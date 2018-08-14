【巨人】逆転サヨナラ負けで３位転落…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト６ｘ―５巨人（１４日・神宮）

【試合経過】

◇９回（巨０、ヤ２Ｘ）

【巨】（投手風張、捕手井野）山本四球、マギー左飛、岡本三振、亀井の右前安打で山本一挙三進、小林三振

【ヤ】（投手アダメス）青木右前安打（代走田代）、山田哲の左前安打で田代二進、藤井の代打三輪の投前バントで田代三進、山田哲二進、雄平申告敬遠で満塁、川端の右中間二塁打で田代、山田哲生還でサヨナラ

◇８回（巨５、ヤ０）

【巨】（一塁川端、三塁藤井、左翼坂口）田原の代打田中俊右前安打、重信の投手強襲内野安打で田中俊二進、山本の投ゴロで田中俊三進、重信二進、マギーの投ゴロでマギー三、本間で挟まれタッチアウト、重信三進、岡本の中前安打で重信生還、マギー二進、（投手近藤）亀井の中前安打で満塁、陽岱鋼の代打阿部の左翼線二塁打で重信、マギー、岡本一挙生還（代走若林）、大城四球で一、二塁、マルティネスの代打長野の左前安打で大城二進、田中俊の右前安打で満塁、重信三振

【ヤ】（投手沢村、捕手小林、二塁田中俊、右翼長野）西浦三飛、中村の代打上田四球、ハフの代打奥村三振、坂口左飛

◇７回（両軍０）

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、大城三振、マルティネス二ゴロ

【ヤ】バレンティン三振、雄平遊ゴロ、川端左飛

◇６回（巨０、ヤ１）

【巨】山本中前安打、マギー右飛、岡本三邪飛、亀井二ゴロ

【ヤ】川端三振、西浦右中間二塁打、中村の右飛で西浦三進、小川の中前安打で西浦生還、坂口の二塁内野安打で小川二進、青木左前安打で満塁、（投手田原）山田哲三ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】大城中前安打、マルティネス三振、内海の一前バントで大城二進、重信二ゴロ

【ヤ】坂口遊ゴロ失、青木左飛、山田哲の左前安打で坂口二進、バレンティンの二ゴロで坂口三進、山田哲二封、雄平中飛

◇４回（巨０、ヤ２）

【巨】マギー二ゴロ、岡本左前安打、亀井左飛、陽岱鋼の遊ゴロで岡本二封

【ヤ】山田哲左中間二塁打、バレンティン左中間２９号２ラン、雄平三振、川端左前安打、西浦中飛、中村の右前安打で川端二進、小川投ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】マルティネス遊飛、内海投ゴロ、重信右中間三塁打、山本遊飛

【ヤ】小川左飛、坂口、青木ともに遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】亀井、陽岱鋼ともに三振、大城左飛

【ヤ】川端二ゴロ、西浦、中村ともに三振

◇１回（巨０、ヤ１）

【巨】重信左前安打、山本の遊ゴロで重信二進、マギー三振、岡本三ゴロ

【ヤ】坂口、青木ともに左前安打で一、二塁、山田哲の二ゴロで坂口三進、青木二進、バレンティンの遊ゴロで坂口生還、青木三進、雄平遊飛