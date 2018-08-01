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【巨人】亀井、１０号！岡本、１９号３ラン含む４打点…ＤｅＮＡ戦経過

2018年8月1日21時26分  スポーツ報知
  • 試合に勝利し、タッチを交わす（左から）岡本、マルティネス、小林、沢村、吉川大、マギー（カメラ・相川　和寛

　◆ＤｅＮＡ１―７巨人（１日・横浜）

　巨人がＤｅＮＡを下し２連勝とした。

　２回に亀井の９年ぶり２ケタ本塁打となる１０号ソロで先制。その裏、先発の吉川光は２死一、二塁から投手・浜口に中前適時打を許し同点に追いつかれた。

　４回無死一、二塁で岡本が４試合ぶりとなる１９号３ランを左翼席中段に運び勝ち越し。岡本は８回２死三塁で左前タイムリーを放ち、４打点の活躍を見せた。

　９回１死二塁から小林が左越え適時二塁打で１点を加えると、２死三塁では重信の遊撃内野安打でさらに加点した。

　投げては３回以降、立ち直った吉川光が７回５安打１失点。８回はアダメス、９回は沢村につないだ。

　吉川尚は５月１６日のヤクルト戦（鹿児島）以来の白星で４勝目（３敗）。

　【試合経過】

　◇９回（巨２、Ｄ０）

　【巨】（投手田村、右翼佐野）中井遊飛、マルティネス右中間二塁打、小林の左越二塁打でマルティネス生還、アダメスの代打立岡の二ゴロで小林三進、重信の遊撃内野安打で小林生還、吉川大二ゴロ

  • ９回１死、右中間へ二塁打を放ったマルティネス（捕手・伊藤）（カメラ・相川　和寛）

    ９回１死、右中間へ二塁打を放ったマルティネス（捕手・伊藤）（カメラ・相川　和寛）

　【Ｄ】（投手沢村）伊藤三振、田村の代打乙坂左飛、柴田四球、桑原三振

　◇８回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手三上）重信右前安打、吉川大の捕前バントで重信二進、マギーの遊ゴロで重信三進、岡本の左前安打で重信生還、亀井投ゴロ

  • ８回２死三塁、左前適時打を放つ岡本（カメラ・中島　傑）

    ８回２死三塁、左前適時打を放つ岡本（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（投手アダメス）ソト中前安打、ロペス捕邪飛、筒香のとき暴投でソト二進、筒香三振、宮崎の右前安打でソト三進、神里の代打佐野中飛

  • ８回から２番手でマウンドに上がったアダメス（カメラ・中島　傑

    ８回から２番手でマウンドに上がったアダメス（カメラ・中島　傑

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手砂田）亀井中飛、中井三ゴロ、マルティネス右前安打、小林四球でマルティネス二進、吉川光左邪飛

　【Ｄ】砂田の代打中川大遊飛、柴田投ゴロ、桑原三ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【巨】吉川尚一塁内野安打（吉川尚負傷のため代走吉川大）、マギーのとき吉川大一塁牽制死、マギー三振、岡本二飛

  • ６回無死、一塁内野安打を放った吉川尚だが、ヘッドスライディングで負傷し、途中交代となった（投手・浜口、一塁・ロペス）（カメラ・相川　和寛）

    ６回無死、一塁内野安打を放った吉川尚だが、ヘッドスライディングで負傷し、途中交代となった（投手・浜口、一塁・ロペス）（カメラ・相川　和寛）

　【Ｄ】（遊撃吉川大）ロペス左飛、筒香二ゴロ、宮崎左前安打、神里四球で宮崎二進、伊藤一飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】小林、吉川光ともに三振、重信遊ゴロ

　【Ｄ】浜口三振、柴田中前安打、桑原の二ゴロで柴田二進、ソト三振

　◇４回（巨３、Ｄ０）

　【巨】吉川尚四球、マギーの遊撃内野安打で吉川尚二進、岡本左越１９号３ラン、亀井中飛、中井三振、マルティネス三ゴロ

  • ４回無死一、二塁、左越え３ランを放ちナインから祝福される岡本（後方左から）吉川尚、マギー、亀井（カメラ・中島　傑）

    ４回無死一、二塁、左越え３ランを放ちナインから祝福される岡本（後方左から）吉川尚、マギー、亀井（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】宮崎遊ゴロ、神里三振、伊藤遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】（右翼神里）小林投ゴロ、吉川光三振、重信遊ゴロ

　【Ｄ】桑原三振、ソト中飛、ロペス左前安打、筒香左飛

　◇２回（両軍１）

　【巨】岡本三振、亀井右越１０号本塁打、中井二飛、マルティネス三振

  • ２回１死、先制の右越えソロを放ちナインとハイタッチをする亀井（カメラ・中島　傑）

    ２回１死、先制の右越えソロを放ちナインとハイタッチをする亀井（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】筒香遊飛、宮崎右中間二塁打、梶谷死球（一塁走者梶谷に代走神里）、伊藤中飛、浜口の中前安打で宮崎一挙生還、神里一挙三進、柴田遊飛

　◇１回（両軍０）

　【巨】重信左飛、吉川尚三ゴロ、マギー三振

　【Ｄ】桑原遊ゴロ、ソト死球、ロペス三ゴロ併殺打

  • 力投する先発の吉川光（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の吉川光（カメラ・中島　傑）

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