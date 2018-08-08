注 目 第100回甲子園 速報   プロ野球速報   Ｊリーグ速報 お知らせ
Facebook
Twitter

【巨人】阿部、Ｖ３ラン　吉川光、６回無失点で５勝目…阪神戦経過

2018年8月8日21時55分  スポーツ報知
  • 試合後、ヒーローインタビューでジャビットとポーズをとる阿部（左）と勝利投手の吉川光（カメラ・竜田　卓）

　◆巨人３―１阪神（８日・東京ドーム）

　巨人が阿部の３ランで阪神に勝利した。

　初回２死二、三塁から「５番・一塁」で６月１７日以来のスタメン出場の阿部が、阪神先発・才木から右翼席へ６号３ランを放ち先制した。

　先発・吉川光は６回を投げ１１５球、３安打無失点。

　７回は宮国、８回は沢村が抑え、最終回はアダメスが１点を失ったが後続を抑え逃げ切った。吉川光は５勝目（３敗）。

　【試合経過】

　◇９回（神１、巨Ｘ）

　【神】（投手アメダス、遊撃吉川大）中谷の代打原口遊ゴロ、梅野の代打伊藤隼四球、岡本の代打福留の中越三塁打で伊藤隼生還、糸原二飛、北條中飛

　◇８回（両軍０）

　【神】（投手沢村、一塁岡本、左翼中井）糸井中飛、ロサリオ三振、大山左飛

  • ８回から登板した３番手の沢村（カメラ・堺　恒志）

    ８回から登板した３番手の沢村（カメラ・堺　恒志）

　【巨】（投手岡本）マルティネス三振、若林二ゴロ、小林三振

　◇７回（両軍０）

　【神】（投手宮国）梅野遊ゴロ、才木の代打鳥谷中前安打、糸原の二ゴロで若林触塁せず失策一、二塁、北條の三ゴロで鳥谷三進、糸原二封、ナバーロ左飛

  • ７回１死一塁、糸原の二ゴロでベースから足が離れたまま一塁に転送、リプレー検証で、オールセーフとした遊撃手・若林（一塁走者・代打の鳥谷）（カメラ・竜田　卓）

    ７回１死一塁、糸原の二ゴロでベースから足が離れたまま一塁に転送、リプレー検証で、オールセーフとした遊撃手・若林（一塁走者・代打の鳥谷）（カメラ・竜田　卓）

　【巨】（投手望月）陽岱鋼三塁内野安打、重信の捕前バントで陽岱鋼二進、マギー一邪飛、岡本四球で一、二塁、（投手岩崎）阿部三振

　◇６回（両軍０）

　【神】北條中前安打、ナバーロ右飛、糸井の右前安打で北條二進、ロサリオ四球で満塁、大山二飛、中谷中飛

　【巨】若林三振、小林右飛、吉川光の代打宇佐見三振

  • ６回無死、空振り三振に打ち取られた若林（カメラ・竜田　卓）

    ６回無死、空振り三振に打ち取られた若林（カメラ・竜田　卓）

　◇５回（両軍０）

　【神】梅野右飛、才木三振、糸原右飛

　【巨】マギー二ゴロ、岡本中飛、阿部四球、マルティネス三振

　◇４回（両軍０）

　【神】糸井四球、ロサリオ三振、大山二飛、中谷中飛

　【巨】若林三振、小林中前安打、吉川光の投前バントで小林二進、陽岱鋼四球で一、二塁、重信一ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【神】糸原遊ゴロ、北條、ナバーロともに三振

　【巨】陽岱鋼三ゴロ、重信右前安打、マギーの遊撃内野安打で重信二進、岡本の右飛で重信三進、阿部四球で満塁、マルティネス中飛

　◇２回（両軍０）

　【神】糸井四球、ロサリオ右飛、大山の中前安打で糸井一挙三進、中谷三振、梅野四球で満塁、才木三振

  • ２回、マウンドで阿部に声をかけられる先発・吉川光（カメラ・竜田　卓）

    ２回、マウンドで阿部に声をかけられる先発・吉川光（カメラ・竜田　卓）

　【巨】若林遊ゴロ、小林、吉川光ともに三振

　◇１回（神０、巨３）

　【神】糸原遊ゴロ、北條左飛、ナバーロ遊ゴロ

  • 巨人先発の吉川光（カメラ・堺　恒志）

    巨人先発の吉川光（カメラ・堺　恒志）

　【巨】陽岱鋼中飛、重信左飛、マギー中前安打、岡本の左中間二塁打でマギー三進、阿部右越６号３ラン、マルティネス左飛

  • １回２死二、三塁、阿部が右越えに先制３ラン（カメラ・森田　俊弥）

    １回２死二、三塁、阿部が右越えに先制３ラン（カメラ・森田　俊弥）

試合詳細
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ