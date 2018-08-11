【巨人】延長１２回引き分け…広島戦経過

◆広島２―２巨人＝延長１２回＝（１１日・マツダスタジアム）

【試合経過】

◇１２回（両軍０）

【巨】（投手アドゥワ）山本中前安打、宇佐見スリーバント失敗三振、沢村の代打中井の投前バントで山本二進、マルティネス

【広】（投手池田、一塁岡本、左翼中井）西川投ゴロ、アドゥワの代打バティスタ三振、石原の代打下水流中前安打（代走上本）、田中二ゴロ

◇１１回（両軍０）

【巨】（投手一岡）マギー二ゴロ、岡本四球、亀井左飛、陽岱鋼三振

【広】（投手沢村）丸三振、鈴木左前安打、野間の左前安打で鈴木二進、鈴木三塁狙うもタッチアウト、送球間に野間二進、松山投ゴロ

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手今村）宇佐見四球、アダメスの代打吉川光の投前バントで宇佐見二進、マルティネス二飛、阿部三振

【広】（投手野上）今村の代打新井投ゴロ、石原遊ゴロ、田中中前安打、菊池のとき捕逸で田中二進、菊池右飛

◇９回（巨１、広０）

【巨】（投手中崎）岡本二ゴロ、亀井左飛、陽岱鋼右越７号本塁打、山本三振

【広】（投手アダメス）野間一直、松山二ゴロ、西川投ゴロ

◇８回（巨１、広０）

【巨】山本左中間二塁打、小林の代打若林の二ゴロで山本三進、菅野の代打大城の左中間二塁打で山本生還（代走吉川大）、（投手フランスア、捕手石原）マルティネス一飛、重信の代打阿部四球、マギー遊ゴロ

【広】（投手宮国、捕手宇佐見、一塁阿部、左翼岡本、中堅陽岱鋼、右翼亀井）菊池遊飛、丸三振、鈴木右飛

◇７回（両軍０）

【巨】重信二ゴロ、マギー三直、岡本左翼線二塁打、亀井四球、陽岱鋼一飛

【広】西川遊ゴロ失、磯村のとき西川二盗失敗、磯村右中間安打、大瀬良の一前バントで磯村二進、田中右飛

◇６回（巨０、広１）

【巨】小林三振、菅野遊ゴロ、マルティネス三振

【広】丸左越２５号本塁打、鈴木右飛、野間三ゴロ、松山左飛

◇５回（両軍０）

【巨】亀井、陽岱鋼、山本いずれも遊ゴロ

【広】大瀬良、田中ともに三振、菊池三邪飛

◇４回（両軍０）

【巨】重信中飛、マギー三振、岡本三ゴロ

【広】松山二飛、西川一ゴロ、磯村三振

◇３回（両軍０）

【巨】山本四球、小林の投前バントで山本二進、菅野中飛、マルティネス三振

【広】菊池左中間二塁打、丸三振、鈴木二飛、野間三振

◇２回（巨０、広１）

【巨】岡本右飛、亀井三振、陽岱鋼右邪飛

【広】松山遊ゴロ、西川右中間二塁打、磯村の三前内野安打で西川三進、大瀬良の捕前スクイズで西川生還、磯村二進、田中右飛

◇１回（両軍０）

【巨】マルティネス、重信ともに三振、マギー二ゴロ

【広】田中遊飛、菊池遊ゴロ、丸四球、鈴木のとき丸二盗、鈴木の遊撃内野安打で丸三進、野間三振