【Ｄ】宮崎右前安打、梶谷一ゴロ併殺打、嶺井左前安打、井納遊飛

◇３回（両軍０）

【巨】岡本左翼線二塁打、亀井の二ゴロで岡本三進、長野投手内野安打、マルティネス三振、大城申告敬遠で満塁、内海三振

【Ｄ】ソト三ゴロ、ロペス左飛、筒香三振

◇２回（巨４、Ｄ０）

【Ｄ】宮崎二ゴロ、梶谷遊直、嶺井死球、井納の右前安打で嶺井二進、柴田中前安打で満塁、桑原中飛