【巨人】散発４安打でカード負け越し…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト７―０巨人（１６日・神宮）

【試合経過】

◇９回（巨０、ヤＸ）

【巨】山本遊飛、マギー遊ゴロ、岡本左飛

◇８回（両軍０）

【巨】田中俊右前安打、中川の代打若林、大城ともに三振、重信二ゴロ

【ヤ】（投手宮国）坂口、上田ともに二ゴロ、山田哲三振

◇７回（両軍０）

【巨】（左翼田代、中堅上田）マギー遊ゴロ、岡本遊撃内野安打、阿部三振、亀井中飛

【ヤ】西浦、井野ともに右飛、原三振

◇６回（両軍０）

【巨】大城、重信ともに三振、山本左飛

【ヤ】坂口、青木ともに投ゴロ、山田哲左翼線二塁打、バレンティン四球（バレンティンの代走田代）、雄平の一塁内野安打で満塁、川端二ゴロ

◇５回（巨０、ヤ１）

【巨】亀井三振、田中俊投ゴロ、小林中飛

【ヤ】（投手中川、捕手大城）雄平三振、川端一ゴロ、西浦左翼線二塁打、井野の左中間二塁打で西浦生還、原投ゴロ

◇４回（巨０、ヤ４）

【巨】山本二ゴロ、マギー三振、岡本左前安打、阿部三振

【ヤ】雄平中飛、川端四球、西浦の中前安打で川端二進、井野の二ゴロで西浦二封、川端三進、原の中前安打で川端生還、井野一挙三進、坂口四球で満塁、青木の右前安打で井野生還、なお満塁、山田哲の中前安打で原、坂口ともに生還、青木三進、バレンティンのとき山田哲二盗、バレンティン中飛

◇３回（両軍０）

【巨】小林三直、山口俊中飛、重信三振

【ヤ】坂口三振、青木四球、山田哲中飛、バレンティン三振

◇２回（両軍０）

【巨】岡本三ゴロ、阿部二ゴロ、亀井中前安打、田中俊三振

【ヤ】西浦二ゴロ、井野遊ゴロ、原左飛

◇１回（巨０、ヤ２）

【巨】重信三振、山本一ゴロ、マギー三振

【ヤ】坂口左邪飛、青木死球、山田哲右飛、バレンティンの左翼線二塁打で青木三進、雄平の右前安打で青木、バレンティンともに生還、川端左飛