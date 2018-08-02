【巨人】亀井１１号で初完投・メルセデスを援護…ＤｅＮＡ戦試合経過
2018年8月2日20時28分 スポーツ報知
◆ＤｅＮＡ２―３巨人（２日・横浜）
◇９回（両軍０）
【巨】（投手砂田）宇佐見、メルセデスともに三振、重信中飛
【Ｄ】桑原三振、ソト右飛、ロペス投ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手パットン）岡本左前安打、亀井二ゴロ併殺打、長野左前安打、マルティネス二飛
【Ｄ】石川投ゴロ、パットンの代打中川大三振、柴田遊ゴロ
◇７回（巨１、Ｄ２）
【巨】重信投ゴロ、山本、マギーともに三ゴロ
【Ｄ】筒香中前安打、宮崎左飛、伊藤投ゴロ併殺打（両軍０）
◇６回【巨】岡本三振、亀井右中間１１号本塁打、長野中前安打、マルティネス三振、宇佐見四球で長野二進、メルセデス三振
【Ｄ】ウィーランド遊ゴロ、柴田左前安打、桑原左越７号２ラン、ソト三振、ロペス三ゴロ
◇５回（両軍０）
【巨】メルセデス三振、重信投ゴロ、山本二塁内野安打、マギーの右翼線安打で山本一挙本塁ねらうもタッチアウト
【Ｄ】宮崎二ゴロ、伊藤一邪飛、石川投ゴロ
◇４回（巨１、Ｄ０）
【巨】マギー遊ゴロ、岡本四球、亀井の右前安打で岡本一挙三進、長野の右前安打で岡本生還、亀井二進、マルティネス三振、宇佐見左飛
【Ｄ】ソト捕邪飛、ロペス、筒香ともに遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】メルセデス三振、重信左飛、山本遊ゴロ
【Ｄ】ウィーランド三直、柴田遊ゴロ、桑原右飛
◇２回（両軍０）
【巨】長野遊ゴロ、マルティネス一ゴロ、宇佐見三振
【Ｄ】筒香三振、宮崎四球、伊藤遊直、石川投ゴロ
◇１回（巨１、Ｄ０）
【巨】重信左前安打、山本の投前バントで重信二進、マギーの左中間二塁打で重信生還、岡本右飛、亀井中飛
【Ｄ】桑原、ソトともに遊ゴロ、ロペス二飛