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【巨人】マギーＶ弾＆長野２試合連続マルチ…中日戦試合経過

2018年8月5日17時21分  スポーツ報知
  • プロ初完投、初完封の今村は長野にだきしめられ祝福を受ける（カメラ・竜田　卓）

　◆中日０―２巨人（５日・ナゴヤドーム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手佐藤、捕手松井雅）小林投飛、今村三振、重信左飛

　【中】荒木三振、大島一ゴロ、ビシエド中前安打、平田の右前安打でビシエド二進、アルモンテ中飛

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手又吉）岡本四球、亀井右飛、長野二飛、マルティネス三振

　【中】武山の代打近藤中飛、又吉の代打堂上遊ゴロ、京田左飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】マルティネス三振、小林左前安打、今村の捕前バントで小林二進、重信四球、山本の代打阿部四球で小林三進、重信二進（阿部の代走吉川大）、マギーの二ゴロで吉川大二封

　【中】（遊撃吉川大）平田遊ゴロ、アルモンテ二ゴロ、福田中飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】マギー右邪飛、岡本四球、亀井左飛、長野三振

　【中】京田中飛、荒木遊ゴロ、大島中前安打、ビシエドの遊ゴロで大島二封

　◇５回（両軍０）

　【巨】今村三振、重信二直、山本三振

　【中】福田三振、武山二ゴロ、山井三振

　◇４回（巨２、中０）

　【巨】マギー左中間１３号本塁打、岡本遊ゴロ、亀井左邪飛、長野右前安打、マルティネスの右中間二塁打で長野生還、小林右飛

　【中】ビシエド一邪飛、平田左飛、アルモンテ三ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】今村捕ゴロ、重信中飛、山本右飛

　【中】山井三振、京田二ゴロ、荒木左前安打、大島二ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本右飛、亀井二ゴロ、長野右前安打、マルティネス四球で長野二進、小林一直

　【中】平田左飛、アルモンテ中前安打、福田遊飛、武山三振

　◇１回（両軍０）

　【巨】重信、山本ともに三振、マギー右飛

　【中】京田投ゴロ、荒木中飛、大島左前安打、ビシエド三振

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