【巨人】最後はマギーが決めた！９回５連打５得点でサヨナラ勝ち…中日戦経過

◆巨人６ｘ―５中日（１９日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（中０、巨５Ｘ）

【中】（投手中川）工藤三ゴロ、高橋二ゴロ、佐藤の代打近藤三振

【巨】（投手岩瀬）阿部死球、亀井一邪飛、山本四球で阿部二進、小林の代打陽岱鋼の右中間二塁打で阿部生還、山本三進、（投手Ｒ．マルティネス）長野の遊撃内野安打で山本生還陽岱鋼三進（長野の代走大城）、中川の代打大城の右翼線二塁打で陽岱鋼生還、吉川大三進（大城の代走若林）、田中俊の右前安打で吉川大生還、若林三進、マギーの左前安打で若林生還でサヨナラ

◇８回（中３、巨０）

【中】（投手池田、中堅長野）高橋右前安打、福田の遊撃内野安打で高橋二進、松井雅の代打武山の投前バントで高橋三進、福田二進、藤嶋の代打堂上死球で満塁、（投手田原）平田の中飛で高橋生還、福田三進、京田の中前安打で福田生還、堂上二進、大島の左前安打で堂上一挙生還、京田二進、ビシエド右飛

【巨】（投手佐藤、捕手武山、三塁堂上、左翼工藤）田中俊三振、マギー右飛、岡本中飛

◇７回（両軍０）

【中】平田右前安打、京田三振のとき平田二盗失敗で併殺、大島二塁内野安打、ビシエドの三塁内野安打とき大島二進、アルモンテ三振

【巨】亀井左飛、山本右前安打、小林の投前バントで山本二進、今村の代打長野四球、重信遊飛

◇６回（両軍０）

【中】高橋三振、福田左前安打、松井雅三振、藤嶋遊ゴロ

【巨】マギー右飛、岡本三ゴロ、阿部投ゴロ

◇５回（両軍１）

【中】平田中前安打、京田の投前バントで平田二進、大島の中前安打で平田生還、本塁送球の間に大島二塁狙うもタッチアウト、ビシエド左前安打、アルモンテ三振

【巨】山本中前安打、小林のとき山本二盗、小林投ゴロ、今村スリーバント失敗三振、重信の右前安打で山本一挙生還、田中俊二ゴロ

◇４回（両軍０）

【中】高橋中前安打、福田の一ゴロで高橋二進、松井雅三振、藤嶋右飛

【巨】岡本三振、阿部中飛、亀井二ゴロ

◇３回（中１、巨０）

【中】平田左前安打、京田の投前バントで平田二進、大島の左越二塁打で平田生還、ビシエドの右前安打で大島三進、アルモンテ遊ゴロ併殺打

【巨】今村遊ゴロ、重信一ゴロ、田中俊左中間二塁打、マギー中飛

◇２回（両軍０）

【中】アルモンテ右邪飛、高橋右飛、福田中前安打、松井雅の左前安打で福田二進、藤嶋二ゴロ

【巨】阿部中前安打、亀井の一ゴロで阿部二封、山本中飛、小林三振

◇１回（両軍０）

【中】平田四球、京田の遊ゴロで平田二封、大島三振、ビシエドの二ゴロで京田二封

【巨】重信一ゴロ、田中俊右中間二塁打、マギー、岡本ともに三ゴロ