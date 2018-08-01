【巨人】亀井、１０号！岡本、１９号３ラン含む４打点…ＤｅＮＡ戦経過
◆ＤｅＮＡ１―７巨人（１日・横浜）
巨人がＤｅＮＡを下し２連勝とした。
２回に亀井の９年ぶり２ケタ本塁打となる１０号ソロで先制。その裏、先発の吉川光は２死一、二塁から投手・浜口に中前適時打を許し同点に追いつかれた。
４回無死一、二塁で岡本が４試合ぶりとなる１９号３ランを左翼席中段に運び勝ち越し。岡本は８回２死三塁で左前タイムリーを放ち、４打点の活躍を見せた。
９回１死二塁から小林が左越え適時二塁打で１点を加えると、２死三塁では重信の遊撃内野安打でさらに加点した。
投げては３回以降、立ち直った吉川光が７回５安打１失点。８回はアダメス、９回は沢村につないだ。
吉川尚は５月１６日のヤクルト戦（鹿児島）以来の白星で４勝目（３敗）。
【試合経過】
◇９回（巨２、Ｄ０）
【巨】（投手田村、右翼佐野）中井遊飛、マルティネス右中間二塁打、小林の左越二塁打でマルティネス生還、アダメスの代打立岡の二ゴロで小林三進、重信の遊撃内野安打で小林生還、吉川大二ゴロ
【Ｄ】（投手沢村）伊藤三振、田村の代打乙坂左飛、柴田四球、桑原三振
◇８回（巨１、Ｄ０）
◇７回（両軍０）
【巨】（投手砂田）亀井中飛、中井三ゴロ、マルティネス右前安打、小林四球でマルティネス二進、吉川光左邪飛
【Ｄ】砂田の代打中川大遊飛、柴田投ゴロ、桑原三ゴロ
◇６回（両軍０）
【巨】吉川尚一塁内野安打（吉川尚負傷のため代走吉川大）、マギーのとき吉川大一塁牽制死、マギー三振、岡本二飛
【Ｄ】（遊撃吉川大）ロペス左飛、筒香二ゴロ、宮崎左前安打、神里四球で宮崎二進、伊藤一飛
◇５回（両軍０）
【巨】小林、吉川光ともに三振、重信遊ゴロ
【Ｄ】浜口三振、柴田中前安打、桑原の二ゴロで柴田二進、ソト三振
◇４回（巨３、Ｄ０）
【巨】吉川尚四球、マギーの遊撃内野安打で吉川尚二進、岡本左越１９号３ラン、亀井中飛、中井三振、マルティネス三ゴロ
【Ｄ】宮崎遊ゴロ、神里三振、伊藤遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】（右翼神里）小林投ゴロ、吉川光三振、重信遊ゴロ
【Ｄ】桑原三振、ソト中飛、ロペス左前安打、筒香左飛
◇２回（両軍１）
【Ｄ】筒香遊飛、宮崎右中間二塁打、梶谷死球（一塁走者梶谷に代走神里）、伊藤中飛、浜口の中前安打で宮崎一挙生還、神里一挙三進、柴田遊飛
◇１回（両軍０）
【巨】重信左飛、吉川尚三ゴロ、マギー三振