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【巨人】亀井１１号で初完投・メルセデスを援護…ＤｅＮＡ戦試合経過

2018年8月2日20時28分  スポーツ報知
  • ６回１死一塁、桑原に左越え２ランを打たれたメルセデス（カメラ・中島　傑）

　◆ＤｅＮＡ２―３巨人（２日・横浜）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手砂田）宇佐見、メルセデスともに三振、重信中飛

　【Ｄ】桑原三振、ソト右飛、ロペス投ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手パットン）岡本左前安打、亀井二ゴロ併殺打、長野左前安打、マルティネス二飛

　【Ｄ】石川投ゴロ、パットンの代打中川大三振、柴田遊ゴロ

　◇７回（巨１、Ｄ２）

　【巨】重信投ゴロ、山本、マギーともに三ゴロ

　【Ｄ】筒香中前安打、宮崎左飛、伊藤投ゴロ併殺打（両軍０）

　◇６回【巨】岡本三振、亀井右中間１１号本塁打、長野中前安打、マルティネス三振、宇佐見四球で長野二進、メルセデス三振

　【Ｄ】ウィーランド遊ゴロ、柴田左前安打、桑原左越７号２ラン、ソト三振、ロペス三ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】メルセデス三振、重信投ゴロ、山本二塁内野安打、マギーの右翼線安打で山本一挙本塁ねらうもタッチアウト

　【Ｄ】宮崎二ゴロ、伊藤一邪飛、石川投ゴロ

　◇４回（巨１、Ｄ０）

　【巨】マギー遊ゴロ、岡本四球、亀井の右前安打で岡本一挙三進、長野の右前安打で岡本生還、亀井二進、マルティネス三振、宇佐見左飛

　【Ｄ】ソト捕邪飛、ロペス、筒香ともに遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】メルセデス三振、重信左飛、山本遊ゴロ

　【Ｄ】ウィーランド三直、柴田遊ゴロ、桑原右飛

　◇２回（両軍０）

　【巨】長野遊ゴロ、マルティネス一ゴロ、宇佐見三振

　【Ｄ】筒香三振、宮崎四球、伊藤遊直、石川投ゴロ

　◇１回（巨１、Ｄ０）

　【巨】重信左前安打、山本の投前バントで重信二進、マギーの左中間二塁打で重信生還、岡本右飛、亀井中飛

　【Ｄ】桑原、ソトともに遊ゴロ、ロペス二飛

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