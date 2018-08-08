【巨人】阿部、Ｖ３ラン 吉川光、６回無失点で５勝目…阪神戦経過
◆巨人３―１阪神（８日・東京ドーム）
巨人が阿部の３ランで阪神に勝利した。
初回２死二、三塁から「５番・一塁」で６月１７日以来のスタメン出場の阿部が、阪神先発・才木から右翼席へ６号３ランを放ち先制した。
先発・吉川光は６回を投げ１１５球、３安打無失点。
７回は宮国、８回は沢村が抑え、最終回はアダメスが１点を失ったが後続を抑え逃げ切った。吉川光は５勝目（３敗）。
【試合経過】
◇９回（神１、巨Ｘ）
【神】（投手アメダス、遊撃吉川大）中谷の代打原口遊ゴロ、梅野の代打伊藤隼四球、岡本の代打福留の中越三塁打で伊藤隼生還、糸原二飛、北條中飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手岡本）マルティネス三振、若林二ゴロ、小林三振
◇７回（両軍０）
【神】（投手宮国）梅野遊ゴロ、才木の代打鳥谷中前安打、糸原の二ゴロで若林触塁せず失策一、二塁、北條の三ゴロで鳥谷三進、糸原二封、ナバーロ左飛
【巨】（投手望月）陽岱鋼三塁内野安打、重信の捕前バントで陽岱鋼二進、マギー一邪飛、岡本四球で一、二塁、（投手岩崎）阿部三振
◇６回（両軍０）
【神】北條中前安打、ナバーロ右飛、糸井の右前安打で北條二進、ロサリオ四球で満塁、大山二飛、中谷中飛
◇５回（両軍０）
【神】梅野右飛、才木三振、糸原右飛
【巨】マギー二ゴロ、岡本中飛、阿部四球、マルティネス三振
◇４回（両軍０）
【神】糸井四球、ロサリオ三振、大山二飛、中谷中飛
【巨】若林三振、小林中前安打、吉川光の投前バントで小林二進、陽岱鋼四球で一、二塁、重信一ゴロ
◇３回（両軍０）
【神】糸原遊ゴロ、北條、ナバーロともに三振
【巨】陽岱鋼三ゴロ、重信右前安打、マギーの遊撃内野安打で重信二進、岡本の右飛で重信三進、阿部四球で満塁、マルティネス中飛
◇２回（両軍０）
【巨】若林遊ゴロ、小林、吉川光ともに三振
◇１回（神０、巨３）