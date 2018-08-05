【巨人】マギーＶ弾＆長野２試合連続マルチ…中日戦試合経過
2018年8月5日17時21分 スポーツ報知
◆中日０―２巨人（５日・ナゴヤドーム）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】（投手佐藤、捕手松井雅）小林投飛、今村三振、重信左飛
【中】荒木三振、大島一ゴロ、ビシエド中前安打、平田の右前安打でビシエド二進、アルモンテ中飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手又吉）岡本四球、亀井右飛、長野二飛、マルティネス三振
【中】武山の代打近藤中飛、又吉の代打堂上遊ゴロ、京田左飛
◇７回（両軍０）
【巨】マルティネス三振、小林左前安打、今村の捕前バントで小林二進、重信四球、山本の代打阿部四球で小林三進、重信二進（阿部の代走吉川大）、マギーの二ゴロで吉川大二封
【中】（遊撃吉川大）平田遊ゴロ、アルモンテ二ゴロ、福田中飛
◇６回（両軍０）
【巨】マギー右邪飛、岡本四球、亀井左飛、長野三振
【中】京田中飛、荒木遊ゴロ、大島中前安打、ビシエドの遊ゴロで大島二封
◇５回（両軍０）
【巨】今村三振、重信二直、山本三振
【中】福田三振、武山二ゴロ、山井三振
◇４回（巨２、中０）
【巨】マギー左中間１３号本塁打、岡本遊ゴロ、亀井左邪飛、長野右前安打、マルティネスの右中間二塁打で長野生還、小林右飛
【中】ビシエド一邪飛、平田左飛、アルモンテ三ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】今村捕ゴロ、重信中飛、山本右飛
【中】山井三振、京田二ゴロ、荒木左前安打、大島二ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】岡本右飛、亀井二ゴロ、長野右前安打、マルティネス四球で長野二進、小林一直
【中】平田左飛、アルモンテ中前安打、福田遊飛、武山三振
◇１回（両軍０）
【巨】重信、山本ともに三振、マギー右飛
【中】京田投ゴロ、荒木中飛、大島左前安打、ビシエド三振