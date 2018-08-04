【巨人】長野、決勝アーチ＆池田、プロ初勝利…中日戦経過

◆中日４―６巨人（４日・ナゴヤドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】マギー右飛、岡本三振、亀井左飛

【中】（投手アダメス、三塁中井）平田中前安打、アルモンテ二ゴロ併殺打、高橋中前安打、武山の代打藤井四球で高橋二進、又吉の代打堂上三ゴロ（両軍０）

◇８回（巨２、中０）

【巨】（投手ロドリゲス）亀井遊ゴロ、長野左越７号本塁打、マルティネス四球、小林スリーバント失敗三振、池田の代打陽岱鋼の中前安打でマルティネス一挙三進、重信の代打石川のとき暴投でマルティネス生還、陽岱鋼二進、石川四球、（投手又吉）山本の代打阿部一ゴロ

【中】（投手宮国、遊撃吉川大、中堅陽岱鋼）亀沢二ゴロ、大島、ビシエドともに中飛

◇７回（両軍０）

【巨】山本三振、マギー二ゴロ、岡本投手内野安打で亀沢の一塁送球が逸れたのを見て二塁狙うもタッチアウト

【中】アルモンテ一邪飛、高橋右前安打、武山の投前バントで高橋二進、福谷の代打福田申告敬遠、京田捕邪飛

◇６回（両軍０）

【巨】（投手福谷）小林三振、菅野の代打立岡、重信二ゴロ

【中】（投手池田）亀沢二ゴロ、大島投ゴロ、ビシエド中前安打、平田の遊ゴロでビシエド二封

◇５回（両軍０）

【巨】マギー二飛、岡本中飛、亀井右前安打、長野左前安打、マルティネス二直

【中】アルモンテ中前安打、高橋右飛、武山三振、小笠原の代打荒木の中前安打でアルモンテ一挙三進、京田三振

◇４回（巨１、中０）

【巨】マルティネス中前安打、小林の捕前バントでマルティネス二進、菅野の中前安打でマルティネス一挙生還、重信、山本ともに三振

【中】京田三振、亀沢一ゴロ、大島中前安打、ビシエドのとき大島二盗、小林の一塁悪送球で大島三進、ビシエド四球、平田の遊ゴロでビシエド二封

◇３回（巨１、中２）

【巨】山本右越二塁打、マギーの遊ゴロで山本三進、岡本の中前安打で山本生還、亀井、長野ともに中飛

【中】亀沢遊撃内野安打、大島の右前安打で亀沢二進、ビシエドの中前安打で亀沢一挙生還、大島二進、平田の右前安打で大島一挙生還、ビシエド二進、アルモンテの中飛でビシエド三進、高橋三振、武山四球で満塁、小笠原三振

◇２回（両軍０）

【巨】長野二ゴロ、マルティネス左前安打、小林四球でマルティネス二進、菅野の投前バントでマルティネス三進、小林二進、重信二ゴロ

【中】武山遊ゴロ、小笠原三振、京田一ゴロ

◇１回（両軍２）

【巨】重信三振、山本四球、マギー右飛、岡本右越２０号２ラン、

【中】京田の遊ゴロで山本悪送球し京田出塁、亀沢の左中間三塁打で京田生還、大島の中前安打で亀沢生還、ビシエドの右前安打で大島二進、平田のとき暴投で大島三進、平田三振、アルモンテ一邪飛、高橋二飛