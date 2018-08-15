【巨人】打撃戦を制して２位浮上 ４発１１得点…ヤクルト戦経過
◆ヤクルト５―１１巨人（１５日・神宮）
巨人が１６安打１１得点でヤクルトを下し、入れ替わりで２位に浮上した。
２回に亀井の１２号２ランで先制。３回２死二塁から岡本の２２号２ランで加点した。
先発・吉川光は６回に２点を失い降板も、７回に代打・大城、重信の連続タイムリーなどで４点を挙げた。
８回に代打・マルティネスが２号２ランで突き放すと、９回にはマギーが１５号ソロでダメ押しした。
【試合経過】
◇９回（巨１、ヤ０）
【巨】（投手大下）マギー左中間１５号本塁打、陽岱鋼三ゴロ、阿部右前安打（代走吉川大）、亀井の三振のとき吉川大二盗、田中俊三振
◇８回（巨２、ヤ０）
【巨】（投手ハフ、三塁藤井、右翼上田）田中俊左前安打、小林スリーバント失敗三振、池田の代打マルティネス左中間２号２ラン、重信遊飛、山本遊ゴロ
【ヤ】（投手沢村）中村三邪飛、上田右翼線二塁打、坂口四球で一、二塁、青木の遊ゴロで上田三進、坂口二封、山田哲右飛
◇７回（巨４、ヤ３）
【巨】田中俊右中間二塁打、小林の投前バントで田中俊三進、田原の代打大城の右前二塁打で田中俊生還、重信の右越二塁打で大城生還、山本の中前安打で重信三進、マギーの投ゴロで重信生還、山本二進、陽岱鋼の左前安打で山本一挙生還、阿部四球で一、二塁、亀井遊飛
【ヤ】（投手野上）中村死球、秋吉の代打上田の遊ゴロで中村二封、坂口の中前安打で上田一挙三進、青木四球で満塁、山田哲の押し出し四球で上田生還、なお満塁、バレンティンのとき暴投で坂口生還、青木三進、山田哲二進、バレンティン一邪飛、（投手池田）雄平の代打畠山四球で満塁、川端の押し出し死球で青木生還、なお満塁、（畠山の代走藤井）西浦三振
◇６回（巨０、ヤ２）
【巨】（投手秋吉）岡本遊ゴロ、阿部左飛、亀井三振
【ヤ】（左翼亀井、右翼陽岱鋼）青木中前安打、山田哲四球で一、二塁、バレンティン右飛、雄平の右前安打で青木一挙生還、山田哲一挙三進、川端の投ゴロで山田哲生還、雄平二封、（投手田原）西浦遊ゴロ
◇５回（両軍０）
【巨】（投手梅野）重信遊撃内野安打、山本一邪飛、マギー三振、岡本のとき重信盗塁失敗
【ヤ】西浦中前安打、中村の右前安打で西浦二進、梅野の代打谷内の遊ゴロ併殺打で西浦三進、坂口遊飛
◇４回（両軍０）
【巨】亀井二ゴロ、田中俊一ゴロ、小林左翼線二塁打、吉川光遊ゴロ
【ヤ】山田哲四球、バレンティン三直、雄平の遊ゴロで山田哲二封、川端の遊ゴロで雄平二封
◇３回（巨２、ヤ０）
【巨】重信左飛、山本中飛、マギー左中間二塁打、岡本左越２２号２ラン、阿部遊ゴロ
【ヤ】中村四球、古野の一前バントで中村二進、坂口の二ゴロで中村三進、青木左飛
◇２回（巨２、ヤ０）
【ヤ】雄平三振、川端二ゴロ、西浦中飛
◇１回（両軍０）
【巨】重信三振、山本右飛、マギー左飛