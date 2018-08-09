【巨人】阿部、今季初の猛打賞も惜敗…阪神戦試合経過

◆巨人２―３阪神（９日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【神】（投手宮国、捕手大城、一塁岡本、遊撃吉川大、左翼亀井）鳥谷四球、梅野の投前バントで鳥谷二進、陽川死球、糸原の一ゴロで鳥谷三進、陽川二進、北條死球、（投手池田）福留二ゴロ

【巨】（投手ドリス、二塁植田）宮国の代打陽岱鋼遊ゴロ、中井の代打宇佐見、重信ともに三振

◇８回（神１、巨０）

【神】（投手沢村）福留左飛、糸井右越１３号本塁打、ロサリオ、ナバーロともに三振

【巨】（投手藤川、一塁陽川、中堅俊介）岡本一ゴロ、阿部右翼線二塁打（代走吉川大）、長野四球、若林の代打亀井捕邪飛、小林の代打大城三振

◇７回（神１、巨０）

【神】ナバーロ右越２号本塁打、鳥谷左前安打、坂本の代打梅野の捕前バントで鳥谷二進、秋山の代打伊藤隼四球、糸原の二ゴロで鳥谷三進、伊藤隼二封、北條三振

【巨】（投手桑原、捕手梅野）中井三振、重信中前安打、マギー三ゴロ併殺打

◇６回（両軍０）

【神】北條中飛、福留左中間二塁打、糸井の右前安打で福留三進、ロサリオ遊ゴロ併殺打

【巨】阿部中前安打、長野三飛、若林遊直、小林の右前安打で阿部二進、山口俊三振

◇５回（両軍０）

【神】坂本、秋山ともに三振、糸原左飛

【巨】中井三振、重信ともに三振、マギー遊撃内野安打、岡本三振

◇４回（両軍０）

【神】ロサリオ捕飛、ナバーロ、鳥谷ともに中飛

【巨】長野二ゴロ、若林右前安打、小林三振、山口俊の遊ゴロで若林二封

◇３回（神１、巨０）

【神】秋山三振、糸原四球、北條の左前安打で糸原一挙三進、福留の中飛で糸原生還、糸井三振

【巨】重信一ゴロ、マギー中飛、岡本右前安打、阿部のとき暴投で岡本二進、阿部三振

◇２回（両軍０）

【神】（二塁中井）ロサリオ三塁内野安打、ナバーロ、鳥谷ともに三振、坂本三邪飛

【巨】小林三ゴロ、山口俊一ゴロ、中井三ゴロ

◇１回（神０、巨２）

【神】糸原四球、北條の投前バントで糸原二進、福留三振、糸井の左前安打で糸原一挙本塁狙うもタッチアウト

【巨】マルティネス左中間二塁打、ナバーロの悪送球の間にマルティネス三進、重信の中前安打でマルティネス生還、マギーの左前安打で重信二進、岡本の三ゴロ併殺打で重信三進、阿部の右越安打で重信生還、長野の中前安打で阿部一挙三進、若林一飛