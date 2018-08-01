【巨人】亀井、１０号！岡本、１９号３ラン含む４打点…ＤｅＮＡ戦経過

試合に勝利し、タッチを交わす（左から）岡本、マルティネス、小林、沢村、吉川大、マギー（カメラ・相川 和寛

◆ＤｅＮＡ１―７巨人（１日・横浜）

巨人がＤｅＮＡを下し２連勝とした。

２回に亀井の９年ぶり２ケタ本塁打となる１０号ソロで先制。その裏、先発の吉川光は２死一、二塁から投手・浜口に中前適時打を許し同点に追いつかれた。

４回無死一、二塁で岡本が４試合ぶりとなる１９号３ランを左翼席中段に運び勝ち越し。岡本は８回２死三塁で左前タイムリーを放ち、４打点の活躍を見せた。

９回１死二塁から小林が左越え適時二塁打で１点を加えると、２死三塁では重信の遊撃内野安打でさらに加点した。

投げては３回以降、立ち直った吉川光が７回５安打１失点。８回はアダメス、９回は沢村につないだ。

吉川尚は５月１６日のヤクルト戦（鹿児島）以来の白星で４勝目（３敗）。

【試合経過】

◇９回（巨２、Ｄ０）

【Ｄ】（投手沢村）伊藤三振、田村の代打乙坂左飛、柴田四球、桑原三振

◇８回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（投手アダメス）ソト中前安打、ロペス捕邪飛、筒香のとき暴投でソト二進、筒香三振、宮崎の右前安打でソト三進、神里の代打佐野中飛 ８回から２番手でマウンドに上がったアダメス（カメラ・中島 傑

◇７回（両軍０）

【巨】（投手砂田）亀井中飛、中井三ゴロ、マルティネス右前安打、小林四球でマルティネス二進、吉川光左邪飛

【Ｄ】砂田の代打中川大遊飛、柴田投ゴロ、桑原三ゴロ

◇６回（両軍０）

【Ｄ】（遊撃吉川大）ロペス左飛、筒香二ゴロ、宮崎左前安打、神里四球で宮崎二進、伊藤一飛

◇５回（両軍０）

【巨】小林、吉川光ともに三振、重信遊ゴロ

【Ｄ】浜口三振、柴田中前安打、桑原の二ゴロで柴田二進、ソト三振

◇４回（巨３、Ｄ０）

【Ｄ】宮崎遊ゴロ、神里三振、伊藤遊ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】（右翼神里）小林投ゴロ、吉川光三振、重信遊ゴロ

【Ｄ】桑原三振、ソト中飛、ロペス左前安打、筒香左飛

◇２回（両軍１）

【Ｄ】筒香遊飛、宮崎右中間二塁打、梶谷死球（一塁走者梶谷に代走神里）、伊藤中飛、浜口の中前安打で宮崎一挙生還、神里一挙三進、柴田遊飛

◇１回（両軍０）