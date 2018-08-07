【巨人】内海、５回途中６失点ＫＯ 勝率５割復帰ならず…阪神戦経過

◆巨人４―７阪神（７日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【神】（投手中川）俊介右飛、糸原三振、北條遊直

【巨】（投手ドリス、二塁植田）中川の代打重信三邪飛、陽岱鋼二ゴロ、山本の代打阿部三振

◇８回（両軍０）

【神】（投手沢村）陽川右飛、中谷、梅野ともに遊飛

【巨】（投手藤川、右翼俊介）亀井右飛、長野一飛、マルティネス四球、大城三振

◇７回（神１、巨０）

【神】（投手池田）北條四球、福留の中前安打で北條一挙三進、糸井の二ゴロで北條生還、福留二封、ロサリオ遊ゴロ併殺打

【巨】（投手桑原）陽岱鋼右邪飛、山本三振、マギー遊撃内野安打、岡本三振

◇６回（両軍０）

【神】（投手野上）中谷中前安打、梅野の投前バントで中谷二進、岩貞の代打ナバーロ三振、糸原遊ゴロ

【巨】（投手能見）亀井死球、長野四球で亀井二進、マルティネス一飛、大城の一ゴロで亀井三進、長野二進、野上の代打中井遊ゴロ

◇５回（両軍２）

【神】糸原中飛、北條左中間二塁打、福留の右中間二塁打で北條生還、糸井の中越二塁打で福留生還、（投手田原）ロサリオ遊飛、陽川三飛

【巨】大城右越３号本塁打、田原の代打石川三ゴロ、陽岱鋼右越６号本塁打、山本四球、マギー中飛、岡本の三ゴロで山本二封

◇４回（神０、巨１）

【神】中谷二飛、梅野三振、岩貞右飛

【巨】山本三ゴロ、マギー四球、岡本四球でマギー二進、亀井遊飛、長野の中前安打でマギー生還、岡本一挙三進、マルティネス右飛

◇３回（両軍０）

【神】北條左飛、福留四球、糸井四球で福留二進、ロサリオ、陽川ともに三振

【巨】大城三振、内海一ゴロ、陽岱鋼三振

◇２回（神０、巨１）

【神】梅野遊ゴロ、岩貞三振、糸原左飛

【巨】岡本左飛、亀井二ゴロ、長野左越１０号本塁打、マルティネス三振

◇１回（神４、巨０）

【神】糸原中前安打、北條の一ゴロで糸原二封、福留四球で北條二進、糸井右前安打で満塁、ロサリオ中越８号満塁本塁打、陽川三振、中谷三直

【巨】陽岱鋼三振、山本捕飛、マギー遊ゴロ