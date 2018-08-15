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【巨人】打撃戦を制して２位浮上　４発１１得点…ヤクルト戦経過

2018年8月15日22時16分  スポーツ報知
  • ３回２死二塁、左越え２ランを放ちナインとハイタッチをする岡本（左は吉川光）（カメラ・中島　傑）

　◆ヤクルト５―１１巨人（１５日・神宮）

　巨人が１６安打１１得点でヤクルトを下し、入れ替わりで２位に浮上した。

　２回に亀井の１２号２ランで先制。３回２死二塁から岡本の２２号２ランで加点した。

　先発・吉川光は６回に２点を失い降板も、７回に代打・大城、重信の連続タイムリーなどで４点を挙げた。

　８回に代打・マルティネスが２号２ランで突き放すと、９回にはマギーが１５号ソロでダメ押しした。

　【試合経過】

　◇９回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手大下）マギー左中間１５号本塁打、陽岱鋼三ゴロ、阿部右前安打（代走吉川大）、亀井の三振のとき吉川大二盗、田中俊三振

  • ９回無死、マギーが左中間に１５号ソロ本塁打を放つ（捕手・中村）（カメラ・堺　恒志）

    ９回無死、マギーが左中間に１５号ソロ本塁打を放つ（捕手・中村）（カメラ・堺　恒志）

　【ヤ】（投手アダメス、一塁マギー、三塁吉川大）バレンティン三振、藤井三塁内野安打、大下の代打田代の左前安打で藤井二進、西浦遊ゴロ併殺打

  • ９回に登板したアダメス（カメラ・清水　武）

    ９回に登板したアダメス（カメラ・清水　武）

　◇８回（巨２、ヤ０）

　【巨】（投手ハフ、三塁藤井、右翼上田）田中俊左前安打、小林スリーバント失敗三振、池田の代打マルティネス左中間２号２ラン、重信遊飛、山本遊ゴロ

  • ８回１死一塁、代打・マルティネスが２号２ラン本塁打を放つ（捕手・中村）（カメラ・堺　恒志）

    ８回１死一塁、代打・マルティネスが２号２ラン本塁打を放つ（捕手・中村）（カメラ・堺　恒志）

　【ヤ】（投手沢村）中村三邪飛、上田右翼線二塁打、坂口四球で一、二塁、青木の遊ゴロで上田三進、坂口二封、山田哲右飛

　◇７回（巨４、ヤ３）

　【巨】田中俊右中間二塁打、小林の投前バントで田中俊三進、田原の代打大城の右前二塁打で田中俊生還、重信の右越二塁打で大城生還、山本の中前安打で重信三進、マギーの投ゴロで重信生還、山本二進、陽岱鋼の左前安打で山本一挙生還、阿部四球で一、二塁、亀井遊飛

  • ７回無死、田中俊が右中間に二塁打を放つ（投手・秋吉）（カメラ・堺　恒志）

    ７回無死、田中俊が右中間に二塁打を放つ（投手・秋吉）（カメラ・堺　恒志）

　【ヤ】（投手野上）中村死球、秋吉の代打上田の遊ゴロで中村二封、坂口の中前安打で上田一挙三進、青木四球で満塁、山田哲の押し出し四球で上田生還、なお満塁、バレンティンのとき暴投で坂口生還、青木三進、山田哲二進、バレンティン一邪飛、（投手池田）雄平の代打畠山四球で満塁、川端の押し出し死球で青木生還、なお満塁、（畠山の代走藤井）西浦三振

  • ７回１死満塁、山田哲に押し出し四球を与えた野上（カメラ・清水　武）

    ７回１死満塁、山田哲に押し出し四球を与えた野上（カメラ・清水　武）

　◇６回（巨０、ヤ２）

　【巨】（投手秋吉）岡本遊ゴロ、阿部左飛、亀井三振

　【ヤ】（左翼亀井、右翼陽岱鋼）青木中前安打、山田哲四球で一、二塁、バレンティン右飛、雄平の右前安打で青木一挙生還、山田哲一挙三進、川端の投ゴロで山田哲生還、雄平二封、（投手田原）西浦遊ゴロ

  • ２番手で登板した田原（カメラ・清水　武）

    ２番手で登板した田原（カメラ・清水　武）

　◇５回（両軍０）

　【巨】（投手梅野）重信遊撃内野安打、山本一邪飛、マギー三振、岡本のとき重信盗塁失敗

　【ヤ】西浦中前安打、中村の右前安打で西浦二進、梅野の代打谷内の遊ゴロ併殺打で西浦三進、坂口遊飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】亀井二ゴロ、田中俊一ゴロ、小林左翼線二塁打、吉川光遊ゴロ

　【ヤ】山田哲四球、バレンティン三直、雄平の遊ゴロで山田哲二封、川端の遊ゴロで雄平二封

　◇３回（巨２、ヤ０）

　【巨】重信左飛、山本中飛、マギー左中間二塁打、岡本左越２２号２ラン、阿部遊ゴロ

　【ヤ】中村四球、古野の一前バントで中村二進、坂口の二ゴロで中村三進、青木左飛

　◇２回（巨２、ヤ０）

　【巨】岡本投ゴロ、阿部右前安打、亀井中越１２号２ラン、田中俊中前安打、小林三飛、吉川光遊ゴロ

  • ２回無死一塁、左中間に２ラン本塁打を放った亀井（カメラ・清水　武）

    ２回無死一塁、左中間に２ラン本塁打を放った亀井（カメラ・清水　武）

　【ヤ】雄平三振、川端二ゴロ、西浦中飛

　◇１回（両軍０）

　【巨】重信三振、山本右飛、マギー左飛

　【ヤ】坂口四球、青木、山田哲ともに中飛、バレンティン三ゴロ

  • 力投する先発の吉川光（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の吉川光（カメラ・中島　傑）

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