【巨人】散発４安打で３連戦の初戦落とす…中日戦経過

◆巨人１―６中日（１７日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（中１、巨０）

【中】（投手野上）大島三振、ビシエド中越１８号本塁打、藤井、高橋ともに三振

【巨】（投手マルティネス）岡本二ゴロ、亀井一ゴロ、長野三ゴロ

◇８回（中２、巨０）

【中】（捕手宇佐見）高橋の遊ゴロを遊撃山本が失策、福田の左前安打で高橋二進、大野奨の投前バントで高橋三進、福田二進（福田の代走荒木）、笠原の代打アルモンテの遊ゴロで高橋生還、荒木三進、（投手田原）平田の左前安打で荒木生還、京田右飛

【巨】（投手佐藤、捕手武山、二塁荒木、三塁高橋）田原の代打陽岱鋼三振、重信三ゴロ、山本四球、マギー三振

◇７回（両軍０）

【中】大島右前安打、ビシエド遊ゴロ併殺打、藤井三振

【巨】亀井左飛、長野右中間二塁打、田中俊の一ゴロで長野三進、小林の代打マルティネス三振

◇６回（両軍０）

【中】福田中前安打、大野奨右飛、笠原スリーバント失敗三振、平田の右前安打で福田一挙三進、京田投ゴロ

【巨】山本右飛、マギー一飛、岡本二飛

◇５回（中２、巨０）

【中】笠原三振、平田左前安打、京田死球で平田二進、大島の右前安打で平田生還、京田三進、ビシエドの中前安打で京田生還、大島二進、藤井四球で満塁、高橋二ゴロ併殺打

【巨】田中俊二ゴロ、小林四球、メルセデスバント捕邪飛、重信一ゴロ

◇４回（両軍１）

【中】大島遊ゴロ、ビシエド右前安打、藤井四球でビシエド二進、高橋の一ゴロを一塁岡本が失策しビシエド一挙生還、藤井三進、高橋二進、福田右飛、大野奨中飛

【巨】山本中飛、マギー中越１６号本塁打、岡本左前安打、亀井中飛、長野右飛

◇３回（両軍０）

【中】大野奨遊ゴロ、笠原四球、平田の中前安打で笠原二進、京田一ゴロ、平田が一、二塁間で挟まれる間に笠原本塁ねらうもタッチアウト

【巨】小林二ゴロ、メルセデス三振、重信遊飛

◇２回（両軍０）

【中】ビシエド三ゴロ、藤井三振、高橋左中間二塁打、福田遊ゴロ

【巨】亀井左飛、長野三振、田中俊二飛

◇１回（両軍０）

【中】平田遊ゴロ、京田四球、大島三振、ビシエドのとき京田一塁牽制死

【巨】重信三振、山本中前安打、マギー一飛、岡本右飛