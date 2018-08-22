【巨人】零封負けで勝率５割復帰逃す…ＤｅＮＡ戦経過
2018年8月22日21時6分 スポーツ報知
◆ＤｅＮＡ０―２巨人（２２日・横浜）
【試合経過】
◇９回（巨０、ＤＸ）
【巨】（投手山崎、捕手嶺井、三塁倉本）岡本右飛、阿部三振、亀井二ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手パットン、左翼関根）山本右翼線安打、小林の代打大城三振、吉川光の代打長野の二ゴロ失で山本二進、重信の代打陽岱鋼三振、田中俊四球で満塁、（投手三嶋）マギー右飛
【Ｄ】（投手田原、捕手大城、中堅長野）柴田中飛、大和四球、桑原右邪飛、宮崎遊飛
◇７回（両軍０）
【巨】マギー左前安打、岡本三振、阿部中飛、亀井一直
【Ｄ】ソト三ゴロ、伊藤右飛、井納の代打関根中前安打、柴田のとき関根盗塁死
◇６回（両軍０）
【巨】（二塁柴田）吉川光、重信ともに三振、田中俊中飛
【Ｄ】宮崎中飛、筒香一ゴロ、ロペス三振
◇５回（両軍０）
【巨】亀井一ゴロ、山本二直、小林右飛
【Ｄ】井納三振、田中浩中飛、大和中越三塁打、桑原三ゴロ
◇４回（巨０、Ｄ２）
【巨】田中俊左邪飛、マギー左翼線二塁打、岡本三振、阿部投ゴロ
【Ｄ】宮崎左前安打、筒香左中間２６号２ラン、ロペス遊ゴロ、ソト、伊藤ともに三振
◇３回（両軍０）
【巨】小林遊ゴロ、吉川光二ゴロ、重信左飛
【Ｄ】田中浩右飛、大和、桑原ともに遊ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】阿部一ゴロ、亀井右飛、山本遊ゴロ
【Ｄ】ロペス遊ゴロ、ソト三ゴロ、伊藤四球、井納二直
◇１回（両軍０）
【巨】重信右前安打、田中俊三振のとき重信二盗し、伊藤失策で重信三進、マギー、岡本ともに三振
【Ｄ】大和四球、桑原の投前バントで大和二進、宮崎投ゴロ、筒香二ゴロ
（両軍０）