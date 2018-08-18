【巨人】菅野、今季４回目の完封で１０勝目！先発全員安打１０得点…中日戦経過

◆巨人１０―０中日（１８日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（中０、巨Ｘ）

【中】（三塁吉川大）平田左前安打、京田三振、大島左飛、ビシエドの二ゴロで平田二封

◇８回（中０、巨１）

【中】福田、岡田の代打亀沢、松井雅三者連続三振

【巨】（投手福谷）岡本三振、陽岱鋼中越９号本塁打、長野中前安打、山本遊ゴロ併殺打

◇７回（両軍０）

【中】（一塁岡本、左翼重信、中堅陽岱鋼）大島二ゴロ、ビシエド四球、藤井の一ゴロでビシエド二封、高橋一ゴロ

【巨】（投手岡田、捕手松井雅）小林中前安打、菅野の三前バントで小林二進、重信三振、田中俊の遊撃内野安打で小林三進、マギーの遊ゴロで田中俊二封

◇６回（中１、巨２）

【中】三ツ間の代打近藤三振、平田遊ゴロ、京田三振

【巨】（投手浅尾）マギー四球、岡本左中間２３号２ラン、阿部左飛、長野中飛、山本左飛

◇５回（両軍０）

【中】高橋遊飛、福田右飛、武山二飛

【巨】小林左飛、菅野三振、重信二塁内野安打、田中俊のとき暴投で重信二進、田中俊三ゴロ

◇４回（中０、巨１）

【中】大島右飛、ビシエド捕ゴロ、藤井遊飛

【巨】マギー死球、岡本の二ゴロ失でマギー二進、阿部の二ゴロ併殺打でマギー三進、長野の左越二塁打でマギー生還、山本二ゴロ

◇３回（中０、巨６）

【中】武山、山井ともに三振、平田左翼線二塁打、京田中飛

【巨】重信三振、田中俊右前安打、マギー左中間１７号２ラン、岡本四球、阿部右越７号２ラン、長野左越１１号本塁打、（投手三ツ間）山本二ゴロ、小林二塁内野安打、高橋が一塁悪送球し小林二進、菅野の中前安打で小林三進、重信の中前二塁打で小林生還、菅野三進、田中俊三振

◇２回（両軍０）

【中】ビシエド遊ゴロ、藤井左飛、高橋四球、福田の遊ゴロで高橋二封

【巨】阿部四球、長野四球で阿部二進、山本の三塁バント内野安打で満塁、小林左飛、菅野二ゴロ併殺打

◇１回（両軍０）

【中】平田、京田ともに二ゴロ、大島三振

【巨】重信二ゴロ、田中俊左飛、マギー四球、岡本右飛