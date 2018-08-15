【巨人】打撃戦を制して２位浮上 ４発１１得点…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト５―１１巨人（１５日・神宮）

巨人が１６安打１１得点でヤクルトを下し、入れ替わりで２位に浮上した。

２回に亀井の１２号２ランで先制。３回２死二塁から岡本の２２号２ランで加点した。

先発・吉川光は６回に２点を失い降板も、７回に代打・大城、重信の連続タイムリーなどで４点を挙げた。

８回に代打・マルティネスが２号２ランで突き放すと、９回にはマギーが１５号ソロでダメ押しした。

【試合経過】

◇９回（巨１、ヤ０）

◇８回（巨２、ヤ０）

【ヤ】（投手沢村）中村三邪飛、上田右翼線二塁打、坂口四球で一、二塁、青木の遊ゴロで上田三進、坂口二封、山田哲右飛

◇７回（巨４、ヤ３）

◇６回（巨０、ヤ２）

【巨】（投手秋吉）岡本遊ゴロ、阿部左飛、亀井三振

◇５回（両軍０）

【巨】（投手梅野）重信遊撃内野安打、山本一邪飛、マギー三振、岡本のとき重信盗塁失敗

【ヤ】西浦中前安打、中村の右前安打で西浦二進、梅野の代打谷内の遊ゴロ併殺打で西浦三進、坂口遊飛

◇４回（両軍０）

【巨】亀井二ゴロ、田中俊一ゴロ、小林左翼線二塁打、吉川光遊ゴロ

【ヤ】山田哲四球、バレンティン三直、雄平の遊ゴロで山田哲二封、川端の遊ゴロで雄平二封

◇３回（巨２、ヤ０）

【巨】重信左飛、山本中飛、マギー左中間二塁打、岡本左越２２号２ラン、阿部遊ゴロ

【ヤ】中村四球、古野の一前バントで中村二進、坂口の二ゴロで中村三進、青木左飛

◇２回（巨２、ヤ０）

【ヤ】雄平三振、川端二ゴロ、西浦中飛

◇１回（両軍０）